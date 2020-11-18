Лучшие фото ноября в стиле Red Bull
© Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool
Самые эпичные фото месяца в стиле Red Bull
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Начнем с велоспорта. Что нам снег, что нам дождь, когда идут соревнования Red Bull Time Lapse в Гудвуде?
Еще один кадр с Red Bull Time Laps, но на этот раз из Лондона.
FIM MX2 Motocross World Championship в бельгийском Ломмеле.
B-boy Junior на крыше Theatre du Chatelet во время Red Bull Dance Tour в Париже.
Чемпионат мира UCI DH World Cup в Мариборе, Словения.
Еще один Чемпионата мира, но на этот раз по горнолыжному спорту - FIS 2020-2021, который проходил в Зельдене, Австрия.
Трюк от американского райдера Джексона Риддла. Пейзаж потрясный, такой же, как и сам трюк. Это, кстати, Red Bull Rampage в Вирджинии, штат Юта, США.
Британские гонщики Элфин Эванс и Скотт Мартин из команды Toyota Yaris WRC во время Чемпионата мира по ралли в Альгеро, Италия.
Это довольно опасная гоночная трасса Thunder Valley Raceway в Лейквуде, штат Колорадо, США. Но когда это было проблемой для настоящих адреналиновых маньяков? Марвин Маскин на гонках восьмого тура серии AMA Motocross – как раз из таких!
Red Bull Imagination в Форт-Скотте, штат Канзас, США.