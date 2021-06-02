Twenty One Pilots – Scaled and Icy

Популярный американский дуэт Twenty One Pilots представил свой новый студийный альбом, кстати, первый за три года относительной тишины.

Пластинка в целом – это результат дистанционных виртуальных сессий: написанием треков и продюсированием альбома Тайлер Джозеф в основном занимался в своей домашней студии в период самоизоляции, а Джош Дан в это время работал над барабанными партиями в разных регионах США. Символическим завершением удаленной работы над песнями стал онлайн-концерт Twenty One Pilots. Трансляция прошла в ночь с 21 на 22 мая.

Morcheeba – Blackest Blue

Британская трип-хоп-группа Morcheeba представила десяьый альбом в их дискографии. В поддержку альбома вышло три сингла: Sounds of Blue, Oh Oh Yeah и The Moon. В записи Blackest Blue участвовали американский музыкант Брэд Барр и британский мультиинструменталист Дюк Гарвуд.

Рецензий на альбом вышло не очень много, но те, что есть, – положительные. Обозревательница The Upcoming Дженнифер Санин считает, что Blackest Blue – прекрасное доказательство стилистической последовательности группы и “дань уважения их фанк-роковым корням”. Она также похвалила музыкантов за “продуманные аранжировки” и хорошую продюсерскую работу.

Morgenshtern – Million Dollar: Happiness, Million Dollar: Business

Рэпер Morgenshtern в последний месяц весны порадовал поклонников выходом сразу двумя альбомами, разница между выпуском пластинок составила всего семь дней. Вот уж работоспособность у Алишера! :) Как отметил сам музыкант, логика здесь очень простая: “Зачем делать альбом за лям баксов если можно сделать два альбома и забрать два ляма баксов?” К слову, за выпуск Million Dollar: Happiness по разным источникам исполнитель получил как раз миллион долларов.

Moby – Reprise

Моби переосмыслил свои главные хиты с оркестром в новом альбоме Reprise. Пластинка записана с венгерским Budapest Art Orchestra и приглашенными вокалистами. Среди них оказались экс-фронтмен Screaming Trees Марк Ланеган, легенда кантри Крис Кристофферсон, звезда современного джаза Грегори Портер и многие другие.

Песни Моби с оркестром исполняются не в первые – в 2018 году эксклюзивный концерт в таком формате музыкант дал с симфоническим оркестром Лос-Анджелеса. Именно этот опыт вдохновил артиста на выпуск отдельного студийного альбома с оркестровыми переосмыслениями своих хитов.

DMX – Exodus

Всего на пластинке 13 треков. На фитах в Exodus выступили Снуп Догг, Алиша Кис, Ашер, Лил Уэйн, Benny the Butcher, Conway the Machine, Westside Gunn и Pop Smoke. В треке Bath Salts можно услышать Jay-Z и Nas.

Напомним, что Эрл Симмонс (настоящее имя DMX) умер 9 апреля в возрасте 50 лет. За неделю до этого его госпитализировали после сердечного приступа, который, предположительно, был вызван передозировкой наркотиков.