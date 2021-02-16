"Лейпциг" и "Зальцбург" закручивают интригу

Прошедший тур был очень сложным и важным. Уже на этой неделе возвращаются еврокубки, а значит командам предстоит играть на два фронта. К предстоящему матчу с английским "Ливерпулем" немецкий Red Bull "Лейпциг" подошел в прекрасном настроении. Подопечные Юлиана Нагельсманна владели коллоссальным преимуществом в домашней игре с "Аугсбургом". Хозяева больше контролировали мяч, точнее отдавали пасы и в четыре раза чаще угрожали воротам. Однако своими моментами смогли воспользоваться лишь Дани Ольмо, точно пробивший пенальти и Кристофер Нкунку. Аутсайдер в концовке встречи сумел отыграть один мяч. Окончательный счет (2:1) в пользу "Лейпцига" установил Даниэль Калиджури.

RB Leipzig © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Победные три очка стали еще ценнее в свете осечки лидера чемпионата "Баварии". Мюнхенцы выдали мощную перестрелку с крепким середняком "Арминией", которая завершилась боевой ничьей - (3:3). Первая ошибка чемпиона сократила отрыв от Red Bull "Лейпцига" до пяти очков и возродила интригу в турнире. Правда борьбу кроме "быков" мюнхенцам навязать вряд ли кому-либо удасться. Идущий третьим "Айнтрахт" имеет в своем активе десять очков и в следующем туре дома примет "Баварию", а Red Bull "Лейпциг" отправится на выездной матч с "Гертой".

RB Leipzig © football

Между тем, в Австрии местный Red Bull "Зальцбург" медленно и уверенно идет к чемпионскому титулу. В отчетном туре лидеры турнирной таблицы на выезде разобрались с крепким "ВСГ Ваттенс" (4:2). При этом гости уступали после точного удара Фабиана Коха, но благодаря двум голам Патсона Дака, а также результативным выстрелам Мергима Беришы и Секу Койты, вырвали жизненно-важные три балла. При этом, два решающих мяча были забиты в добавленное время. Приятным для Койты и Даки является то, что имея на двоих 27 голов они удерживают первые места в рейтинге бомбардиров

WSG Tirol vs Red Bull Salzburg © Rode Stier

Австрийские "быки" опережают ближайшего преследователя "Рапид" на три очка. Те, в свою очередь не смогли распечатать ворота аутсайдера "Альтаха" (0:0). К тому же, хозяева играли в меньшинстве большую часть второго тайма. Кстати в следующем туре состоится важнейшая битва лидеров. Red Bull "Зальцбург" дома примет главного преследователя - "Рапид".

Red Bull Salzburq © GEPA pictures, Red Bull Content Pool