Лучшая "дотерша" Казахстана - кто она?

Киберспорт в Казахстане постепенно развивается и выходит на новый уровень. В этом сезоне казахстанские "дотеры" участвуют в состязании под эгидой Dota Pro Curcuit. Сегодня мы расскажем об Алие Бекбаевой - самой успешной "дотерше" страны.

Алия Бекбаева. Фото из архива героини © Фото из архива героини

Геймерша живет в Алматы и периодически участвует в республиканских турнирах. Однако чаще она предпочитает играть в непрофессиональном формате. Сейчас ее индивидуальный рейтинг составляет 6400 очков, что соответствует высшему уровню "Титан". При этом своего любимого персонажа Windranger она прокачала до 25-го уровня. Подписчики Алии на Twitch знают ее под ником abqueen. Она частенько играет со звездами казахстанского киберспорта. На страницу Алии подписаны около тысячи зрителей.

"Мой первый опыт участия в турнирах был забавным. Я играла на несвойственной мне позиции поддержки и по сути ничего грандиозного не сделала. За меня "тащила" команда. Однако впечатления были яркие". Алия Бекбаева

Турнир, о котором рассказывает Алия, прошел в 2018 году. В состязании девушка играла с известным отечественным стримером Бакытжаном Калдимуриновым и опытным менеджером Азизом Нурмулдиным. Также за их коллектив сыграли опытные и достаточно известные в СНГ "дотеры" Исламбек ArroW Шаудырбаев и Роман Sad Tomat Мукаев. Ребята поддерживали девушку и давали ей хорошие советы. Однако сама Алия не любит прыгать выше головы и трезво оценивает свой уровень. Кстати именно в то время она практически жила в компаютерных клубах, приходя домой только чтобы поспать.

Алия Бекбаева. Фото из личного архива героини © Фото из личного архива героини

"Мама у меня очень строгая. Только после того, как мы поговорили она приняла мое хобби. Я ей объяснила, что это мой выбор. Хотя ей не по душе, что я провожу за компьютером много времени. Но в итоге она приняла все".

Стримить Алия решила после того, как ее пригласили прокомментировать одну из игр республиканского турнира. В августе 2020 года девушка создала аккаунт и начала регулярно выходить в эфир. После первых выходов на нее подписались более 400 человек.

"С детства я была безбашенной во всех смыслах этого слова. Я не особо любила учиться, однако все предметы давались мне легко. А в Dota 2 меня научил играть хороший тренер, с которым мы, кстати, планируем тренировать новичков". Алия Бекбаева

Самое интересное, что Dota 2 стала первой любовью Алии в киберспорте. Девушка начала играть в Dota 2 лишь в 2017 году, добившись невероятного прогресса. Она умеет играть на всех корр-героях (основных - прим.). При этом очень трезво оценивает свои силы и не принимает участия в состязаниях, где допускаются киберспортсмены из ТОП-500 мирового рейтинга.

Алия Бекбаева. Фото из личного архива героини © Фото из личного архива героини

Алия внимательно следит за выступлениями казахстанских киберспортсменов. Ее кумир - игрок команды Nigma Аливи W33 Омар. Кроме Dota 2 Алия пробовала свои силы в PUBG Mobile и CS:GO. Она считает, что узнавать что-либо новое – значит двигаться вперед.