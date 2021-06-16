Год назад Killa Kolya (Николай Черников) задумал проект, в котором через брейкинг решил показать уникальную красоту казахстанской природы. Хочешь узнать, что в итоге? Тогда смотри наше новое видео!

Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021 Announcement

Съемки проекта длились почти год. За это время Killa Kolya побывал в урочище Бозжыра, Кольсайских озерах, пещере Акмешит, на озере Тузбайыр, горе Окжетпес и Чарынском каньоне, леднике Туюк-Су и песках "Алтын-Эмеля".

B-Boy Killa Kolya © Андрей Давыденко

– Глобально сейчас в мире появляется все больше интереса к Казахстану как к уникальному туристическому направлению. Я тоже решил внести свою лепту и через танец показать известные и неизвестные локации, – рассказывает Killa Kolya. – Надеюсь, после нашего ролика у людей появится интерес побывать в этих местах.

Одно дело танцевать на танцполе – а другое – на снегу, песке, камнях. Не обошлось без небольших травм и порезов, но по словам Killa Kolya – это того стоило.

B-Boy Killa Kolya © Андрей Давыденко

– Это был новый опыт, – продолжает Killa Kolya. – Для себя я открыл немало удивительных мест. Первая экспедиция была в Мангистаускую область. Урочище Бозжыра впечатлило. Красота просто космическая. Мы там провели два дня, ночевали в палатках. Это было незабываемое путешествие. Танцевать на каменистой поверхности было непросто. Наступишь на камень, и нога уже куда-то едет. Понравилось на горе Окжетпес, курорт Бурабай. Впервые поднялся на вершину. Запомнилась уникальная и загадочная пещера Акмешит в Туркестанской области. Чувствовалась какая-то мистика в ней. На ледник Туюк-Су мы поднимались на снегоходах. В первый день приехали, а там непогода разыгралась: снег пошел, завьюжило. На второй день было солнечно, но холодно. Двигаться было непросто, потому что ноги на льду разъезжались. А на бархане в парке "Алтын-Эмель" наоборот ноги в песок проваливались.

– В общем, природа тебя испытывала?

– Точно. Когда танцевал на камнях, то буквально стер пальцы в кровь. На соляном озере локти и плечи поцарапал, потому что поверхность шершавая.

B-Boy Killa Kolya © Андрей Давыденко

– Для каждой локации ты старался подбирать определенные движения?

– Да, конечно, в этом изначально была концепция ролика. На каждой локации делали по много дублей. Съемки были изматывающими. После каждой поездки я восстанавливался несколько дней, но каждый раз, приезжая на новую съемку, старался выложиться на все сто процентов.

B-Boy Killa Kolya © Андрей Давыденко

– Где тебе понравилось больше всего?

– Не могу выделить одну локацию. Каждое место уникально. У нас в Казахстане потрясающая природа. Запомнилась поездка в "Алтын- Эмель". Мы не планировали изначально там снимать, но потом планы изменились. Это было незабываемо. Песок после танца был везде, даже во рту. Остались задумки, которые из-за особенностей локации не удалось воплотить, но я надеюсь, что в целом видео получилось нестандартным и динамичным.

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