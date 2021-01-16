Laax Open является одним из немногих крупных соревнований, запланированных на зимний сезон 2021 года, у всех будет возможность увидеть лучшие в мире битвы на европейском снегу. Так что не забудьте присоединиться к нам на Red Bull TV , где мы будем эксклюзивно показывать пятничный финал по слоупстайлу с 22:30 по времени г. Нур-Султан (5:30pm CET) и субботний финал по халфпайпу с 02:30 по времени г. Нур-Султан (9:30pm CET).