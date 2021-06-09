Мигель Оливейра возглавил подиум на Гран-при Испании в MotoGP

Жоан Зарко

из Pramac Racing вел напряженную борьбу с Оливейрой за первое место, но на последнем круге уступил португальцу и занял 2 место на подиуме. Зато

Джек Миллер

, который был лишь шестым на Гран-при Италии, снова вернул позиции и стал третьим на автодроме в Барселоне.