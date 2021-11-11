Viva la victoria! Ферстаппен побеждает в Мексике в третий раз в карьере

Команда Red Bull Racing Honda снова покоряет двойной подиум, теперь на Гран-при Мехико . Макс Ферстаппен завоевал на воскресной гонке, 7 ноября , свою 19-ю победу в карьере и девятый подиум в сезоне, благодаря чему увеличил лидерство в чемпионате до 19 очков. До этого нидерландский гонщик уже побеждал на автодроме имени братьев Родригес в 2017 и 2018 годах.

Это уже третья победа Ферстаппена в Мексике © Getty Images/Red Bull Content Pool

Другим героем дня стал Серхио Перес , из-за которого трибуны были окрашены в национальные цвета флага Мексики – зеленый, белый и красный. За три дня на трассе собралось более 372 000 человек, чтобы поддержать своего соотечественника.

Трибуны громко скандировали "Чеко!" © Getty Images / Red Bull Content Pool

Возможно, именно благодаря домашней атмосфере и поддержке болельщиков мексиканский пилот Red Bull блестяще провел гонку, где боролся за второе место наравне с семикратным чемпионом F1 Льюисом Хэмилтоном. Уступив всего секунду Хэмилтону, Чеко финишировал третьим и вместе с победой Ферстаппена укрепил позиции команды в Кубке Конструкторов.

Рассказываем, как пилотам Red Bull Racing Honda удалось завоевать на Гран-при Мехико третий двойной подиум подряд.

Чеко празднует двойную победу вместе с командой © Getty Images / Red Bull Content Pool

Первый поворот выводит Макса в лидеры

После двух побед на мексиканской трассе ранее, многие ожидали от Макса высоких результатов и в этот раз. Правда, изначально все складывалось не в пользу нидерландского гонщика. В субботней квалификации Ферстаппену удалось занять лишь третью позицию на стартовой решетке. Весь первый ряд на воскресной гонке принадлежал команде Mercedes, что усугубляло ситуацию для Red Bull. Но, возможно, именно благодаря этому Ферстаппен и вырвался вперед на старте.

Дело в том, что автодром имени братьев Родригес обладает особенностью, отличающей мексиканскую трассу от любых других в этом сезоне, – это самая длинная дистанция (1063 метра) от старта до первого поворота. Этим и воспользовался пилот Red Bull.

Несмотря на то что Ферстаппен находился на старте позади гонщиков Mercedes, он смог обойти Валттери Боттаса слева после начала гонки и встать в один ряд с немецкой командой. Длинной прямой после старта было достаточно для разгона, что и обратил в свою пользу голландец. Уже на первом повороте Ферстаппен обгоняет гонщиков Mercedes и вырывается вперед.

Ферстаппен вырвался вперед на первом повороте и лидировал всю гонку © Getty Images / Red Bull Content Pool

И если на старте гонка еще казалась непредсказуемой, то далее события стали разворачиваться уже более очевидно. Ферстаппен доминировал на мексиканской трассе 65 из 71 круга гонки и финишировал, обогнав своего главного соперника Хэмилтона на рекордные 16 секунд.

Благодаря первому месту на Гран-при Мехико Ферстаппен снова увеличил свое лидерство в личном зачете, что делает его возможным кандидатом на титул чемпиона F1 2021 года.

Вот что говорит об этой победе директор Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер : “Мы просто в восторге! Вчерашний день был небольшим сюрпризом, и мне показалось, что мы не справились, но по иронии судьбы для нас все получилось довольно хорошо. Старт был решающим, и Макс воспользовался этим шансом. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но это важная победа”.

Ферстаппен еще больше укрепил свои позиции в личном зачете после победы © Getty Images / Red Bull Content Pool

Чеко – первый мексиканец на подиуме Гран-при Мехико

Абсолютным героем дня для мексиканской публики стал Серхио Перес. Всенародная любовь и поддержка многотысячной толпы придавали сил Чеко, что было заметно по его напряженной гонке за второе место с британским пилотом Mercedes. Мексиканец буквально “наступал на пятки” Хэмилтону и не давал ему ни секунды отдохнуть от преследования.

В конце концов, Перес финишировал на секунду позади Хэмилтона и стал первым мексиканцем в истории F1, которому удалось взойти на домашний подиум. Благодаря бронзе Чеко и первому месту Ферстаппена команда значительно увеличила счет в Кубке Конструкторов, сократив разрыв с Mercedes до одного очка.

“Это невероятный день, – сказал Перес после своей победы, пытаясь перекричать гудящую толпу. – Я отдал сегодня свое сердце этим людям. И я действительно их слышал – это было приятно”.

Чеко поддерживали тысячи мексиканцев на трибунах © Getty Images / Red Bull Content Pool

Пока трибуны скандируют “Чеко! Чеко!”, Перес добавил: “Конечно, сегодня я хотел большего – завоевать второе место для команды, но у меня не было ни единого шанса пройти. Я старался изо всех сил сегодня. И мы должны продолжать давить вперед”.

“Чеко сегодня провел отличную гонку, – прокомментировал гонку мексиканского пилота Кристиан Хорнер. – Он нашел свою форму в последних трех или четырех гонках, и это открывает нам новые возможности. Вероятно, сейчас у нас лучший командный дух, который когда-либо был в этой команде”.

Серхио Перес – национальный герой на Гран-при Мехико © Getty Images / Red Bull Content Pool

Гасли – четвертый, Цунода выходит из гонки

Если в прошлый раз, на Гран-при США , гонка для Пьера Гасли закончилась до ее финиша, то в этот раз все сложилось более удачно для французского пилота. Гасли из Scuderia AlphaTauri уверенно занял пятое место в квалификации и четвертую позицию в гонке на Гран-при Мехико. Благодаря этому француз заработал для команды 12 очков, что позволило Scuderia AlphaTauri вернуться в топ-5 в Кубке Конструкторов.

Гасли уверенно занял четвертое место на Гран-при Мехико © Getty Images / Red Bull Content Pool

Непредсказуемой вышла гонка для напарника Гасли – Юки Цуноды . Уже на первом повороте мексиканской трассы случился хаос, где Валттери Боттаса развернуло после контакта с Даниэлем Риккардо, задевшим его сзади. Из-за поднявшейся пыли и неразберихи Цунода вместе с Шумахером налетели на машину Окона и выбыли из гонки.

Следующая остановка: Гран-при Сан-Паулу

Напряжение с каждой гонкой увеличивается – до конца сезона осталось всего 4 этапа. Один из них – Гран-при Сан-Паулу , носивший ранее название Гран-при Бразилии. Гонка пройдет 14 ноября на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе (Интерлагос).

У команды Red Bull снова есть все шансы на победу. Макс Ферстаппен уже побеждал на бразильской трассе в 2019 году и в общем имеет три подиума в пяти стартах на треке. Особенной стала бразильская гонка в 2016 году, когда нидерландский пилот, несмотря на ливень и множество аварий на трассе, занял третье место и получил имя восходящей звезды F1. Возможно, и в этот раз Ферстаппен повторит свой триумф – смотри гонку уже в это воскресенье!

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