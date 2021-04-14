Саундтрек для Netflix от итальянского рэпера Marracash
Marracash выпустил трек для нового сериала Netflix "Zero". Премьера сериала состоится 21 апреля.
Если вы думали, что первый трек Marracash’а для Red Bull 64 Bars, над которым он работал вместе с Crookers и Nic Sarno, невозможно превзойти, то вы ошибались. Ведь новое звучание трека, спродюсированное Marz'ом – это две минуты чистой и мощной энергии. Зацените трек в плеере выше.
Написанная Антонио Дайкелом Дистефано, сериал "Zero" - это история молодого человека с необыкновенной супер-способностью – становиться невидимым. Он современный герой, который узнает о своих силах, когда Баррио, район на окраине Милана, откуда он хочет сбежать, оказывается в опасности.
История трека
Marracash начинает свой трек с резкого: "Pa-pa-pa-partito da zero cash" ("Sta-sta-sta-started with zero cash") и эта строка показывает нам рэпера совершенно с другой стороны.
История Marracash’а очень схожа с историей главного героя сериала. Рэпер из сицилийских краев, когда-то сам был таким же "невидимым". И в какой-то момент Marracash открыл свою "супер-способность" – рифмовать. Он начал развивать и подтягивать свой талант, и оказал огромное влияние на итальянский рэп.
"Мой подход к этому треку, как и к другим моим фристайл-трекам, заключался в одном – в создании чего-то технически впечатляющего", – объяснил Марра в студии Red Bull Music после записи. "Для меня проект Red Bull 64 Bars – это именно тот формат, который возвращает рэп к истокам."
"Я уже давно зарекомендовал себя во всех направлениях рэпа. Я по-прежнему создаю музыку, чтобы рассказывать людям о себе и о том, что меня окружает. Мой рэп подлинный, он с улиц."
Во всем этом есть доля заслуги продюсера – Marz’а. Его биты звучат чувственно и опасно, как у Скотта Сторча во время расцвета 50 Cent'а. Результатом совместного труда продюсера и Marracash’а стал альбом "Persona".