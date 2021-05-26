На прошедшем Гран-при Монако Макс Ферстаппен возглавил первентство F1. Сочетание этого результата с прочным четвертым местом напарника по команде Серхио Переса подняло Red Bull Racing Honda на вершину турнирной таблицы Кубка конструкторов.

Победа нидерландского пилота стала для многих неожиданной, ведь за 24 часа до этого преимущество было на стороне Шарля Леклера – обладателя поула. Но из-за проблем с коробкой передач пилот Ferrari не вышел на гонку, чем Макс и воспользовался. Задав дерзкий старт и не давая Валттери Боттасу прорваться вперед, Ферстаппен вывел вперед свой болид на трассе в Монте-Карло и держал лидерские позиции на протяжении всех 78 кругов.

Макс Ферстаппен первый на трассе в Монте-Карло © Getty Images/Red Bull Content Pool

Постоянный фаворит F1 Льюис Хэмилтон тоже потерял свои лидерские позиции и уступил первенство пилоту Red Bull Racing, заняв лишь седьмое место. Между Ферстаппеном и Пересом на втором месте оказался Карлос Сайнс из Ferrari, а третье завоевал Ландо Норрис из McLaren. Благодаря этому гонка Гран-при Монако 2021 стала полноправной и неожиданной победой Ферстаппена и Red Bull.

Первый подиум Макса Ферстаппена – новый этап для Red Bull Racing

Легкость победы Ферстаппена за 8,9 секунды резко контрастировала с другими его результатами на этой трассе. До прошедшего воскресенья он никогда даже не поднимался на подиум в Монако. Его победа стала пятой для Red Bull Racing на трассе с 2010 года и первой для Honda с 1992 года. Благодаря первому месту Ферстаппен набрал 105 очков в Чемпионате F1, на четыре очка опередив действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Макс и команда Red Bull Racing Honda празднуют победу © Getty Images/Red Bull Content Pool

Победа в Монако для меня особенная – я мечтал об этом с детства! Тем более, что я впервые здесь на подиуме! Макс Ферстаппен

“На этой трассе никогда не знаешь, что может произойти, но самое главное – беречь шины. Здесь много кругов и важно держать гонку под контролем, но это и захватывает!” – рассказывает после победы в Монако Макс Ферстаппен.

“Победа в Монте-Карло для меня особенная – я мечтал об этом с детства! Тем более, что я впервые здесь на подиуме! Я помню, как еще маленьким смотрел гонку по ТВ и мечтал выиграть этот Гран-при. Поэтому сейчас я очень горд собой и особенно радуюсь этой победе. Но, конечно, это еще не финал – впереди долгий сезон. Но отличное начало положено!”

Перес приближается к подиуму

Серхио Перес был близок к тому, чтобы занять еще одно место на подиуме для Red Bull в Монако. Мексиканец не отставал от Ландо Норриса из McLaren на заключительных кругах, но в итоге уступил подиум британскому автогонщику. Однако Перес доволен результатом, по итогам заезда в турнироной таблице он зафиксировался на пятом месте.

Серхио Перес занял 4-е место после сложной квалификации © Getty Images/Red Bull Content Pool

Благодаря 12 очкам Переса команда Red Bull заняла первое место в турнирной таблице Кубка конструкторов, с отрывом в одно очко (149-148) от команды Mercedes. Это первый случай после Гран-при Германии 2018 года, 53 гонки назад, когда Mercedes не возглавил ни таблицы пилотов, ни конструкторов!

Для нас было важно приехать сюда и показать лучший результат, и мы это сделали. Кристиан Хорнер

“Это был феноменальный день!”, – делится эмоциями руководитель команды Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер . “Макс прекрасно показал себя в этой гонке и контролировал ее с первого же поворота. А Серхио показал отличный темп. Благодаря Максу и Серхио мы первые!

"У Mercedes, конечно, был тяжелый день, но иногда такое случается – это гонки. Для нас было важно приехать сюда и показать лучший результат, и мы это сделали. Теперь будем поддерживать этот импульс и настроение”.

Триумф Гасли и знакомство с Цунодой

Еще одним из значимых ярких моментов гонки в Монте-Карло стало противостояние Пьера Гасли и Льюиса Хэмилтона. Обогнав действующего чемпиона мира Хэмилтона, французский пилот вышел вперед и занял шестое место на Гран-при Монако, войдя в ТОП-10 лучших.

“Это было невероятное напряжение – соперничать с Льюисом Хэмилтоном все 78 кругов. Поэтому я не мог допустить ошибку и постоянно следил за тактикой Хэмилтона”, – рассказывает Гасли после гонки. “Я очень доволен своим результатом и тем, как мы слаженно работаем с командой. Будем продолжать в том же духе и дальше”.

Пьер Гасли обгоняет Льюиса Хэмилтона © Getty Images/Red Bull Content Pool

Новичок команды AlphaTauri Юки Цунода впервые стартовал на трассе в Монако и финишировал лишь 16. Результат никого не удивил, но для 21-летнего гонщика F1 – это отличный опыт и знакомство с трассой.

От уличной трассы в Монте-Карло до экстремальной в Баку

Следующая гонка – Гран-при Азербайджана пройдет 6 июня в Баку, пожалуй, на самой экстремальной трассе. На ней мы уже видели три захватывающих и экстремальных Гран-при с момента дебюта в 2017 году.

Это одна из тех трасс, на которой автомобили могут разгоняться до 370 км/ч по главной прямой, чтобы закончить круг. По ней же гонщики стремительно проносятся на двухкилометровом участке дороги, параллельном Каспийскому морю.

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