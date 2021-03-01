Казахстанцы определили победителя IEM Katowice по CS:GO

Перед началом турнира команду Gambit, прошедшую через квалификации, не рассматривался в роли фаворита. Шансы на победу Virtus.pro выглядели гораздо весомее. Однако дерзкая и молодая команда во главе с Абаем Hobbit Хасеновым сумела удивить мировых грандов. Начало турнирного пути было омрачено поражением от Evil Genius. После такого дебюта все поспешили списать "гамбитов", но под руководством своего опытного лидера те уверенно разобрались с крепкими европейскими коллективами Mousesports, Heroic и G2.

Следом последовали две упорные битвы в плей-офф с другими коллективами из СНГ Natus Vincere и Spirit. Именно в ключевых встречах роль "тащера" на себя взял Хасенов. Hobbit стрелял лучше всех и подбадривал своих юных напарников. В итоге команда сенсационно вышла в финал, где схлестнулась с Virtus.pro. В составе медведей "зажигали" другие казахстанцы Алексей Qikert Голубев и Тимур buster Тулепов. Парни ярко прошли весь турнирный путь. Им противостояли самые именитые команды мира, но "медведи" выстояли. Сначала были обыграны NiP, Vitality и FURIA, а затем уже легендарные Astralis и Liquid.

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Дебют финала остался за "медведями", которые дожали оппонента на Vertigo 16-14. Однако в ответ, "гамбиты" проявили яркие волевые качества и взяли верх на трех картах подряд (Dust 2 16-6, Train 16-4, Overpass 16-12). Самым полезным игроком финала стал Хасенов. За все игры Hobbit настрелял 90 "убийств", что в полтора раза больше остальных участников матча. Его рейтинг полезности достиг значения в 1.40.

Отметим, что это первая крупная победа для Хасенова после исторического выступления на турнире серии мэйджор в Кракове в 2017 году. Тогда в составе все того же Gambit, ставшего первым триумфатором из СНГ, казахстанец выиграл состязание. По словам Hobbit, выигрыш соревнования пробудил в нем "зверский аппетит". "Мы действовали как один механизм. Ребята сыграли прекрасно. Мы выиграли за счет сыгранности. Теперь мне хочется новых побед. Почему бы не замахнуться на победу в Лиге ESL", – отметил киберспортсмен.

Участники турнира Gambit Esports © StarLadder