Мобильный гейминг в феврале
© David Ihl / Red Bull Content Pool
Покупательская способность во втором месяце года медленно, но верно возвращается. И это время, когда разработчики и издатели начинают дропать свои творения в App Store и Google Play
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Tides: A Fishing Game
Какой ты рыбак? Узнай в Tides: A Fishing Game, где более 50-ти видов рыб! А еще лодки, каноэ, парусники и прочие плавучие средства. Отыщи место, где будет хороший клёв и науди побольше рыбы. Увеличивай обороты, прокачивай своё плавсредство, открывай новые места для рыбалки. Развивайся, нанимай рыбаков и построй свою рыбную империю. Осилишь? Твоя карманная рыбалка выйдет 2-го февраля на iOS. Думаю, версия для Android не заставит себя долго ждать.
Titan Quest: Legendary Edition
Многим поклонникам Diablo хотелось бы играть в нее на своих смартфонах. Но, увы и ах. Представляем другого яркого представителя жанра "слэшеры" — Titan Quest. На мобильных устройствах! И вот 2-го февраля выйдет самая полная версия Titan Quest: Legendary Edition. В этой версии присутствует весь DLC и все технические обновления. Доберись до Олимпа, чтобы сразиться в финальной битве. Вот только сможешь ли? Скарабеи, медузы, гидры, различные монстры и скелеты не согласны с тобой и вообще ты им не нравишься. Понимаешь, да?
Battlecruisers
Командуй, капитан! Нам выдаётся боевой корабль, который надо прокачивать: навешивать орудия, устанавливать ракеты, прикручивать лазерные пушки и другие высокотехнологичные аннигиляторы. Обязательно покупай длинноногих роботов, которые значительно повышают твою боеспособность. По словам разработчиков, графику они рисовали вручную, а некая «система пиротехники» каждый раз генерирует уникальный и неповторимый взрыв. Игра выйдет 4-го февраля на iOS, Android и PC. PvP-сражений пока не предвидится, но есть вероятность, что возможность топить корабли живых соперников прикрутят позже.
Battlepalooza
Battlepalooza — это залипательная королевская битва, сражения в которой будут проходить в жанре MOBA c элементами RPG. Фишка, о которой громкой заявляют разработчики: локации для сражений будут реалистичными и для их создания будет использоваться приложение Google Maps. С релизом игры обещают два города — Лас-Вегас и Сан-Франциско. Дальше — больше. Замесы будут на 25 человек. Играть можно соло, вдвоем и втроем. Причем, в мультиплеер можно зайти "по-горячему" — то есть новые геймеры входят в уже запущенные сражения. Сама игра — это что-то вроде цифрового шоу, где все сражаются против всех за призы. Релиз уже откладывался, но хочется верить, что в этот раз выйдет по графику — 4-го февраля.
Micetopia
20-го ноября прошлого года на всех популярных консолях вышла игра Micetopia в жанре «метроидвания». Смелый мышь спасает своих односельчан и борется со злом, которое нарушило их спокойное житие-бытие. Геймплей, по большей части, построен на исследовании пиксельного мира, в котором нужно разгадывать загадки и побеждать врагов, которые именно тебя и ждали. За ликвидацию гадов ты будешь получать новые скиллы и фишки. И вот теперь Micetopia переезжает на мобильные устройства. Релиз на Android и iOS был запланирован на февраль, но что-то идет не так и, возможно, дата выхода слегка сдвинется.
Помни, что игры нещадно съедают батарею, а еще аппетитнее поглощают время. Но совсем не играть в них тоже нельзя. Почему? Об этом расскажем в следующих материалах.