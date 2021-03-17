Жеребьевка ежегодного континентального первенства определила Казахстан в группу с Польшей, Германией, Болгарией и Латвией. Состязание проводится в онлайн-формате. Таким образом, в виртуальных матчах с европейскими грандами, казахстанцы набрали девять очков. Сначала наши соотечественники Каныш Abdulkin Абыкенов и Абылайхан RedCard Ахметов обыграли сборные Германии (2:1), Болгарии (2:1) и Латвии (10:1). Однако ложкой дегтя оказалось противостояние с поляками, которые оказались сильнее (2:6).

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По словам киберспортсменов - Казахстан имеет хорошие шансы попасть на чемпионат Европы. "Нам попалась непростая группа, но первый круг прошел удачно. Мы одержали три победы в упорных матчах и удержались в лидерах. Теперь, все решится через месяц. Нам нужно сыграть более эффективно и занять первую строчку. Если мы попадем в стыковые турниры - нам будет гораздо сложнее получить путевку на Евро. В любом случае, мы приложим все свои усилия для победы", - отметил Абыкенов.

Сейчас сборная Казахстана делит первую строчку с Польшей и Германией, уступая лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Второй отборочного круг соревнования состоится 12 апреля. Именно он определит обладателя первого места, который получит прямую путевку в финальный этап, а также команды занявшие второе место. Последние будут выявлять владельцев оставшихся путевок в стыковом турнире. Занявшие первые три места в каждой стыковой группе отправиться в финал.

По регламенту решающая стадия соревнования соберет 16 команд, которые будут поделены на четыре квартета. Игры пройдут в формате Dual tournament — от результатов каждой игры будет зависеть выход из группы. Две лучшие сборные из каждой группы попадут в четвертьфинал.

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