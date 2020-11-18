Dance

Лучшие фото ноября в стиле Red Bull

© Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool
Самые эпичные фото месяца в стиле Red Bull
Автор Евгений ОвчинниковОпубликован
Начнем с велоспорта. Что нам снег, что нам дождь, когда идут соревнования Red Bull Time Lapse в Гудвуде?
Red Bull Time Lapse
Red Bull Time Lapse
© Leo Francis/Red Bull Content Pool
Еще один кадр с Red Bull Time Laps, но на этот раз из Лондона.
Red Bull Time Laps
Red Bull Time Laps
© Leo Francis/Red Bull Content Pool
FIM MX2 Motocross World Championship в бельгийском Ломмеле.
FIM MX2 Motocross World Championship
FIM MX2 Motocross World Championship
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
B-boy Junior на крыше Theatre du Chatelet во время Red Bull Dance Tour в Париже.
B-boy Junior
B-boy Junior
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Чемпионат мира UCI DH World Cup в Мариборе, Словения.
Tahnee Seagrave
Tahnee Seagrave
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Еще один Чемпионата мира, но на этот раз по горнолыжному спорту - FIS 2020-2021, который проходил в Зельдене, Австрия.
FIS Alpine Ski World Cup 2020 - 2021
FIS Alpine Ski World Cup 2020 - 2021
© Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool
Трюк от американского райдера Джексона Риддла. Пейзаж потрясный, такой же, как и сам трюк. Это, кстати, Red Bull Rampage в Вирджинии, штат Юта, США.
Red Bull Rampage
Red Bull Rampage
© Peter Jamison / Red Bull Content Pool
Британские гонщики Элфин Эванс и Скотт Мартин из команды Toyota Yaris WRC во время Чемпионата мира по ралли в Альгеро, Италия.
World Rally Championship Italy
World Rally Championship Italy
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Это довольно опасная гоночная трасса Thunder Valley Raceway в Лейквуде, штат Колорадо, США. Но когда это было проблемой для настоящих адреналиновых маньяков? Марвин Маскин на гонках восьмого тура серии AMA Motocross – как раз из таких!
AMA Motocross
AMA Motocross
© Garth Milan/Red Bull Content Pool
Red Bull Imagination в Форт-Скотте, штат Канзас, США.
Red Bull Imagination
Red Bull Imagination
© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool