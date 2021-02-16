Тур по домашнему скейт-парку Летиции Буфони

Летиции Буфони всего 27 лет и она уже более десяти лет является мировым лидером в женском скейтбординге.

В этом году на летних Олимпийских играх будет дебют скейтбординга. Поэтому, чтобы не терять свое мастерство и оставаться в хорошей физической форме, Летиция создала удивительный скейт-парк на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе.

"Около года назад я обновила свой скейт-парк и добавила несколько крутых штук. Проектировала я все самостоятельно. Все для того, чтобы подготовиться к соревнованиям. Есть поручни для рук, они идеально подходят для обучения трюкам; мини-лестница, а еще хабба. Все это оборудование в точности как на соревнованиях, только отличаются размером. А-образная рама, это мое любимое место для катания. Она маленькая, так что можно учиться трюкам и кататься на скейте часами. Когда я не путешествую, можно собираться на моем заднем дворе и кататься."

Летиция Буфони показывает свой домашний спот для тренировок © Red Bull Content Pool

У Буфони есть несколько золотых медалей X Games и мировое звание, которое уроженка Сан-Паулу получила всего в 14 лет.

Она произвела такое впечатление на мировое спортивное сознание, что Forbes назвал Летицию Буфони одной из самых сильных женщин в международном спорте в 2018 году.

Чем же занимается спортсменка в свободное время?

Летиция предпочитает кататься на своем новом мотоцикле Ryker, устраивать барбекю с друзьями и играть в тейкбол (футбол, в котором используется стол, как в пинг-понге).

Буфони о развитии женского скейтбординга:

- Что необходимо для того, чтобы женский скейтбординг стал еще сильнее?

За последние годы скейтбординг среди женщин значительно вырос и изменился. И вырос он безумно. В мировом рейтинге трое из четырех скейтерш – бразильские. Бразильские женщины действительно сильны в катании на скейте, но нам нужно больше поддержки. Я не жалуюсь, у меня есть отличные партнеры и спонсоры, которые помогают мне, так что я одна из счастливиц. Я встречаю много девушек, которые действительно хорошо катаются на скейтборде, но у них нет поддержки. И сейчас речь о поддержке в плане мероприятий. Их очень мало. И девушки не могут заявить о себе.

- Как думаешь, что помогло их развитию, как эти девушки учились кататься?

В наше время есть YouTube, Instagram, Twitter... Они смотрят видео и практикуют все в жизни. Когда я только начинала, все было не так. Я получила DVD, где были девушки скейтерши, спустя месяцы после того, как я начала кататься. До этого я даже не знала, что есть другие девушки, которые умеют кататься. В те времена было намного сложнее. Сейчас, с помощью социальных сетей, девочки развиваются очень быстро, и очень круто видеть бразильских спортсменок среди других скейтеров.

- Что бы ты хотела оставить другим поколениям в качестве наследия?

Я не была первой женщиной среди бразильских скейтерш. До меня их было несколько, но пока я не уйду на пенсию, хочу, чтобы девушки смотрели на меня и видели, что можно следовать за мечтами и реализовать каждую из них. Это то, что я всегда хотела оставить как наследие.

- Ты думала о том, чтобы завершить катание на скейте?

Скейтбординг был частью моей жизни на протяжении многих лет, и трудно описать, что он собой представляет. Это страсть, и я не могу представить, что когда-нибудь она потухнет. Даже когда я буду очень стара, я хочу кататься хотя бы на лонгборде на пляже. Иногда я думаю о ребенке и не представляю, как я буду ходить год без катания? Это будет очень трудно. Я буду соревноваться до тех пор, пока мои силы не иссякнут. Ну а катание на скейте - это на всю жизнь!

- Чего ты ждешь от 2021 года?