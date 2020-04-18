Особенно приятно, что разработчики относятся с пониманием к современным реалиям и делают скидки на свои продукты, а некоторые и вовсе раздают бесплатно. Есть и открытые бета-тесты, в которых непременно нужно принять участие.

Например, Area F2 , который позиционируется как первый Close-Quarters Battle-шутер от первого лица на мобильных устройствах. Ты выбираешь себе агента из предложенных в игре и участвуешь в боях, которые проходят в тесных помещениях. Каждый агент обладает особыми способностями и амуницией. В зависимости от боя, ты либо атакуешь, либо обороняешься, применяя при этом различные гаджеты, укрепляя стены и двери. В общем, тебя ждет динамичный экшн, захватывающие сражения, в которых ты сможешь проявить свои тактические навыки. Area F2 бесплатна, но в игре есть внутриигровые покупки с местными купонами и подписками на неделю или месяц. Регистрируйся в ОБТ, чтобы принять участие в улучшении игры. Area F2 доступна на iOS и Android.

Alien Shooter 2 - Reloaded — порт легендарного Alien Shooter 2 на Andriod. Эта игра от студии Sigma Team вышла еще в 2006-м году. Издателями были компании 1C и cdv Software Entertainment. Этот шутер с видом сверху снискал популярность у геймеров. Но на деле это больше аркадный экшн с элементами RPG. Данный порт на Andriod хорош тем, что в нем нет внутриигровых покупок и раздражающей рекламы. Это просто умопомрачительный микс, который вобрал в себя отработанный мир классических игр и незабываемую динамику первой части Alien Shooter, если ты помнишь его. А если нет, то самое время сыграть. В сети он доступен. А Alien Shooter 2 - Reloaded доступен в PlayMarket со скидкой — за 1290 тенге вместо 1890. Версия для iOS — в разработке.

Гоняй, взрывай, сбивай и сам останься в живых в Hellrider 3 . В третьей части адских гонок серьезно поработали над всеми составляющими игры. Теперь это полноценная трехмерная графика и вид из-за спины. А вот из транспортных средств остался один мотоцикл. И общая картинка от примитивных декораций выросла до пейзажных трасс с приятными фонами. Hellrider 3 предлагает несколько режимов игры: в каждом предусмотрены разные цели. А есть и полноценная история. Для самых активных игроков — ежедневные события. Игра доступна на iOS, а также имеется пробный запуск на Android. Погнали!

Реальная залипалка от разработчика Jesse Makkonen — Heal . Это абстрактная двухмерная головоломка в жанре "укажи и щелкни" (point-and-click). Пожилой герой игры доверит тебе свою жизнь, чтобы ты провел его по темному тайному миру, наполненному сложными загадками и квестами. Дизайн стремится показать реальный мир, хоть и вид сбоку. Игра заставляет задуматься о старости, памяти, любви и жизни в целом. Это увлекательная история, в которой каждый найдет себя или своих родных. Но твоя собственная история ждет тебя впереди. Heal доступна на iOS, Anroid за 2190 тенге и в Steam — за 1400.

И уже очень скоро у тебя будет возможность исследовать океан в игре Beyond Blue . Разработчик и издатель E-Line Media обещает выпустить ее для всех платформ, включая мобильные, уже в этом месяце. По сюжету действие игры будет разворачиваться в ближайшем будущем. Ты станешь частью команды, которая разработала ультрановые технологии для исследования бескрайних просторов океана. В разработке игры принимает участие BBC Studios , а это значит, что океанские глубины смогут поразить своей реалистичностью. Потрясающий своей атмосферой саундтрек, детально проработанная озвучка и открытый мир — все это обещает разработчик. Ждем!