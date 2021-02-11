Несколько лет назад имя фигуристки Ксении Панкратовой прогремело в казахстанских новостях. Девушка выложила ролик, как она катается по застывшей глади Большого алматинского озера. Когда видео разошлось по пабликам, некоторые сочли, что она нарушает закон, ведь из этого озера город берет воду для питья… После этого фигуристка снялась еще в нескольких видео на застывших озерах Казахстана. Последнее – в январе на Капчагайском водохранилище: там она на закате в красном платье с длинным шлейфом. Вскоре торосы Капчагая стали местом паломничества алматинцев.

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

Чем занимается Ксения Панкратова в обычной жизни? О чем мечтает и к чему стремится? Зачем снимает ролики на застывших озерах? Рассказываем в нашем материале.

О фигурном катании, тренерской работе и травме

- Ксения, расскажите о себе.

- Мне 24 года. У меня 2 работы: я – тренер по различным направлениям в фитнес-клубе World Class Almaty, а также тренер по фигурному катанию в школе для одаренных в спорте детей. Выходных у меня нет вообще, ни одного в неделю: если я не там, то тут. Я вот только пришла с работы (интервью записывалось по видеосвязи в 8 вечера в воскресенье – прим.).

Без выходных тяжело, но мне нравится то, чем я занимаюсь. Думаю, что это как в крылатой фразе: "Если человек найдет работу по душе, то он не будет работать ни одного дня в жизни". Я хочу стать профессионалом в областях, в которых работаю. Чтобы люди, которые занимаются со мной, достигали результатов, чтобы я помогала им. Я хочу, чтобы фигурное катание Казахстана вышло на международный уровень. Успехи моих подопечных меня заряжают. Я хочу стать как российский тренер Этери Тутберидзе!

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

- Почему именно Тутберидзе? Почему не Тарасова, Ягудин или кто-то еще?

- Студенткой я пришла на практику в спортшколу, где работаю сейчас. Тогда я посмотрела большое развернутое интервью с Тутберидзе. Я раньше и не думала быть тренером, сама кататься хотела, а тренировать – нет. И когда завершила спортивную карьеру, думала, что со спортом теперь все. А после того интервью захотела – сейчас точно не вспомню, что именно она говорила, но ее слова меня очень вдохновили. Я нашла Этери в соцсетях, написала, что она меня мотивировала на бросать спорт. Она прочитала, но ничего не ответила. Ну и ладно, мне тоже много пишут, я не на все отвечаю. Благодаря ей я поняла, что не смогу работать где-то в офисе с 9 до 6, что моя жизнь – это спорт. У нее стальной характер. Я хочу быть такой же сильной и независимой.

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

- А как вы пришли в фигурное катание? Почему рано завершили карьеру?

- Меня в 3,5 года на фигурное катание отвела мама, она приложила очень много усилий. Меня будили в 6 утра, буквально на руках несли на тренировку. В школе я еще углубленно занималась рисованием, не понимала, зачем мне фигурное катание. Маме говорила, что иду на тренировку, а сама шла в школу рисовать. Тренер спрашивала меня: "Ты не ходишь месяц, приходишь и выигрываешь соревнования. Потом опять месяц не ходишь. Как тебе это удается?" А я и сама не знала.

В итоге я все же выбрала спорт. В 7-м классе поступила в школу для одаренных в спорте детей, там уже не было вариантов: вся твоя жизнь – это спорт. С утра 2 тренировки – хореография, лед, завтрак, школа, обед, снова тренировки, уроки и сон. Когда я поступала, то была хуже других девочек, как меня взяли – я не знаю, но вскоре всех догнала. Вспоминаю этот период, как самый классный момент в моей жизни. Фигурное катание затягивает, пару дней не покатаешься – снова хочется на лед, на льду появляется чувство свободы. Раньше тренироваться было сложнее: летом катки топили, я уезжала на сборы в Санкт-Петербург, чтобы продолжать тренироваться.

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

В 17 лет я поступила на тренера-преподавателя на недавно открытый факультет медицины и здравоохранения в КазНУ имени Аль-Фараби. Посещала все пары, у нас было много хороших педагогов, вуз заложил хорошую базу – спасибо ему за это. В 2017 году у меня были шансы попасть на Зимнюю Универсиаду, которая проводилась в Алматы. Это должен был быть пик моей спортивной карьеры. Я готовилась к отбору: ничего не ела, много тренировалась… В декабре 2016 года перед Чемпионатом Казахстана, где разыгрывались путевки, я получила травму. Так как я почти не ела, пила много воды, то у меня рядом с кроватью стоял стакан с водой. Я заправляла постель и наступила на него, рассекла стопу. Нога вся в крови, наложили шину. На чемпионат ходила зрителем, на универсиаде не соревновалась. Частью ее стала – позвали выступить на открытии и закрытии…

И тогда я снова подумала, что могу быть тренером. Лет в 17 я пробовала – не понравилось. Сейчас понимаю: то был открытый каток, где очень холодно, приходили дети, которым фигурное катание не очень нужно… А спустя несколько лет захотела. Плюс помогло написание диплома: я столько тонкостей узнала, если бы это произошло на несколько лет раньше, то, думаю, больше бы добилась как спортсменка.

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

- А что такого вы узнали?

- Это больше по психологии. Когда у меня на тренировках не получались прыжки, то я показывала неуравновешенный характер – психовала, рыдала. Тренеры призывали быть спокойной, но я их не слышала, думала, что они меня не понимают, у меня тут жизнь рушится, а они... Сейчас как тренер стараюсь донести до детей важность самообладания. И, конечно, технические моменты. Вот если бы мне сказали: "Вот так нужно сделать…" Но почему-то никто не говорил.

О катании на БАО, угрозе штрафа и красном платье

- Как возникла идея кататься на БАО? Кто предложил, срежиссировал?

- Никто ничего не продюсировал и не режиссировал. Дело было в субботу, друзья забрали меня с работы и предложили съездить в горы. Коньки были с собой, они всегда со мной. Мы приехали, поднялись на смотровую площадку, увидели, что по озеру в обуви ходит много людей, запрещающих знаков не видели. Я решила надеть коньки и прокатиться. Видео сняли на телефон на память. Много снимать не получилось – был сильный ветер, стоишь на коньках – тебя сносит. Дома сама смонтировала, музыку наложила, выложила.

- Что было? Какая реакция?

- Я не ожидала, что это вызовет такой резонанс. Кто-то восхищался, кто-то ругал: это все ради хайпа, мы из БАО пьем воду, почему она там катается, начали под моими видео в разных пабликах отмечать аккаунты правоохранительных органов. Я испугалась: закрыла аккаунт, поменяла имя. Много плакала в течение недели. У меня фактически был нервный срыв: я сидела в ванной и орала, я не привыкла к такому количеству негатива. Меня нашли, вызвали в РОВД, провели беседу, что так нельзя, я поняла свою ошибку. Штрафа или ареста на 15 суток, о которых многие говорили, не последовало.

- После этого вас уже начали приглашать покататься?

- Да, было много разных проектов. В Астане, на Медео, на озерах. В столицу позвали покататься на всех открытых катках города. Это было очень тяжело: минус 30°C, я в кофте и лосинах, жутко холодно. На Каинды тоже красиво вышло, это была инициатива акимата. Там был тонкий лед, мы втроем подошли к тому месту, где ели, вода стекает – было страшно. Хочу отметить, что все это делается просто так – я никакой выгоды финансовой или иной выгоды не получаю.

- А Капчагай чья идея?

- Мне написал оператор Анзор Гасаев : "Я вас так долго искал! Классно было бы снять что-то совместное". Окей, давайте. Я на все предложения обычно соглашаюсь. И тут я вспомнила, кто мне девушка писала как-то в дайрект: "У вас такие красивые видео. А у нас магазин платьев. Было бы классно, если бы наше платье вам помогло". Я сопоставила в голове: оператор, платье… Анзор дал подсказку выбрать именно красный цвет – так красиво будет в кадре.

Мы приехали на Капчагай рано, весь день сидели в машине, ждали закат. Потом я быстро сняла куртку и прокатилась. Честно говоря, это платье и фигурное катание не созданы друг для друга: в нем совершенно невозможно ничего делать, я несколько раз спотыкалась об огромный шлейф. Потом увидела, что люди начали пародировать меня: девушка в "Лесной сказке" прокатилась в красном платье, один вайнер снял пародию, на Каспии тоже кто-то покатался. Ну и в целом люди больше стали ездить на Капчагай. Думаю: "Вот это да!"

- Получается, вы – амбассадор природных достопримечательностей Казахстана. Вам удается заново показывать людям красоту природы.

- Я на самом деле очень люблю природу: часто выезжаю за город, в горы хожу. В своих видео мы не хотели показать фигурное катание или себя, цели выпендриться не стояло. Многие зарубежные фигуристы снимают такие видео, не я первая начала кататься на озерах. Моя задача в видео передать природную красоту: я лишь красивое дополнение, а не природа дополнение к моему катанию. Маленький человек в таком большом красивом мире. Многие пишут: "Где это? Это Канада?" Нет, вся эта красота у нас!

Некоторые люди пишут мне в комментариях, что видео со мной вдохновили их детей пойти на фигурное катание. Дочка моей коллеги говорит: "Хочу вырасти и стать как Ксения, так же кататься". Примерно такие же отзывы я получала после ледового шоу "Ледяное сердце". Всегда радует, что я смогла кого-то вдохновить.

Ксения Панкратова © Фото из личного архива героини

- Вас узнают на улицах?

- Скорее нет. Я же снимаю ролики так, что моего лица фактически не видно. Я не ставлю задачу особо себя показать. "Это ты в красном платье на Капчике каталась?", - с таким вопросом ко мне еще никто не подходил. Хотя вот на работе в спортклубе одна девушка недавно после тренировки попросила сделать селфи со мной. Это было неожиданно и приятно.