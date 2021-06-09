Мигель Оливейра возглавил подиум на Гран-при Испании в MotoGP

Мигель Оливейра улучшил результат после Италии и одержал свою первую победу в сезоне и для себя, и для команды Red Bull KTM Factory Racing на Гран-при Каталонии. Благодаря 2 месту в Италии и 1 в Испании португальский гонщик поднялся на 7 позицию в общем зачете чемпионата мира MotoGP 2021.
Жоан Зарко из Pramac Racing вел напряженную борьбу с Оливейрой за первое место, но на последнем круге уступил португальцу и занял 2 место на подиуме. Зато Джек Миллер, который был лишь шестым на Гран-при Италии, снова вернул позиции и стал третьим на автодроме в Барселоне.
Фаворит MotoGP, Фабио Куартараро из Yamaha, не смог одержать вторую победу подряд после трассы в Муджелло. Эль Дьябло занял только 6 позицию на Гран-при Каталония, но сохранил первенство в общем зачете.
Оливейра обыгрывает всех и побеждает
Португальский пилот Red Bull лидировал большую часть гонки, несмотря на высокое напряжение и давление со стороны соперников. Так он вырвал первенство у Джека Миллера на втором круге, который успел захватить лидерство на первом повороте после старта. После этого Оливейру поджимал фаворит MotoGP – Фабио Куартараро. Гонщик из Yamaha даже смог обойти Мигеля на четвертом повороте на 12-м круге, но KTM Оливейры превосходил мотоцикл Yamaha на сложной трассе длиной 2,89 мили. В итоге Эль Дьябло отстал и уже не соперничал с португальцем.
Но только Мигель начал праздновать победу и готовиться к вечеринке после гонок, как на последних кругах ему на “хвост” сел Жоан Зарко на своем Ducati. На финальном круге французский мотогонщик из Pramac Racing максимально приблизился к Оливейре, но пилот Red Bull не сдавал позиции и в итоге проехал первым финишную черту в Барселоне. Жоанн Зарко уступил победителю менее 0,2 секунды и пришел вторым.
Напарник Мигеля по команде Бред Биндер занял твердое 8 место на каталонском Гран-при, и вместе с 5 местом в Италии улучшил общий результат команды. Благодаря двум сильным последним этапам в Италии и Испании команда Red Bull KTM Factory Racing наконец-то приходит в форму и набирает обороты после неудачных раундов в Катаре. Победа Мигеля Оливейры вдохнула уверенность и новые силы в команду для последующих этапов чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
Джек Миллер снова возвращается на подиум
Австралийский гонщик из Ducati Lenovo уверенно держался на автодроме в Барселоне. На первом круге Джек Миллер успешно стартовал со второго места и вырвался вперед. Но вскоре уступил Оливейре и вступил в схватку с Фабио Куартараро. Пилот Yamaha закрепился на втором месте на 7 круге, а Жоан Зарко подвинул Миллера с 3 позиции.
На финишной черте места первоначально распределятся так: первое – Оливейра, второе – Зарко, третье – Куартараро. Но уже после финиша гонки организаторы сообщат о том, что штрафуют пилота Yamaha прибавкой трех секунд к итоговому времени за срезку трека за 4 круга до финиша. По итогу третье место на подиуме займет все-таки Джек Миллер, а Фабио Куартараро опустится аж на 6 позицию Гран-при Каталонии.
Мир, Маркес, Росси не восстанавливают позиции
Поначалу действующий чемпион MotoGP – Жоан Мир – боролся за третье место с Алексом Эспаргаро из Aprilia. Но после 10 круга гонки позиции сильно изменились, когда Миллер, Зарко и Куартараро вырвались вперед. По итогу испанский пилот Suzuki оказался 4 по результатам гонки в Барселоне и 5 в общем зачете чемпионата мира MotoGP 2021.
Другой чемпион премьер-класса – Марк Маркес – показал свой характер в Барселоне и был в гуще событий на ранних этапах. Испанский мотогонщик, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы, блестяще стартовал в Испании. Маркес на шестом круге уверенно обошел Эспаргаро-старшего и прорвался в топ-5. Но к несчастью для гонщика Honda, он потерпел аварию на 10-м повороте, тем самым выбыл из Гран-при Каталония.
Валентино Росси, еще одна легенда MotoGP, также выбыл из чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Росси достаточно неплохо стартовал, но на 16 круге – упал и выбыл из каталонской гонки.
Результаты Гран-при Каталонии MotoGP 2021:
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 40:21.749
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) +0.175
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +1.990
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +4.815
- Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) +5.325
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +6.281
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.175
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +8.378
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) +15.652
- Энеа Бастьянини (Esponsorama Racing Ducati) +19.297.
Общий зачет чемпионата мира MotoGP 2021:
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 115 очков;
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) – 101;
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) – 90;
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 88;
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) – 78;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 75;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 54;
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) – 44;
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) – 43;
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) – 40.