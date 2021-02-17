Немецкий клуб стартовал в плей-офф еврокубков
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Игра состоялась в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
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Короновирусная угроза вновь внесла изменения в планы футбольных клубов. Германия, испуганная новым штаммом заразы, закрыла авиасообщение с Великобританией. По этой причине Red Bull "Лейпцигу" свой домашний матч против "Ливерпуля" пришлось играть в Венгрии на стадионе, названном в честь легендарного Ференца Пушкаша. Это противостояние стало первым в истории. Раньше команды не встречались. У "мерсисайдцев" не играл ряд лидеров, что немного уравнивало шансы оппонентов. Однако битву тренерского гения Юлиана Нагельсманн с гениальным мотиватором Юргеном Клоппом ждали с нетерпением. Забегая вперед, скажем, что она получилась не такой упорной.
Новости о переезде в Будапешт был рад вратарь Red Bull "Лейпцига" и сборной Венгрии Петер Гулачи. Он родился как раз в Будапеште и уже играл на "Пушкаш Арене". Более того, голкипер около шести лет числился игроком "Ливерпуля", но доводилось играть ему лишь в товарищеских матчах. Однако Петер едва не привез гол в свои ворота. В дебюте матча он с трудом отбил дальний удар Робертсона и запутался в сетке. Этот эпизод стал самым обсуждаемым в сети и породил множество веселых историй. В целом номинальные хозяева в первом тайме выглядели неплохо. Ольмо попал в штангу, а в ответ Салах не смог использовать свой шанс.
Казалось, что игра будет равной и ничейный результат станет ее логичным завершением. Однако в начале второго тайма "быки" допустили две чудовищные ошибки. Сперва Забитцер допустил потерю мяча на своей половине поля, а Клостерманн позволил Салаху забить - 0:1. В следующей атаке уже Мукиле промахнулся выбивая мяч и Мане удвоил счет - 0:2. Кошмарный отрезок матча не выбил немецкий коллектив из колеи. Подопечные Нагельсманна продолжали создавать острые эпизоды, но отквитать хотя бы один мяч не смогли.
Таким образом, английский клуб победил впервые с конца января и прервал трехматчевую серию поражений с общим счетом 2:8. Гостевой успех свел шансы Red Bull "Лейпцига" к нулю. Однако, характер у немецкого клуба есть, а в футболе случаются чудесные спасения. Будем ждать ответной встречи в Англии, которая состоится через две недели.