Мы поговорили с Максимом о развитии скейтбординга и о том, есть ли у казахстанских атлетов шанс попасть на Олимпиаду-2024.

Максим Хабанец катается на скейтборде с пяти лет. В 9 лет он стал звездой крупнейшего европейского журнала, в 13 лет выиграл свое первое крупное состязание за границей, в 17 взял золото на чемпионате мира в Праге и получил статус атлета Red Bull.

Благодаря скейтбордингу я могу путешествовать, узнавать больше о мире, общаться с новыми людьми Maxim Habanec

- Уровень ваших атлетов неплохой, но, к сожалению, у вас мало хороших скейт-парков, – констатировал Максим Хабанец. – У ребят нет возможности тренировать определенные трюки, а это очень важно, особенно на международных контестах. То, что у вас строят скейт-парки, – это замечательно, но качество многих рамп и фигур оставляет желать лучшего. Но это проблема не только вашей страны. С тех пор как я построил свой парк в Праге, открылось много скейт-парков, но некоторые из них плохого качества и никто в них не катается. Количество должно не влиять на качество.

Максим Хабанец на воркшопе фотографа Дениса Клеро в Алматы © Виктор Магдеев

- Ты катаешься с пяти лет. Кто поставил тебя на доску?

- Мой старший брат. Он увлекался скейтбордингом, и в пять лет подарил мне доску, и научил первым трюкам. На площадках я всегда был самым младшим, поэтому более опытные спортсмены с радостью учили и подсказывали. Изначально катание было для меня веселым времяпровождением, но постепенно я проникся философией этого вида спорта и стал серьезно заниматься.

В 13 лет я впервые выиграл соревнования за границей и решил, что хочу совершенствовать свое мастерство. К тому же я понял, что благодаря скейтбордингу могу путешествовать, узнавать больше о мире, общаться с новыми людьми.

Максим Хабанец в Алматы © Арнай Ормаш

- Ты сказал, что построил свой скейт-парк. Расскажи об этом подробнее.

- В Праге нет закрытых скейт-парков, поэтому я решил восполнить этот пробел. Было непросто, потому что опыта строительства таких сооружений в Чехии не было. Мы проделали огромную работу, но сделали парк, в котором есть фигуры для любого уровня катания – от новичков до профессионалов. Все рампы я спроектировал сам. Мне повезло с компанией, которая все мои идеи воплотила в реальность. Мы учли все, и проект получился универсальный, функциональный и безопасный.

- В парке может кататься любой желающий?

- Да. Вход бесплатный. В основном тренируются атлеты сборной Чехии либо скейтеры, которые хотят улучшить свое мастерство. В парке есть тренеры, которые могут помочь в этом. Вот их услуги платные.

Я бросаю вызов себе каждый день, и у меня много спортивных планов Maxim Habanec

- В этом году скейтбордеры впервые соревновались на Олимпийских играх. Как ты оцениваешь их выступления? Судейство?

- В целом уровень понравился, но по сравнению с другими видами много чего можно улучшить. Погодные условия были непростые. Было жарко, что отразилось на качестве выполнения трюков. Думаю, в будущем нужно будет учесть эти моменты. Что касается судейства, то в скейтбординге есть субъективная часть, такая как стиль, качество исполнения трюка. Но сложность трюка, скорость исполнения объективно оцениваются. Я был приятно удивлен судейством.

В этом году, когда я пытался пройти квалификацию на игры, то оказался на четыре позиции ниже проходного места. Это было большим сюрпризом. Конечно, много факторов повлияли на такой результат: пандемия, новые правила судейства. На Олимпийский играх 2024 года я буду снова пытаться и надеюсь, мой результат будет выше. Есть только 20 путевок на Олимпиаду, поэтому туда сложно попасть, но я буду стараться.

Максим Хабанец осваивает уличные споты в Алматы © Арнай Ормаш

- Когда начинал заниматься скейтбордом, думал ли ты, что сможешь выступить на Олимпийских играх?

- Конечно нет! Для меня Олимпиада бала очень далеко. В юности скейтбординг был своего рода протестом, потому что в школе учителя не любили нас.

- Сейчас отношение к этому виду спорта изменилось?

- Конечно. Во-первых, сами атлеты изменились. Стали вести здоровый образ жизни, следить за своим телом, заниматься физической подготовкой. Раньше это было просто отдушиной, а сейчас возможность попасть в большой спорт. Во-вторых, дисциплина вошла в Олимпийскую программу, и внимание к ней сразу стало больше не только среди простых людей, но и представителей спортивных федераций. С тех пор как прошли игры, правительство Чехии задумалось о том, что это вид спорта и его нужно поддерживать. За последние полгода я был в США и Европе, и много где появилась волна интереса к скейтбордингу на уровне правительства.

Максим Хабанец участвует в скейт-контесте на выставке Виктора Магдеева © Алмаз Толеке

- Не думал уйти из большого спорта?

- Мне 29 лет, из них я 24 года катаюсь. Это моя жизнь, мой стиль жизни. Когда ты задумался о том, чтобы бросить спорт, значит, ты перестал соревноваться с самим собой. В таком случае, конечно, лучше уходить из спорта. Я бросаю вызов себе каждый день, и у меня много спортивных планов.

Надеюсь, что однажды на моей доске будет кататься сам Тони Хоук Maxim Habanec

- Как ты проводишь свободное время?

- У меня не бывает свободного времени (смеется). Я все время чем-то занят. Если не катаюсь, то занимаюсь дизайном досок и одежды. По профессии я графический дизайнер. У меня есть свой бренд и магазин, которые я продвигаю.

- На ваших досках катаются известные атлеты?

- Конечно. В основном это спортсмены из Европы. Надеюсь, что однажды на моей доске будет кататься сам Тони Хоук (американский профессиональный скейтбордист. – Прим. авт.).

Максим Хабанец занимается дизайном собственных досок и одежды © Виктор Магдеев

- Тони Хоуку 53 года, и он до сих пор катается. До скольких лет ты планируешь быть скейтером?

- Пока будет позволять физическая подготовка. Раньше в 30 лет уже можно было заканчивать карьеру. Сегодня все по-другому. Сейчас все питаются правильно, много тренируются, следят за телом. На Олимпиаде были 36-летние спортсмены, которые находятся на пике своей формы.

- Ты много ездишь по миру, встречаешься с обычными ребятами. Зачем тебе это?

- Мне нравится делиться опытом, общаться с новыми людьми, узнавать про скейтбординг в других странах. Если думать только о соревнованиях и результатах, то рано или поздно можно сойти с ума от этих мыслей.

- Про тебя говорят, что ты можешь кататься на любых поверхностях. Какая самая необычная была площадка?

- В Чарынском каньоне у вас. Там есть такой спуск, и мы по нему покатались. Мне понравилась ваша природа. Очень красивые места. На самом деле в скейтбординге нужна хорошая площадка, но иногда я люблю попробовать себя на неровной поверхности. В Абу-Даби катался на самых высоких дюнах. Это был интересный эксперимент. У меня есть проект Skate Of Mind, в рамках которого я за два месяца посетил 16 стран и катался на самых необычных площадках. Вернее, я их искал, обкатывал, снимал видео. Надеюсь, что из Алматы привезу отличное видео про ваши места и райдеров.

Прогулка по алматинским улицам © Арнай Ормаш Максим Хабанец в Алматы на фонтане "Неделька" © Арнай Ормаш Максим снимал видео про места и райдеров в Алматы © Арнай Ормаш Локальные райдеры показывают Максиму городские споты © Арнай Ормаш Максим Хабанец осваивает споты в Алматы © Арнай Ормаш Максим Хабанец в Алматы © Арнай Ормаш

МНЕНИЕ

Сейчас скейтбординг интенсивно развивается, особенно в Алматы Антон Повеквечнов, Президент Казахстанской федерации скейтбординга

"Рад, что Максим смог побывать в южной столице и провести воркшопы для местных атлетов, – сказал Президент Казахстанской федерации скейтбординга Антон Повеквечнов . – Сейчас скейтбординг интенсивно развивается, особенно в Алматы. Все упирается в бюджет. Пока он не позволяет провести достаточное количество учебно-тренировочных сборов. Но мы все же не сидим сложа руки. Нужно больше участвовать в мировых турнирах, чтобы был соревновательный опыт. Шансы попасть на Олимпиаду есть, но они маленькие. Все упирается в скейт-парки. У нас нет олимпийского уровня скейт-парков, где атлеты могли бы оттачивать мастерство. Мы пытаемся создать надлежащую инфраструктуру, но пока безуспешно. Качество стрит-парков оставляет желать лучшего. Например, в этом году наши ребята ездили на чемпионат мира в Рим, и мы убедились в том, что наши скейтбордисты пока не готовы к таким крупным соревнованиям."