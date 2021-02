Рейтинг казахстанских игроков в Dota 2

За свою карьеру киберспортсмен заработал 57 тысяч долларов. В 2018 году он дебютировал в Se7eN eSports и после серии удачных игр попал в поле зрения молодой команды The Pango. Однако больших успехов не добился. Спустя пару месяцев Данияла приметила российская организация Gambit. В составе коллектива киберспортсмен раскрылся в полной мере. Его искрометная игра принесла "серебро" на ESL One Hamburg 2019, а также "бронзу" на One E-sports и Starladder Imba TV. Сейчас команда Данияла выступает в рамках первого в сезоне турнира Dota Pro Curcit. Gambit занимает четвертое место во втором дивизионе.