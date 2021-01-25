Многим поклонникам

Diablo

хотелось бы играть в нее на своих смартфонах. Но, увы и ах. Представляем другого яркого представителя жанра "слэшеры" —

Titan Quest

. На мобильных устройствах! И вот 2-го февраля выйдет самая полная версия

Titan Quest: Legendary Edition

. В этой версии присутствует весь DLC и все технические обновления. Доберись до Олимпа, чтобы сразиться в финальной битве. Вот только сможешь ли? Скарабеи, медузы, гидры, различные монстры и скелеты не согласны с тобой и вообще ты им не нравишься. Понимаешь, да?