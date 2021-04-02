Jesper Tjäder по-своему прощается с зимой :)

Jesper Tjäder © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

И еще немного о зиме. Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch в Лааксе (Швейцария).

Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Обещаем, последнее зимнее фото на сегодня :) Знаменитая Red Bull Saurus в Чехии.

Red Bull Saurus © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

А где-то (В Хьюстоне, США) уже тепло и можно прекрасно и эффективно тренироваться на открытом воздухе! Что и делает атлет Cameron Burrell.

Cameron Burrell © Michael Starghill / Red Bull Content Pool

Фото Red Bull Ace of Dirt в парке Big Rock Dirt в Коларе, недалеко от Бангалора (Индия).

Red Bull Ace of Dirt © Ishaan Bhataiya / Red Bull Content Pool

Courtnaé Paul на семинаре Red Bull BC One в Кейптауне (Южная Африка).

Red Bull BC One © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool

Маттиас Экстрем и его "железный конь" под прекрасным северным сиянием в Финляндии.

Mattias Ekström © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

Эпичное фото из Техаса. На фото – спортсмен Colin Strickland.

Colin Strickland © Sean Berry / Red Bull Content Pool

Томоми Нисикубо в городе Кугенума, префектура Канагава (Япония).

Tomomi Nishikubo © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Что может быть эпичнее и красочнее, чем тренировка в пустыне под Дубаем? Horacio LIorens и Rafael Goberna знают это, как никто другой.