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Музыка
Саундтрек для Netflix от итальянского рэпера Marracash
Marracash выпустил трек для нового сериала Netflix "Zero". Премьера сериала состоится 21 апреля.
Автор Айжан Нурпеисова/Claudio Biazzetti
Опубликован
Если вы думали, что первый трек Marracash’а для Red Bull 64 Bars, над которым он работал вместе с Crookers и Nic Sarno, невозможно превзойти, то вы ошибались. Ведь новое звучание трека, спродюсированное Marz'ом – это две минуты чистой и мощной энергии. Зацените трек в плеере выше.
Написанная Антонио Дайкелом Дистефано, сериал "Zero" - это история молодого человека с необыкновенной супер-способностью – становиться невидимым. Он современный герой, который узнает о своих силах, когда Баррио, район на окраине Милана, откуда он хочет сбежать, оказывается в опасности.
Marracash и продюсер Marz
Marracash и продюсер Marz
© Lorenzo Iannuzzi

История трека

Marracash начинает свой трек с резкого: "Pa-pa-pa-partito da zero cash" ("Sta-sta-sta-started with zero cash") и эта строка показывает нам рэпера совершенно с другой стороны.
История Marracash’а очень схожа с историей главного героя сериала. Рэпер из сицилийских краев, когда-то сам был таким же "невидимым". И в какой-то момент Marracash открыл свою "супер-способность" – рифмовать. Он начал развивать и подтягивать свой талант, и оказал огромное влияние на итальянский рэп.
Marracash на Red Bull Music Studio
Marracash на Red Bull Music Studio
© Lorenzo Iannuzzi
"Мой подход к этому треку, как и к другим моим фристайл-трекам, заключался в одном – в создании чего-то технически впечатляющего", – объяснил Марра в студии Red Bull Music после записи. "Для меня проект Red Bull 64 Bars – это именно тот формат, который возвращает рэп к истокам."
"Я уже давно зарекомендовал себя во всех направлениях рэпа. Я по-прежнему создаю музыку, чтобы рассказывать людям о себе и о том, что меня окружает. Мой рэп подлинный, он с улиц."
Marracash
Marracash
© Lorenzo Iannuzzi
Во всем этом есть доля заслуги продюсера – Marz’а. Его биты звучат чувственно и опасно, как у Скотта Сторча во время расцвета 50 Cent'а. Результатом совместного труда продюсера и Marracash’а стал альбом "Persona".
"Я не могу точно сказать, какое именно влияние оказал альбом на сцену", – говорит рэпер. Но я думаю, что мне удалось открыть новую сторону в рэпе, и, что более важно, надеюсь, что альбом дал понять всем, что рэп может быть более сознательным."
Музыка