Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club

Этот альбом кардинально отличается от предыдущей пластинки "Chemtrails over the Country Club" – это кантри-фолк альбом, посвященный ближайшему окружению певицы. Вместо песен об опечаленной голливудской старлетки Лана перешла к более зрелым, сдержанным и тонким записям. При помощи фортепиано, гитары и элементов ностальгического джаза 70-х исполнительница дает сюрреалистический и разрушительно грустный комментарий о жестоком механизме музыкальной индустрии, в частности описывая свой путь к славе. При этом она часто поет о воспоминаниях – о том, как она провожала идиллическое лето за ночными разговорами с друзьями и музыкой The White Stripes.

