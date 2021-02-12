Рейтинг казахстанских игроков в Dota 2

Одним из сильнейших исполнителей на позиции поддержки выступает 20-летний алматинец Даниял Алибаев. Его ранг "титан". В профессиональном спорте он провел 543 матча. Процент его побед составляет 59,12.

За свою карьеру киберспортсмен заработал 57 тысяч долларов. В 2018 году он дебютировал в Se7eN eSports и после серии удачных игр попал в поле зрения молодой команды The Pango. Однако больших успехов не добился. Спустя пару месяцев Данияла приметила российская организация Gambit. В составе коллектива киберспортсмен раскрылся в полной мере. Его искрометная игра принесла "серебро" на ESL One Hamburg 2019, а также "бронзу" на One E-sports и Starladder Imba TV. Сейчас команда Данияла выступает в рамках первого в сезоне турнира Dota Pro Curcit. Gambit занимает четвертое место во втором дивизионе.

Данияр Алимбаев. Фото из личного архива героя. © Danyar_Alymbaev

Еще одним юным дарованием страны является Айбек Токаев. 20-летний игрок на кор-позиции провел 828 матчей, из которых победил в 57.49%. Всего за карьеру Айбек заработал около 30 тысяч долларов. Выступал за ряд казахстанских команд, но известность получил в апреле 2018 года, присоединившись к Team Empire. В составе коллектива провел пять месяцев, но добился успехов лишь на незначительных состязаниях. После перехода в состав The Pango пробился на турнир серии Major в Китае, по пути обыграв лидера СНГ – российский Virtus.Pro. К сожалению, турнир команда провалила. Затем состав распался, а Токаев в течение полугода сыграл за три коллектива: Team Unique, Agressive Mode и Fly To Moon. При этом последний состав спустя некоторое время был приобретен украинским Natus Vincere. Однако Токаев выбрал отечественный клуб Khan. За "ханов" Айбек играл до конца 2020 года, пробивался в основной этап турнира Epic League, но грандизных результатов не достиг. Сейчас он выступает за новый коллектив Team Tik Tok.

Айбек Токаев. Фото из архива героя. © Aybek_Tokaev

Близкий друг Айбека и по совместительству его напарник по командам Empire и Khan – Владислав Иващенко. Дотер дебютировал в 2018 году и помимо упомянутых коллективов сыграл за Black Hornets Gaming и Extremum. Сейчас он выступает за стак No Unding. За свою карьеру он провел 800 матчей. Процент его побед составляет 62,13, а совокупный заработок – около 10 тысяч долларов.

Владислав Иващенко. Фото из личного архива героя. © Vladislav_Ivashenko

Более опытным из числа мастеров казахстанской Dota 2 считается Дулат Сейдимомын. В 2014 года он пробился в Старсерию X Сезона StarLadder с командой Kompas.Gaming. Их заметили в HellRaisers, которые затем приобрели весь состав. Однако большинство турниров завершились неудачно и в марте 2016 год состав был распущен. Дулат попытался попасть на The International с командой Power Rangers, но неудачно. Затем киберспортсмен на три года оставил профессиональный спорт. В марте 2019-го состоялось возвращение дотера в составе Se7en E-sports, а затем переход в состав Cyberium. Дулат провел рекордные 1843 матчей, из которых 53,77% стали успешными. Его заработок за киберспортивный период составил порядка 12 тысяч долларов.

Дулат Сейдимомын. Фото из личного архива героя. © Dulat_Seydimomin

Замыкает рейтинг Абдималик Сайлау. Сейчас его личный ранг – "титан". За всю карьеру Абдималик провел 606 матчей, из которых 62,8% завершились в его пользу. В начале года киберспортсмена пригласил легендарный российский дотер Алексей Березин и казахстанец согласился стать членом команды No Techies. Сейчас коллектив борется за попадание на первый Major сезона. С 2019 года Абдималик выступал за команду Extremum. За два года клуб укрепился в статусе Тир-2 коллектива региона.

С начала карьеры киберспортсмен заработал около 8 тысяч долларов. В случае попадания на мэйджор, его денежная копилка пополнится новыми дивидендами

Абдималик Сайлау. Фото из личного архива героя. © Abdymalik_Saylau

Отметим, что для любителей Dota 2 совсем скоро стартует турнир Red Bull River Runes , регистрация на который открывается 15 февраля.