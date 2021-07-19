По образованию Дархан учитель математики и экономист. Работает маркетологом в крупной компании. Подкастами увлекся прошлым летом в карантине.

– Слушал я подкасты и понял, что хочется частичку своего, – говорит он. – У нас мало представлено сообществ, где интересные личности говорят о профессиональных областях, о каких-то вещах, которые они популяризируют. Первые выпуски делал для себя. Мне было интересно общаться с разными людьми и открывать для себя новые отрасли познания.

– Почему подкасты стали так популярны?

– Это формат для умных людей, для тех, кто ищет что-то новое и интересное. Само слово podcast это гибрид двух слов: iPod и broadcast, то есть "транслировать". Вы можете слушать их где и когда угодно, например, на рабочем месте, в транспорте, на прогулке или тренировке. Я называю это параллельным потреблением информации, когда ты успеваешь делать дела и просвещаться.

Neon Jersey Podcast © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева

– Насколько это направление развивается в нашей стране?

– В Казахстане немало интересных подкастов, но пока рынок в этом плане у нас очень сырой и молодой.

– Ваш проект Neon Jersey Podcast -- беседа сквозь призму юмора и интимности. Это ваша "фишка"?

– Я специально сделал ставку на юмор. Сам люблю посмеяться и ценю людей с юмором. Сейчас стендапы в тренде. К примеру, у Юрия Дудя в выпусках все больше комиков, юмористов, и такие программы выигрышные.

Гости Neon Jersey Podcast © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева Гости Neon Jersey Podcast © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева Гости Neon Jersey Podcast © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева

– Как ищете своих собеседников?

– Сначала тема складывается у меня в голове, а потом я думаю, кто может пофилософствовать на нее. В первых выпусках в качестве гостей были мои друзья, и мы говорили обо всем. Позже я понял, что лучше брать одну-две темы и приглашать собеседников, профессионально разбирающихся в предложенной теме. Зрителям больше интересна экспертиза, нежели заметки обывателя.

– А сами люди просят позвать их?

– Бывает. У меня есть выпуск "Заработай миллион" с автором книги "1 000 000 $ в инвестициях на пальцах" Даулетом Армановичем. Он сам написал и предложил сделать подкаст. Выпуск получился интересным.

– Чтобы вести подкасты, нужны навыки интервьюера?

– У меня вышло 26 выпусков, и важно все: умение создавать литературные подтексты, вести разговор и задавать правильные вопросы. Хороший интервьюер понимает интерес зрителя и знает, как сделать беседу острой и приятной для глаз и мозга. Я человек не медийный, поэтому разбираться в интервью пришлось в процессе. Построить беседу с человеком, которого ты практически не знаешь, непросто. Когда я готовлюсь к подкасту, то изучаю собеседника, его социальные сети. Конечно, мечтаю делать так, как делал известный американский теле- и радиоведущий, журналист, признанный лучшим интервьюером в Штатах, Ларри Кинг. Ему было не важно, кто у него в гостях. Он делал каждую встречу интересной и запоминающейся. Ларри считал себя именно интервьюером, а не журналистом.

– Было ли, что пришлось сделать подкаст без подготовки?

– Нет. Было, когда я плоско смотрелся во время беседы. Это выпуск с Андреем Мануйловым и Алишером Еликбаевым. У Алишера мощная харизма, и мне, начинающему подкастеру (это был мой четвертый выпуск), было довольно сложно вести беседу с ним. Но это был хороший опыт.

– Кого из известных интервьюеров хотели бы пригласить к себе? Например Юрия Дудя?

– Даже не думал об этом. Только его одного – нет. Я был бы рад позвать Юрия и Ксению Собчак. Мне интересен формат дебатов или рассуждения втроем.

– Вас приглашали в качестве собеседника на подкаст?

– Один раз, но сотрудничество не сложилось.

"Сам люблю посмеяться и ценю людей с юмором" © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева

– У кого хотели бы побывать в качестве гостя?

– Дайте подумать. Наверное, у питерского комика Данилы Поперечного. Мне нравятся его беседы. Они такие душевные.

– Как на работе относятся к вашему хобби?

– Они не любят обсуждать это со мной. Иногда слышу шутки в свой адрес: "На эту тему Дархан сделает подкаст" (смеется).

– А друзья, близкие люди?

– Мама посмотрела пару выпусков, выписала все мои такие мысли, и когда я был у нее в гостях, устроила разбор полетов моему творчеству. Я ей сказал: "Все, что я говорю на подкасте, это мои мысли, но с тобой или родными я другой человек, чем перед камерой". Она поняла. С супругой первое время тоже было сложно. Ей не нравилось, что я рассказываю какие-то факты из нашей жизни. Я называю это "цензура жены". Но сейчас уже все принимает нормально.

– Кроме подкастов, чем еще любите заниматься?

– Калистеникой и воркаутом (виды силовых тренировок с собственным весом). Свой первый выпуск мечтал сделать про калистенику, потому что искренне считаю ее самым лучшим в мире видом спорта. Приглашал некоторых профессионалов, но получил отказ. Зато в 24-м выпуске мы отлично пообщались с чемпионами по этим видам спорта Алексом Сташковым и Русланом Шуленом. Это был классный и полезный подкаст. Еще коллекционирую джерси (спортивная игровая форма).

– Кто ваш зритель?

– Как показала практика, молодые любознательные люди 21-35 лет.

– Как часто бывает критика в ваш адрес и насколько она конструктивная?

"Если тебе пишут комментарии и ты кого-то задел, то это хорошо" © Фото из личного архива Дархана Тугелбаева

– Все, что мне говорят, принимаю к сведению. Конструктивная критика особенно полезна от профессионалов, у которых есть достижения. К критике обычных зрителей прислушиваюсь, но не все воспринимаю. Помню сообщение одной женщины: она посмотрела подкаст и написала, что у ведущего приятный голос, но он настолько часто перебивает гостей, что ему нужно завести собственный авторский подкаст. Посоветовала ведущего поменять. Если тебе пишут комментарии и ты кого-то задел, то это хорошо. Значит, ты достиг цели.

– Приносят ли подкасты деньги?

– Лично у меня пока не очень получается на этом зарабатывать, но все впереди. Сейчас я оброс командой ребят, которые занимаются оформлением звука, картинки. Часто люди обращаются ко мне за помощью, советом, оборудованием. Пока подкасты помогают расширять мой кругозор и приносят дивиденды в плане знакомства с интересными людьми. Но ниша развивается, и есть куда расти.