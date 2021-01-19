Нияз Джанзаков о велоспорте, "Эверестинге" и контенте для соцсетей

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

25-летний алматинец Нияз Джанзаков – по специальности профессиональный кинооператор. Даже, если вы не знали этого, то зайдя в его Instagram профиль, почувствуете это по красивой и качественной картинке. Нияз известен как троекратный Чемпион Казахстана в дисциплине BMX cross и единственный казахстанец, занесенный в Зал славы челленджа "Эверестинг". Мы расспросили атлета о его жизни.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- Нияз, расскажите о себе. Чем вы зарабатываете на жизнь, чем увлекаетесь, кто повлиял на ваше становление?

- Мне 25 лет, я родился и вырос в Алматы. Получил степень бакалавра кинооператорского искусства, работаю сам на себя (фото- и видеосъемка, спорт). Состою в сборной Казахстана по велоспорту. В 2020 году женился. С женой познакомился благодаря спорту – на забеге Red Bull 400 в 2017 году.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

Большое влияние на мое становление оказала мама, она научила упорству и трудолюбию. Лет с 7 я начал посещать разные кружки – карате, боевое самбо, плавание, хоккей. Мне все быстро надоедало, но меня научили правильно группироваться при падении, что очень пригождается в велоспорте. Также бегаю и занимаюсь скайраннингом.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

В 17 лет я познакомился с крутым экстремальным велогонщиком Жомартом Кумакбаевым, он вдохновлял меня кататься лучше. Как старший брат он научил меня добиваться поставленных целей и быть рассудительным. В 20 лет познакомился с Куанышем Утегеновым – любителем сноуборда и фанатом велоспорта, который занимается его популяризацией в Казахстане. Он намного старше меня, делится своим жизненным опытом.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

Сегодня спорт – один из моих приоритетов, каждый день я тренируюсь минимум 3 часа. У меня были периоды без физической активности – после травмы около года, а также после окончания вуза полгода. Было некомфортно: не могу сидеть без тренировок, начинается ломка. Также спорт дает возможность много времени проводить на природе. Наслаждаюсь видами, красотой, природой, отдыхаю от соцсетей, провожу время с хорошими людьми. Я побывал во всех красивых местах Алматинской области, также объехал весь Восточный Казахстан. В планах весной 2021 года побывать в Западном Казахстане. На всех локациях стараемся много ходить, где возможно – берем с собой велосипед.

- Как вы начали заниматься велоспортом?

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- В 14 лет мне купили первый китайский велосипед, я присоединился к ребятам, которые ездили на BMX. Потом и у меня появился такой велосипед. С тех пор катаюсь в разных велодисциплинах.

Этот вид спорта не похож на другие виды спорта, так как в нем ты свободен, нет ограничений, можешь сам придумывать трюки. Думаю, что он подходит подросткам, потому что в этом возрасте не хочется быть дисциплинированным и делать все по правилам. А на BMX ты, сам того не замечая, делаешь большой объем тренировок, разъезжая по всему городу, изучая трюки. Это как игра: с каждым трюком проходишь на следующий уровень.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- В каких соревнованиях участвовали и победили?

- Мои основные соревнования – чемпионат Казахстана по BMX. С 2017 по 2021 год я чемпион этих соревнований. В 2017 году в Казахстане первый раз провели чемпионат республики по BMX cross в Нур-Султане. Однако участников было очень мало, потому что этот вид спорта плохо развит.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

О первых соревнованиях в 2017 году я узнал за неделю до старта. Были и дети, и мастера спорта международного класса в шоссейном виде спорта. Квалификация прошла не очень удачно: я разложился на середине трассы, но не сошел с дистанции. Доехал до финиша, показал худшее время, но прошел в финал. Помазал зеленкой все раны, приложил лед к опухшей ноге, хромая вышел на старт с боевым настроем. Оторвался с самого начала и держал лидерство до конца. Эти соревнования научили меня, что все зависит от твоего желания, насколько ты этого хочешь.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

Из проигранных соревнований – самое обидное поражение на МТБ-марафоне Бартогай - Ассы. Первый старт на этой гонке. Я с другом приехал за сутки на Бартогай, встал утром, размялся, взял стартовый номер и за 15 минут до старта проколол колесо. Пока менял его, уже дали старт и гонщики уехали. Еще через 20 минут я наконец стартовал, через 1,5 километра я снова проколол колесо. Пока клеил его, спустило второе, спустя час ремонта заклеил 2 колеса и поехал дальше. Все равно настроен был ехать дальше, хотя находился еще в самом начале, а мне предстояло еще 75 километров по сложному, но красивому маршруту. Спустя 6 часов я финишировал 7-м из 40 участников, дав фору около часа. Эта гонка научила меня заранее готовиться в техническом плане, узнавать маршрут заранее, чтобы можно было избежать проколов.

Эверестинг © Из личного архива героя

- Когда вы начали бегать? Как пришли в скайраннинг?

- После травмы 4 года назад начал ходить в горы в спокойном темпе, наслаждался красотой нашей природы. После возвращения к велоспорту летом ездил на велосипеде, а в межсезонье и зимой ходил по горам на разные пики. Начал бегать, потому что зимой нет соревнований по велодисциплинам, а соревноваться хотелось. Еще хотелось понять: насколько это сложно?

Пик Советов © Из личного архива героя

Про скайраннинг узнал от людей, с которыми общался в горах. Мой первый забег был на пик Амангельды в 2017 году. На своих первых серьезных скайраннинг-соревнованиях я показал хороший результат – стал 4-м или 5-м. Потом уже ежегодно принимал участие в различных забегах в межсезонье для поддержания физической формы.

- Расскажите про "Эверестинг". Как появилась идея? Вы делаете это чтобы что?

- Мне всегда нравились горы. Однажды удалось увидеть Хан-Тенгри и хотелось понять ощущения альпинистов, которые покоряют такие вершины. Я увидел в Instagram пост у гонщика команды "Bora hansgrohe", что он выполнил челлендж. Мне стало интересно, я начал читать статьи и искать информацию. Долгое время думал, смогу ли я набрать такую высоту за одну тренировку и какой велосипед технически мне подойдет.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

Идея "Эверестинга" в том, чтобы за одну тренировку набрать высоту, равную горе Эверест (8848м). Нужно выбрать любой участок подъема и набирать высоту, пока не наберешь нужную. Трасса не должна меняться – спуск и подъем одним и тем же маршрутом, можно отдыхать по своему усмотрению. Ограничение по времени – 24 часа.

После успешного выполнения на велосипеде, захотелось попробовать и беговой формат. Цель – протестировать свой организм в тяжелых условиях под нагрузкой. Также хотелось мотивировать и вдохновить тех людей, которые давно хотели начать заниматься спортом, в частности скайраннингом. Это Всемирный челлендж и выполняют его люди в разных точках мира, а затем загружают результат на сайт. Выполнял только в 2020 году, возможно когда-нибудь повторю. Для меня это соревнование с самим собой и возможность попробовать что-то необычное, чтобы оторваться от будней.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- Судя по вашему Instagram, вы - амбассадор 3 спортивных брендов и 1 напитка. Расскажите: как стать амбассадором, что для этого нужно? Какие обязательства накладывает такое сотрудничество?

- Есть два варианта: либо у тебя большая аудитория и много подписчиков, либо ты хороший спортсмен и у тебя много побед. В моем случае бренды дают бесплатно продукцию и для тренировок, и для тестирования нового продукта, чтобы что-то доработать после тестирования если нужно. Из обязательств – я должен постоянно участвовать в соревнованиях, быть стабильным и занимать призовые места на стартах, быть открытым для общения, снимать хороший фото- и видео-контент.

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- Можете ли вы дать рекомендации, как снимать контент для личных соцсетей и брендов? Где этому можно научиться?

Нияз Джанзаков © Из личного архива героя

- Чтобы научиться снимать, можно пройти операторские курсы (сейчас их много в интернете), использовать разные мобильные приложения. Также важно иметь хорошую фантазию для необычных идей, постоянно быть в движении, чтобы находить больше интересных локаций. Для хорошего контента для бренда нужно знать историю компании, фишки, на чем она делает акцент и что ей будет интересно.