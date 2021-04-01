Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club

Этот альбом кардинально отличается от предыдущей пластинки "Chemtrails over the Country Club" – это кантри-фолк альбом, посвященный ближайшему окружению певицы. Вместо песен об опечаленной голливудской старлетки Лана перешла к более зрелым, сдержанным и тонким записям. При помощи фортепиано, гитары и элементов ностальгического джаза 70-х исполнительница дает сюрреалистический и разрушительно грустный комментарий о жестоком механизме музыкальной индустрии, в частности описывая свой путь к славе. При этом она часто поет о воспоминаниях – о том, как она провожала идиллическое лето за ночными разговорами с друзьями и музыкой The White Stripes.

Black Honey – Written & Directed

Вторая пластинка квартета из Брайтона - одна из самых заразительных и бесстыжих рок-записей последних месяцев: свои довольно очевидные источники вдохновения Black Honey не то что не скрывают - гордо выставляют напоказ. Это и фильмы Тарантино (обложка копирует визуальную эстетику "Грайндхауса", а название песни "I Like the Way You Die" украдено из "Джанго освобожденного"), и альт-рок эпохи расцвета русского MTV (например, Garbage и The Cardigans), и передираемые на грани судебных исков хиты The Black Keys и Royal Blood. Как уже было сказано, чистое бесстыдство - но что-то в нем есть.

AJR – Ok Orchestra

Новый альбом AJR – это странный баланс между детским безумием и звуковой зрелостью. "Bang!" – флагманский трек группы – стал настоящим хитом в нескольких чартах. Состоящий из братьев Адама, Джека и Райана Мет, коллектив AJR пишет, продюсирует и исполняет все свои песни. Коллектив, судя по всему, постепенно пробивается на вершину со своей умной, откровенной и запоминающийся альтернативной поп-музыкой. Чего мы им и желаем!

Noga Erez – Kids

Вышел новый альбом израильской певицы и продюсера Noga Erez. В 2017 году ее песня "Dance While You Shoot" была использована в рекламной кампании Apple. В том же году испольнительница выпустила свой дебютный альбом "Off the Radar", получивший признание критиков.

Clark – Playground In A Lake

Британский электронщик Крис Кларк записал альбом неоклассический музыки. Концептуальная работа на тему изменения климата, в записи которой помогали участник Grizzly Bear Крис Тейлор и коллаборатор Radiohead Оливер Коутс.

Мэйклав – Цветомузыка