Лучшие фото ноября в стиле Red Bull

Начнем с велоспорта. Что нам снег, что нам дождь, когда идут соревнования Red Bull Time Lapse в Гудвуде?

Red Bull Time Lapse © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Еще один кадр с Red Bull Time Laps, но на этот раз из Лондона.

Red Bull Time Laps © Leo Francis/Red Bull Content Pool

FIM MX2 Motocross World Championship в бельгийском Ломмеле.

FIM MX2 Motocross World Championship © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

B-boy Junior на крыше Theatre du Chatelet во время Red Bull Dance Tour в Париже.

B-boy Junior © Little Shao/Red Bull Content Pool

Чемпионат мира UCI DH World Cup в Мариборе, Словения.

Tahnee Seagrave © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Еще один Чемпионата мира, но на этот раз по горнолыжному спорту - FIS 2020-2021, который проходил в Зельдене, Австрия.

FIS Alpine Ski World Cup 2020 - 2021 © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Трюк от американского райдера Джексона Риддла. Пейзаж потрясный, такой же, как и сам трюк. Это, кстати, Red Bull Rampage в Вирджинии, штат Юта, США.

Red Bull Rampage © Peter Jamison / Red Bull Content Pool

Британские гонщики Элфин Эванс и Скотт Мартин из команды Toyota Yaris WRC во время Чемпионата мира по ралли в Альгеро, Италия.

World Rally Championship Italy © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Это довольно опасная гоночная трасса Thunder Valley Raceway в Лейквуде, штат Колорадо, США. Но когда это было проблемой для настоящих адреналиновых маньяков? Марвин Маскин на гонках восьмого тура серии AMA Motocross – как раз из таких!

AMA Motocross © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Red Bull Imagination в Форт-Скотте, штат Канзас, США.