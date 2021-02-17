Немецкий клуб стартовал в плей-офф еврокубков

Короновирусная угроза вновь внесла изменения в планы футбольных клубов. Германия, испуганная новым штаммом заразы, закрыла авиасообщение с Великобританией. По этой причине Red Bull "Лейпцигу" свой домашний матч против "Ливерпуля" пришлось играть в Венгрии на стадионе, названном в честь легендарного Ференца Пушкаша. Это противостояние стало первым в истории. Раньше команды не встречались. У "мерсисайдцев" не играл ряд лидеров, что немного уравнивало шансы оппонентов. Однако битву тренерского гения Юлиана Нагельсманн с гениальным мотиватором Юргеном Клоппом ждали с нетерпением. Забегая вперед, скажем, что она получилась не такой упорной.

Короновирусная угроза вновь внесла изменения в планы футбольных клубов. Германия, испуганная новым штаммом заразы, закрыла авиасообщение с Великобританией. По этой причине Red Bull "Лейпцигу" свой домашний матч против "Ливерпуля" пришлось играть в Венгрии на стадионе, названном в честь легендарного Ференца Пушкаша. Это противостояние стало первым в истории. Раньше команды не встречались. У "мерсисайдцев" не играл ряд лидеров, что немного уравнивало шансы оппонентов. Однако битву тренерского гения Юлиана Нагельсманн с гениальным мотиватором Юргеном Клоппом ждали с нетерпением. Забегая вперед, скажем, что она получилась не такой упорной.

Короновирусная угроза вновь внесла изменения в планы футбольных клубов. Германия, испуганная новым штаммом заразы, закрыла авиасообщение с Великобританией. По этой причине Red Bull "Лейпцигу" свой домашний матч против "Ливерпуля" пришлось играть в Венгрии на стадионе, названном в честь легендарного Ференца Пушкаша. Это противостояние стало первым в истории. Раньше команды не встречались. У "мерсисайдцев" не играл ряд лидеров, что немного уравнивало шансы оппонентов. Однако битву тренерского гения Юлиана Нагельсманн с гениальным мотиватором Юргеном Клоппом ждали с нетерпением. Забегая вперед, скажем, что она получилась не такой упорной.