Мигель Оливейра стал быстрее всех на Гран-при Испании
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP

Мигель Оливейра возглавил подиум на Гран-при Испании в MotoGP

Португальский гонщик Red Bull KTM Factory Racing выиграл классическую каталонскую гонку MotoGP, а Джек Миллер вновь вернулся на подиум.
Автор Нелли Сатарова/ James W Roberts
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Мигель Оливейра улучшил результат после Италии и одержал свою первую победу в сезоне и для себя, и для команды Red Bull KTM Factory Racing на Гран-при Каталонии. Благодаря 2 месту в Италии и 1 в Испании португальский гонщик поднялся на 7 позицию в общем зачете чемпионата мира MotoGP 2021.
Мигель Оливейра – победитель Гран-при Каталонии.
Мигель Оливейра – победитель Гран-при Каталонии
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Жоан Зарко из Pramac Racing вел напряженную борьбу с Оливейрой за первое место, но на последнем круге уступил португальцу и занял 2 место на подиуме. Зато Джек Миллер, который был лишь шестым на Гран-при Италии, снова вернул позиции и стал третьим на автодроме в Барселоне.
Фаворит MotoGP, Фабио Куартараро из Yamaha, не смог одержать вторую победу подряд после трассы в Муджелло. Эль Дьябло занял только 6 позицию на Гран-при Каталония, но сохранил первенство в общем зачете.

Оливейра обыгрывает всех и побеждает

Португальский пилот Red Bull лидировал большую часть гонки, несмотря на высокое напряжение и давление со стороны соперников. Так он вырвал первенство у Джека Миллера на втором круге, который успел захватить лидерство на первом повороте после старта. После этого Оливейру поджимал фаворит MotoGP – Фабио Куартараро. Гонщик из Yamaha даже смог обойти Мигеля на четвертом повороте на 12-м круге, но KTM Оливейры превосходил мотоцикл Yamaha на сложной трассе длиной 2,89 мили. В итоге Эль Дьябло отстал и уже не соперничал с португальцем.
Мигеля Оливейра празднует победу.
Мигель Оливейра празднует победу
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Но только Мигель начал праздновать победу и готовиться к вечеринке после гонок, как на последних кругах ему на “хвост” сел Жоан Зарко на своем Ducati. На финальном круге французский мотогонщик из Pramac Racing максимально приблизился к Оливейре, но пилот Red Bull не сдавал позиции и в итоге проехал первым финишную черту в Барселоне. Жоанн Зарко уступил победителю менее 0,2 секунды и пришел вторым.
Жоан Зарко – серебряный призер Гран-при Испании
Жоан Зарко – серебряный призер Гран-при Испании
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Напарник Мигеля по команде Бред Биндер занял твердое 8 место на каталонском Гран-при, и вместе с 5 местом в Италии улучшил общий результат команды. Благодаря двум сильным последним этапам в Италии и Испании команда Red Bull KTM Factory Racing наконец-то приходит в форму и набирает обороты после неудачных раундов в Катаре. Победа Мигеля Оливейры вдохнула уверенность и новые силы в команду для последующих этапов чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Джек Миллер снова возвращается на подиум

Австралийский гонщик из Ducati Lenovo уверенно держался на автодроме в Барселоне. На первом круге Джек Миллер успешно стартовал со второго места и вырвался вперед. Но вскоре уступил Оливейре и вступил в схватку с Фабио Куартараро. Пилот Yamaha закрепился на втором месте на 7 круге, а Жоан Зарко подвинул Миллера с 3 позиции.
Борьба гонщиков за подиум
Борьба гонщиков за подиум
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
На финишной черте места первоначально распределятся так: первое – Оливейра, второе – Зарко, третье – Куартараро. Но уже после финиша гонки организаторы сообщат о том, что штрафуют пилота Yamaha прибавкой трех секунд к итоговому времени за срезку трека за 4 круга до финиша. По итогу третье место на подиуме займет все-таки Джек Миллер, а Фабио Куартараро опустится аж на 6 позицию Гран-при Каталонии.

Мир, Маркес, Росси не восстанавливают позиции

Поначалу действующий чемпион MotoGP – Жоан Мир – боролся за третье место с Алексом Эспаргаро из Aprilia. Но после 10 круга гонки позиции сильно изменились, когда Миллер, Зарко и Куартараро вырвались вперед. По итогу испанский пилот Suzuki оказался 4 по результатам гонки в Барселоне и 5 в общем зачете чемпионата мира MotoGP 2021.
Другой чемпион премьер-класса – Марк Маркес – показал свой характер в Барселоне и был в гуще событий на ранних этапах. Испанский мотогонщик, который продолжает восстанавливаться после серьезной травмы, блестяще стартовал в Испании. Маркес на шестом круге уверенно обошел Эспаргаро-старшего и прорвался в топ-5. Но к несчастью для гонщика Honda, он потерпел аварию на 10-м повороте, тем самым выбыл из Гран-при Каталония.
Валентино Росси, еще одна легенда MotoGP, также выбыл из чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Росси достаточно неплохо стартовал, но на 16 круге – упал и выбыл из каталонской гонки.

Результаты Гран-при Каталонии MotoGP 2021:

  1. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 40:21.749
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) +0.175
  3. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +1.990
  4. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +4.815
  5. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) +5.325
  6. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) +6.281
  7. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +8.175
  8. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +8.378
  9. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) +15.652
  10. Энеа Бастьянини (Esponsorama Racing Ducati) +19.297.

Общий зачет чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 115 очков;
  2. Жоанн Зарко (Pramac Racing) – 101;
  3. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) – 90;
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 88;
  5. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) – 78;
  6. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 75;
  7. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) – 54;
  8. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) – 44;
  9. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) – 43;
  10. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) – 40.
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Marc Márquez

SpainSpain

Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

SpainSpain

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Álex Márquez

SpainSpain

Danilo Petrucci

ItalyItaly

Miguel Oliveira

PortugalPortugal

Iker Lecuona

SpainSpain

Johann Zarco

FranceFrance

Takaaki Nakagami

JapanJapan

Jorge Martín

SpainSpain

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