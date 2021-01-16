Laax Open 2021: готовься к зрелищным выступлениям лучших райдеров в мире
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Самое масштабное событие из мира сноубординга пройдет 22-23 января.
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Соревнования Laax Open традиционно пройдут на горнолыжном курорте Лаакс в Швейцарии уже на следующей неделе. Это место, расположенное на высоте 2 252 м на склонах горы Крап Зон Гион давно стало домом для самого значимого события по сноубордингу.
Итак, что же нас ждет на Laax Open 2021?
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Слоупстайл
На соревнованиях мы увидим всех победителей, начиная с 2015 года. Легендарная команда "Canadian Air Force" в составе с Себом Тутаном (2020), Максом Пэрротом (2017) и Марком МакМоррисом (2016), а также будут - норвежец Столе Сандбек (2015) и американец Крис Корнин (2019). Ветераны сразятся с молодыми пушками, американцами, Джаддом Хенкесом и Дасти Хенриксеном.
Мужской слоупстайл остается самой сложной категорией из-за ежесезонного пополнения рядов сноубордистов молодыми спортсменами и апгрейта "старичков".
В женском слоупстайле будут участвовать новые талантливые участницы, а также предыдущие победительницы, как Джейми Андерсон, Энни Рукаярви и победительница Laax Open 2020 Юлия Марино.
Главный вопрос: станет ли 2021 год годом, когда австрийская сноубордистка Анна Гассер возьмет золото в Лааксе? Несмотря на то, что Гассер завоевала практически все основные титулы в этом виде спорта и является самой прогрессивной сноубордисткой на планете (посмотри ее трипл), Анна так и не выиграла Открытый чемпионат Лаакса. Однако, судя по ее последним постам в Instagram, теперь она катается еще лучше. Но не будем гадать, ведь совсем скоро мы узнаем, сможет ли спортсменка заполучить долгожданное золото.
Халфпайп
Халфпайп называют лучшим воздушным шоу, и в Лааксе оно проходит на высшем уровне.
Среди мужчин по халфпайпу болельщики Лаакса надеятся на местных героев: Яна Шерера, Пата Бургенера и Давида Хаблюцеля, но никто не станет отрицать, что победителем должен стать австралийский сноубордист Скотти Джеймс, который был почти непобедим в последние годы.
Тем не менее, если Джеймсу не удастся победить, то возможно это сделают японские спортсмены Юто Тоцука и Ян Шеррер, которые уже побеждали на прошлогоднем US Open.
Талантливых сноубордисток в халфпайпе становится все больще и больше. Кроме удивительных спортсменок из Японии и Китая, возглавляемых Харуной Мацомуто и Сюэтун Цай, серьезной соперницей является и американская Mэдди Мастро. А еще ходят слухи о возможном возвращении Хлои Ким на соревнования в этом сезоне.
И самое главное, удастся ли Керальт "Пушечное ядро" Кастельет, повторить свой успех? После многих лет блестящей спортивной карьеры, в прошлом сезоне для нее все сложилось идеально, она выиграла титулы Laax Open и X Games. Готова ли Керальт повторить это в 2021 году? Узнаем на следующей неделе.
Laax Open является одним из немногих крупных соревнований, запланированных на зимний сезон 2021 года, у всех будет возможность увидеть лучшие в мире битвы на европейском снегу. Так что не забудьте присоединиться к нам на Red Bull TV, где мы будем эксклюзивно показывать пятничный финал по слоупстайлу с 22:30 по времени г. Нур-Султан (5:30pm CET) и субботний финал по халфпайпу с 02:30 по времени г. Нур-Султан (9:30pm CET).
Посмотреть прямую трансляцию Laax Open можно по ссылке здесь.