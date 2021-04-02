Dubai
Лыжи

Самые лучшие фото месяца

© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool
Эпичные кадры с разных уголков света!
Автор Евгений ОвчинниковОпубликован
Jesper Tjäder по-своему прощается с зимой :)
Jesper Tjäder
Jesper Tjäder
© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool
И еще немного о зиме. Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch в Лааксе (Швейцария).
Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch
Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch
© Dean Treml / Red Bull Content Pool
Обещаем, последнее зимнее фото на сегодня :) Знаменитая Red Bull Saurus в Чехии.
Red Bull Saurus
Red Bull Saurus
© Jan Kasl / Red Bull Content Pool
А где-то (В Хьюстоне, США) уже тепло и можно прекрасно и эффективно тренироваться на открытом воздухе! Что и делает атлет Cameron Burrell.
Cameron Burrell
Cameron Burrell
© Michael Starghill / Red Bull Content Pool
Фото Red Bull Ace of Dirt в парке Big Rock Dirt в Коларе, недалеко от Бангалора (Индия).
Red Bull Ace of Dirt
Red Bull Ace of Dirt
© Ishaan Bhataiya / Red Bull Content Pool
Courtnaé Paul на семинаре Red Bull BC One в Кейптауне (Южная Африка).
Red Bull BC One
Red Bull BC One
© Wayne Reiche / Red Bull Content Pool
Маттиас Экстрем и его "железный конь" под прекрасным северным сиянием в Финляндии.
Mattias Ekström
Mattias Ekström
© Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
Эпичное фото из Техаса. На фото – спортсмен Colin Strickland.
Colin Strickland
Colin Strickland
© Sean Berry / Red Bull Content Pool
Томоми Нисикубо в городе Кугенума, префектура Канагава (Япония).
Tomomi Nishikubo
Tomomi Nishikubo
© Jason Halayko / Red Bull Content Pool
Что может быть эпичнее и красочнее, чем тренировка в пустыне под Дубаем? Horacio LIorens и Rafael Goberna знают это, как никто другой.
Dubai
Dubai
© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool