Mortal Kombat: за что мы любим культовый файтинг

Мортал Комбат, "Фаталити!", Саб-Зиро и песня Techno Syndrome – то, что у многих из нас вызовет желание включить консоль, взяться за геймпад и выяснить чье "кунг-фу" круче. И это неудивительно, ведь Mortal Kombat завоевал не просто статус культовой игры, а уже давно стал народным файтингом.

Сегодня мы вспомним, как и почему Смертельная битва завоевала миллионы фанатов по всему миру. Поэтому выбирай любимого бойца – мы отправляемся в мир Mortal Kombat!

Fight!

И прежде, чем бросаться в бой и жать по всем кнопкам, давай разберемся за что будем драться. Ведь для многих Mortal Kombat (MK) – это только жестокий бой, где главное сделать крутой Fatality и убить противника. Но сюжет "Мортача" даст фору многим сериалам и киновселенным. За 30-летнюю историю герои умирали и воскресали, превращались в духов и киборгов, переходили на сторону зла и обратно, предавали и мстили. И даже успели сразиться с супергероями из вселенной DC.

Если ты хочешь разобраться, как Шиннок лишился своей силы, из-за чего Китана "предала" Шао Кана или почему Рейден убил Лю Кенга, то посмотри этот подробный видео-разбор или узнай историю за 7 минут в видео ниже. А дальше в статье мы расскажем, как вообще зародились традиции Смертельной битвы.

Все началось с того, что жители разных миров стали воевать друг с другом. Внешний мир, в котором жили жестокие варвары, пытались завоевать Земное царство. Сейдо, мир порядка и строгих законов, постоянно воевал с Царством Хаоса. Волшебная и живописная Эдения вообще всегда была для всех лакомым куском. Ну и Преисподняя, которая хотела только одного – превратить все в один большой сплошной Ад.

Посмотрели на эти войны Старшие боги, которые охраняли и наблюдали за мирами, и решили остановить бесконечное кровопролитие. Боги установили новое правило: жители одного мира могут завоевать другой, только одержав десять побед подряд в турнире Смертельная Битва. Так и зародился Mortal Kombat, в котором сражается уже не одно поколение бойцов и геймеров.

Choose your fighter!

Бойцов MK можно обсуждать столько же, сколько рассказывать сюжетные переплетения в игре, то есть бесконечно. Почти у каждого найдется любимый персонаж из "Мортача" или хотя бы тот, которым "как-то играл и он еще цепью из руки выстреливал".

Бойцы Mortal Kombat © Kanobu

А обсуждать и спорить "кто лучший" в культовом файтинге любят не меньше, чем сделать навороченный Fatality. Например, SonicFox, киберспортсмен и чемпион мира по MK 11, поделился своим рейтингом по бойцам, чем вызвал бурное обсуждение и негодование геймеров.

Игровые издания тоже составляют свои списки, но из-за нешуточных споров в комментариях позже обновляют рейтинги лучших бойцов уже по версии самих геймеров. Но и там разгораются новые словесные баталии на тему "Как сюда попал Нуб Сайбот?! Где Саб-Зиро?!" и так далее.

Поэтому, чтобы не спорить кто лучше или хуже, мы расскажем только о самых популярных персонажах Mortal Kombat, но никак не претендуем на истину.

Рейден – знаменитый бог грома и молний, с которым связаны многие сюжетные повороты в “Мортаче”. Именно старина Рейден в свое время спас Земное Царство от Шиннока, победил Шао Кана в 9 части MK и принес себя в жертву в MK 11.

Лю Кенг – шаолиньский монах и главный герой первых частей серии. Реальным прототипом Лю Кенга был Брюс Ли, поэтому, как и в жизни, шаолиньский монах был лучшим бойцом Земного Царства.

Шао Кан – всем известный и, пожалуй, главный злодей во вселенной Mortal Kombat. Когда-то Шао Кан предал “Короля Драконов” Онагу и решил построить свою империю. В первых частях MK Шао Кан был финальным боссом, которого было не так то и просто победить. Без харизматичного антигероя со злодейским смехом не обошлось и в других частях серии.

Скорпион и Саб-Зиро – две части одного целого, ведь оба ниндзя неразрывно связаны друг с другом. Скорпион стремился отомстить за свою семью и клан, убитых, как он ошибочно полагал, ниндзя Саб-Зиро. Саб-Зиро же, мастер по заморозке всего и всех, противостоял ему и пытался убить настоящего злодея – Шан Цунга . Споры "какой ниндзя круче" не утихают до сих пор. А ты за кого: Саб-Зиро или Скорпион?

Fatality!

Но мы ведь не просто так любим Саб-Зиро, Скорпиона и других героев. Все дело в их стиле боя. Играя сегодня в MK 11, ты можешь легко загуглить комбинации самых крутых фаталити , а в далеких 90-х геймеры по всему миру путем стертых пальцев и сломанных геймпадов узнавали эти самые сочетания кнопок. Исписанные тетрадки с комбинациями, как древний артефакт, бережно хранились и передавались среди знакомых. Устраивались целые домашние турниры, а кому-то из молодых геймеров родители, наоборот, запрещали играть в "Мортач" из-за его кровавых Fatality .

И, кстати, именно из-за знаменитых смертельных добиваний ввели возрастные рейтинги в игровой индустрии и создали ESRB .

Кроме "традиционного" Fatality в серии MK были следующие добивания:

Brutality – улучшенное Fatality, которое отличалось длинной комбинацией ударов.

Animality – превращение бойца в животное с последующим растерзанием противника.

Babality – соперник превращался в ребенка.

Hara-Kiri – прием, который позволял сопернику совершить самоубийство, прежде, чем выигравший боец сделает ему Fatality.

Friendship – победитель предлагает проигравшему символ дружбы или совершает забавное действие.

Quitality – выход из онлайн-поединка в MK X.

Скорпион применил Babality к Джонни Кейджу © Pinterest

Сегодня многое изменилось в Смертельной битве. Если раньше у бойца был заранее определенный набор ударов и навыков, то теперь в MK 11 ты можешь сам задать умения и комбинировать их, как хочешь. Внешний вид теперь тоже настраиваемый. Кроме этого, разработчики постоянно добавляют что-то новое в культовый файтинг. Так, например, в MK 11 ты можешь выяснить в битве кто круче – Терминатор или Робокоп:

Поменялось и отношение к самой игре. Фаталити уже давно никого не пугает, а сама игра стала синонимом качественного файтинга. Если в 90-х годах многие порицали "Мортач" за насилие и жестокость, то сейчас проводятся международные турниры, за которыми наблюдает весь мир. К примеру, эту эпичную битву в финале турнира MK 11 между SonicFox и NinjaKilla посмотрело почти 3 миллиона человек на Youtube:

Toasty!

Смертельная битва славится не только своими жестокими Fatality, но и "пасхалками". Именно Mortal Kombat была одной из первых игр, в которой появились секреты. Например, чтобы "открыть" персонажа Рептилия, нужно было победить с двумя чистыми победами, сделать Фаталити и не нажимать блок во время всего боя. Также необходимым условием было, чтобы во время боя на фоне Луны пролетали различные предметы.

Рептилия © PlayGround

Другая "пасхалка", которая будоражила геймеров – секретный персонаж по имени Ермак. Как потом выяснится, никакого секретного бойца в игре изначально не было. Ермак случайно появлялся из-за ошибки в скрипте игры, которая перекрашивала Скорпиона (или Рептилию) в красный цвет, а имя заменяла на сообщение об ошибке: "Error Macro". Благодаря этому сообщению и появилось сокращенное имя Ermac. Но разработчики не упустили момент и создали еще одну "пасхалку": во второй части серии стала появляться надпись "Ermac Who?" после победы на Шао Каном. Впоследствии Ермак все-таки появился во вселенной MK в виде красного ниндзя.

Концепт-дизайн персонажа Ермак в MK 11 © MortalKombatOnline

Кроме Рептилии и Ермака во вселенной MK было еще много других "пасхальных" героев – Смоук, Рейн и прочие. Лучших секретных бойцов ты сможешь "открыть" здесь .

Но "пасхалки" в Смертельной битве связаны не только с персонажами, но и с шутками. Самая известная среди них – фраза "Toasty!", которая появляется в MK в виде небольшого изображения Дэна Фордена – композитора и звукового дизайнера серии. Во время игры ты мог увидеть его изображение в угла экрана, которое появлялось после определенных ударов. Его появление сопровождалось шутливым голосом "Toasty!". Фраза настолько прижилась, что присутствует в серии до сих пор.

Секреты MK и сегодня не дают покоя игрокам. Зная об этом, разработчики постарались начинить последнюю часть серии множеством “пасхалок” и интересными отсылками. Например, ты можешь найти амулет Ермака или встретить самого Горо , точнее то, что от него осталось, в Крипте.

Некогда великий и почти непобедимый Горо © Games.mail.ru

Другие геймеры, спустя год после выхода MK11, обнаружили “секретный бой” в игре, о котором никто не знал. Если тебя тоже интересуют “пасхалки”, то смотри про самые интересные из них в MK 11 тут .

Get over here!

Ну и как же без любимых персонажей в кино? Сегодня эталоном геройских сражений считаются Мстители или Лига Справедливости. А в 1995 году и дети, и их родители фанатели от фильма Mortal Kombat. Смертельная битва от режиссера Пола Андерсона давно уже стала культовой и любимой фанатами игры.

Фильм “Mortal Kombat” смотрели с таким же упоением, как и играли в него. Актеры смогли очень точно передать образы героев: колдун Шао Цунг поражал своей коварностью, четырехрукий Горо казался таким же непобедимым, Соня Блейд дерзила всем, а Джонни Кейдж был таким же самовлюбленным, как и в игре. Главных персонажей косплеили, диалоги расхватывали на цитаты, а заморозка Саб-Зиро и цепь Скорпиона стали излюбленными приемами ребят у себя во дворе.

После выходили другие фильмы и мультфильмы, но культовое кино 1995 года до сих пор остается лучшей экранизацией по вселенной MK. Но это пока, ведь уже в апреле 2021 года мы сможем снова отправиться на Смертельную битву вместе с любимыми героями. И судя по трейлеру, битва будет в лучших традициях Mortal Kombat – не на жизнь, а на смерть: