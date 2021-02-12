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Рейтинг казахстанских игроков в Dota 2

© Tomislav Moze/Red Bull Content Pool
Гонорары, личные рейтинги, участие в турнирах. Все, что ты хотел узнать о ТОП-5 профессиональных "дотеров" Казахстана.
Автор Bakhytzhan NurpeisovОпубликован
Одним из сильнейших исполнителей на позиции поддержки выступает 20-летний алматинец Даниял Алибаев. Его ранг "титан". В профессиональном спорте он провел 543 матча. Процент его побед составляет 59,12.
За свою карьеру киберспортсмен заработал 57 тысяч долларов. В 2018 году он дебютировал в Se7eN eSports и после серии удачных игр попал в поле зрения молодой команды The Pango. Однако больших успехов не добился. Спустя пару месяцев Данияла приметила российская организация Gambit. В составе коллектива киберспортсмен раскрылся в полной мере. Его искрометная игра принесла "серебро" на ESL One Hamburg 2019, а также "бронзу" на One E-sports и Starladder Imba TV. Сейчас команда Данияла выступает в рамках первого в сезоне турнира Dota Pro Curcit. Gambit занимает четвертое место во втором дивизионе.
Данияр Алимбаев. Фото из личного архива героя.
Данияр Алимбаев. Фото из личного архива героя.
© Danyar_Alymbaev
Еще одним юным дарованием страны является Айбек Токаев. 20-летний игрок на кор-позиции провел 828 матчей, из которых победил в 57.49%. Всего за карьеру Айбек заработал около 30 тысяч долларов. Выступал за ряд казахстанских команд, но известность получил в апреле 2018 года, присоединившись к Team Empire. В составе коллектива провел пять месяцев, но добился успехов лишь на незначительных состязаниях. После перехода в состав The Pango пробился на турнир серии Major в Китае, по пути обыграв лидера СНГ – российский Virtus.Pro. К сожалению, турнир команда провалила. Затем состав распался, а Токаев в течение полугода сыграл за три коллектива: Team Unique, Agressive Mode и Fly To Moon. При этом последний состав спустя некоторое время был приобретен украинским Natus Vincere. Однако Токаев выбрал отечественный клуб Khan. За "ханов" Айбек играл до конца 2020 года, пробивался в основной этап турнира Epic League, но грандизных результатов не достиг. Сейчас он выступает за новый коллектив Team Tik Tok.
Айбек Токаев. Фото из архива героя.
Айбек Токаев. Фото из архива героя.
© Aybek_Tokaev
Близкий друг Айбека и по совместительству его напарник по командам Empire и Khan – Владислав Иващенко. Дотер дебютировал в 2018 году и помимо упомянутых коллективов сыграл за Black Hornets Gaming и Extremum. Сейчас он выступает за стак No Unding. За свою карьеру он провел 800 матчей. Процент его побед составляет 62,13, а совокупный заработок – около 10 тысяч долларов.
Владислав Иващенко. Фото из личного архива героя.
Владислав Иващенко. Фото из личного архива героя.
© Vladislav_Ivashenko
Более опытным из числа мастеров казахстанской Dota 2 считается Дулат Сейдимомын. В 2014 года он пробился в Старсерию X Сезона StarLadder с командой Kompas.Gaming. Их заметили в HellRaisers, которые затем приобрели весь состав. Однако большинство турниров завершились неудачно и в марте 2016 год состав был распущен. Дулат попытался попасть на The International с командой Power Rangers, но неудачно. Затем киберспортсмен на три года оставил профессиональный спорт. В марте 2019-го состоялось возвращение дотера в составе Se7en E-sports, а затем переход в состав Cyberium. Дулат провел рекордные 1843 матчей, из которых 53,77% стали успешными. Его заработок за киберспортивный период составил порядка 12 тысяч долларов.
Дулат Сейдимомын. Фото из личного архива героя.
Дулат Сейдимомын. Фото из личного архива героя.
© Dulat_Seydimomin
Замыкает рейтинг Абдималик Сайлау. Сейчас его личный ранг – "титан". За всю карьеру Абдималик провел 606 матчей, из которых 62,8% завершились в его пользу. В начале года киберспортсмена пригласил легендарный российский дотер Алексей Березин и казахстанец согласился стать членом команды No Techies. Сейчас коллектив борется за попадание на первый Major сезона. С 2019 года Абдималик выступал за команду Extremum. За два года клуб укрепился в статусе Тир-2 коллектива региона.
С начала карьеры киберспортсмен заработал около 8 тысяч долларов. В случае попадания на мэйджор, его денежная копилка пополнится новыми дивидендами
Абдималик Сайлау. Фото из личного архива героя.
Абдималик Сайлау. Фото из личного архива героя.
© Abdymalik_Saylau
Отметим, что для любителей Dota 2 совсем скоро стартует турнир Red Bull River Runes, регистрация на который открывается 15 февраля.
Формат турнира – битва один на один с множеством нововведений. Для победы нужно трижды убить соперника или снести ему башню на средней линии. Квалификации в онлайн-формате пройдут до середины апреля, затем финалисты сразятся за главный приз.