Саундтрек для Netflix от итальянского рэпера Marracash

Написанная Антонио Дайкелом Дистефано, сериал "Zero" - это история молодого человека с необыкновенной супер-способностью – становиться невидимым. Он современный герой, который узнает о своих силах, когда Баррио, район на окраине Милана, откуда он хочет сбежать, оказывается в опасности.

Написанная Антонио Дайкелом Дистефано, сериал "Zero" - это история молодого человека с необыкновенной супер-способностью – становиться невидимым. Он современный герой, который узнает о своих силах, когда Баррио, район на окраине Милана, откуда он хочет сбежать, оказывается в опасности.

Написанная Антонио Дайкелом Дистефано, сериал "Zero" - это история молодого человека с необыкновенной супер-способностью – становиться невидимым. Он современный герой, который узнает о своих силах, когда Баррио, район на окраине Милана, откуда он хочет сбежать, оказывается в опасности.