Laax Open 2021 слоупстайл: о победителях и проигравших

Несмотря на отсутствие нескольких крупных участников на Laax Open 2021, соревнования этого года запомнятся еще надолго.

Женский слоупстайл: возраст vs опыт

Первыми были дамы. Восемь райдеров, два заезда и оценивание лучшего заезда.

Можно сказать, что это была битва поколений: 30-летняя Джейми Андерсон (США) - опытный ветеран, гоняющаяся за своим пятым титулом чемпиона Laax Open, в то время как 19-летняя Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии была талантливым новичком, которая пришла за своей первой короной Лаакс.

После уверенного выступления в первом заезде Садовски-Синнотт вышла во второй раунд с поул-позицией, но Андерсон выступала последней, и это оказало огромное давление на молодую пушку - нет ничего опаснее, чем Джейми Андерсон, которая собирается наверстать упущенное. Давление сыграло свою роль и Зои оказалась на втором месте, а Джейми получила свой пятый титул Laax Open.

Женский слоупстайл. Топ-3:

Джейми Андерсон (США) Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Тесс Коади (Австралия)

Мужской слоупстайл: у каждого свой удачный день

Шведский сноубордист Никлас Маттссон - настоящий гонщик: такой сноубордист, за которым все остальные профи любят наблюдать и не понимают, почему он не выигрывает больше соревнований. Несмотря на то, что ему 28 лет и он уже более десяти лет на сцене, он никогда раньше не выигрывал крупных соревнований, хотя у него есть огромный арсенал технических трюков и, возможно, самых оригинальных в этом виде спорта.

Siegerrun beim Slopestyle Finale der Männer

Что делает его еще более совершенным, так это то, что он, наконец, выиграл свое первое крупное соревнование здесь, в Лааксе. Laax Open всегда был тем местом, где раскрываются таланты новичков. Последний раз швед стоял на вершине пьедестала почета в Лааксе еще в 2005 году, когда новичок Крис Серма н появился из ниоткуда, и забрал домой титул чемпиона по слоупстайлу.

Мужской слоупстайл. Топ-3:

Никлас Маттссон (Швеция) Леон Вокенспергер (Германия) Маркус Кливленд (Норвегия)

Анна Гассер и ее безопасная игра

Anna Gasser's Run

На Laax Open 2021 у всех был один вопрос: будет ли это годом, когда Анна Гассер наконец-то одержит долгожданную победу в Лааксе? Увы, этого не должно было случиться. Гассер упала в первом заезде, а во втором (по ее невероятно высоким стандартам) уложилась в довольно средний заезд, в итоге заняв пятое место.

Но, если копнуть немного глубже, то это был довольно хороший день для австралийской спортсменки. Как так? Ну, приближаются зимние Олимпийские игры 2022 года, и без хороших результатов FIS с 2020 года и очень небольшого количества соревнований, запланированных на 2021 год, солидный результат в Лааксе был жизненно важен для ее олимпийских надежд. Одна из вещей, которую мы любим в Гассер больше всего, это ее универсальный подход: победа или крах. И на этот раз, она сделала безопасный и умный шаг.

Возвращение Кливленда

Пару лет назад Маркус Кливленд , без сомнения, был самой важной фигурой в слоупстайле. Он стал сенсацией на YouTube по фрирайду в возрасте восьми лет, в 13 лет норвежский вундеркинд стал самым молодым райдером в мире, который сделал Triple Cork. В 16 лет он стал первым райдером, который сделал Quad Cork на соревнованиях, а в 17 лет Кливленд выиграл пекинский Air & Style 2016. Затем последовали золотые медали X Games в 2017 и 2018 годах.

В декабре 2018 года, случилась катастрофа. Во время тренировочного заезда в Dew Tour в Вейле, Кливленд упал прямо на рельс и разбил коленную чашечку. Сначала это выглядело как травма, которая завершит его карьеру, и его единственной целью было снова ходить. Но, после года изнурительной реабилитации, к концу 2019 года Кливленд бросил вызов всем ожиданиям (в том числе и своим собственным) и снова смог кататься.

Вскоре после этого он принял участие в соревновании Knuckle Huck на X Games Norway 2020, показав, что весь его прежний стиль и мастерство полностью сохранились. Тем не менее, прыжок в приземление с хлыстом - это одно, состязаться в полноценном состязании по слоупстайлу - другое. Сегодня было первое настоящее испытание Кливленда, и он финишировал третьим, что, если подумать, является практически победой.