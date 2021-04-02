Самые лучшие фото месяца
© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool
Эпичные кадры с разных уголков света!
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Jesper Tjäder по-своему прощается с зимой :)
И еще немного о зиме. Райдер Mat Rebeaud и лыжник Fabian Boesch в Лааксе (Швейцария).
Обещаем, последнее зимнее фото на сегодня :) Знаменитая Red Bull Saurus в Чехии.
А где-то (В Хьюстоне, США) уже тепло и можно прекрасно и эффективно тренироваться на открытом воздухе! Что и делает атлет Cameron Burrell.
Фото Red Bull Ace of Dirt в парке Big Rock Dirt в Коларе, недалеко от Бангалора (Индия).
Courtnaé Paul на семинаре Red Bull BC One в Кейптауне (Южная Африка).
Маттиас Экстрем и его "железный конь" под прекрасным северным сиянием в Финляндии.
Эпичное фото из Техаса. На фото – спортсмен Colin Strickland.
Томоми Нисикубо в городе Кугенума, префектура Канагава (Япония).
Что может быть эпичнее и красочнее, чем тренировка в пустыне под Дубаем? Horacio LIorens и Rafael Goberna знают это, как никто другой.