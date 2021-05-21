6 основных моментов с Кубка мира по кросс-кантри в Нове-Место

Гонки в легендарном Нове-Место участники Кубка мира по кросс-кантри всегда ждут с нетерпением. И, как всегда, гонки в этом чешском городе оправдали все ожидания.

Повторы можно посмотреть здесь:

1. Абсолютный спринт на шорт-треке?

Nové Město 2021 – Herren XCC Finish

В мужском шорт-треке произошла битва двух талантливых молодых спортсменов. Матье ван дер Пул и Том Пидкок очень хорошо знают друг друга. Они сражались в циклокроссе на протяжении многих сезонов, на шоссе в этом году, а теперь соревнуются в дисциплине горных велосипедов.

Tom Pidcock took part in his first XCC race © Bartek Wolinski Van der Poel is a force to be reckoned with at XCC © Bartek Wolinski Van der Poel put down the power from the start © Bartek Wolinski It was a tense sprint finish between Pidcock and van der Poel © Bartek Wolinski The flat-out power from van der Poel to win took its toll © Bartek Wolinski

Победа досталась Тому после эпического спринта. Казалось, у Пидкока появилось преимущество на финишной прямой, но ван дер Пул обогнал его на линии, и ему пришлось преследовать британца. Оба поставили все на кон ради желанной победы.

Удивительный результат для молодого британца в его первом XCC © Bartek Wolinski

После гонки Пидкок сообщил, что не смог переключиться на самую большую скорость, поэтому крутил педали очень быстро. Тем не менее, молодой британец стал достойным новичком в гонках XCC.

2. Триумф Тома Пидкока

Tom Pidcock gewinnt sein erstes UCI MTB World Cup-Rennen in Nové Město

С малых лет у Тома замечали особый талант в велоспорте. Победы в крупных гонках в циклокроссе и на шоссе в элитных гонках давались ему легко. Однако гонки кросс-кантри -- это совсем другой уровень, и Пидкок признается, что каждый раз, участвуя в гонках, учится чему-то новому. Для сравнения, стоит посмотреть его первые две элитные гонки.

Пидкок полностью сосредоточен © Bartek Woliński

После пятого места в Альбштадте 21-летний гонщик доминировал в Нове-Место и победил с преимуществом в одну минуту над ван дер Пулом. Британский гонщик атаковал голландца на третьем круге и больше не оглядывался назад. Пидкок стал первым британским спортсменом, выигравшим гонку Кубка мира по кросс-кантри за 27 лет, после победы Гари Форда в 1994 году в Мамонтовой горе.

На этой неделе Пидкок выйдет в первый ряд © Bartek Woliński Пидкок и ван дер Пул оторвались от остальных © Bartek Woliński ван дер Пул не смог преследовать Пидкока, британец атаковал на 3 круге © Bartek Woliński Как только он обошел ван дер Пуля, Пидкока было не остановить © Bartek Woliński Это было выдающееся выступление Пидкока © Bartek Woliński Взаимное уважение между Пидкоком и ван дер Пулом © Bartek Woliński

После своей победы Пидкок заявил, что любит горный велосипед и был рожден для кросс-кантри гонок. Если у него будет шанс участвовать в августовских соревнованиях этого года, он может стать абсолютным фаворитом.

3. Лоана Лекомт в своем классе

Лоана Лекомт впервые попала в заголовки газет в Нове-Место в прошлом году, одержав победу на чешской трассе в своем дебюте в элите. Доказав, что это не было случайностью, Лекомт сразу взяла под контроль гонку Elite Women's XCO. Опередив всех в самом начале, Лекомт проехала без помех и пересекла финишную черту за 1м 39с до ближайшей конкурентки Хейли Баттен .

Лидер со старта © Bartek Wolinski Хейли Баттен достойно заняла второе место © Bartek Wolinski Лекомт выглядела очень расслабленной для такой крупной победы © Bartek Wolinski

Интересный факт: Лоана Лекомт лидирует на всех кругах женских гонок XCO в 2021 году. Она стала первой на дистанции и в Альбштадте, и Нове-Место.

Молодая француженка с неудержимой силой © Bartek Wolinski

Для остальных участников гонка была не совсем сказочной: грязные и неровные условия на трассе стали причиной множества аварий и механических проблем.

Несмотря на аварию, Иви Ричардс заняла 5-е место © Bartek Wolinski

Кейт Кортни на этих гонках совсем не повезло. Находясь на третьем месте, она упала и повредила рычаг тормоза, в результате чего ей пришлось заехать в техническую зону, чтобы установить новый главный цилиндр. Вернувшись на трассу, американка вновь столкнулась с трудностями -- из-за прокола задней шины ей снова пришлось заехать в пит-зону для замены колеса.

Kate Courtney vom Pech verfolgt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Неудачи не обошли стороной и других участниц, как Линда Индерганд , Иви Ричардс и Полин Ферран-Прево . Им тоже не повезло в элитной гонке, хотя Ричардс смогла обыграть ситуацию и занять свое первое место на подиуме в элитной гонке, финишировав пятой.

4. Условия на трассе были максимально тяжелыми

Трасса в Нове-Место -- одна из любимых трасс велосипедистов, но, кажется, многие очень рады, что гонка наконец закончилась. Условия трассы 2021 года превратили приятную езду длительностью в 80 минут, в самую изнурительную гонку.

Иви Ричардс привыкла к демонтажу © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Свежие боевые шрамы видны на Кейт Кортни © Bartek Woliński Управлять велосипедом и объезжать корни в грязи было сложно © Bartek Woliński На некоторых участках приходилось толкать велосипед © Bartek Woliński Обильный дождь обнажил скользкие корни деревьев © Bartek Woliński Липкая грязь добралась и до очков © Bartek Woliński

Из-за дождя трасса была грязной и неровной на протяжении всей недели, и это обнажило корни множества деревьев. В результате, как в мужском, так и в женском заездах XCO было довольно много скольжений, заносов, заминок и аварий. Даже великий Нино Шуртер поскользнулся на одном из таких корней. Всюду были брызги грязью, и для многих это создавало проблемы с видимостью.

5. В женском XCC была не только грязь

XCC Recap – Nové Město

Новый участок Mercedes Benz Rock & Roll стал предметом споров, поскольку многие гонщики считали, что он не должен быть частью шорт-трека. Но в конечном итоге расстройство вызвали не скользкие камни. Полина Ферран-Прево сошла с трассы в столбы, сильно ударилась о седло и получила порез возле глаза. Действующую чемпионку мира на носилках доставили в местную больницу для осмотра.

Лекомт и Баттен взяли под контроль шорт-трек © Bartek Wolinski Хейли Баттен вырвалась вперед © Bartek Wolinski Из-за падения Полин Ферран-Прево выбыла из соревнований © Bartek Wolinski Хейли Баттен одержала свою первую победу в шорт-треке © Bartek Wolinski Грязь, буквально, была всюду © Bartek Wolinski

Хейли Баттен пробилась сквозь всю грязь, одержав свою первую победу в XCC. После напряженной борьбы с Лоаной Лекомт на протяжении большей части гонки, американка решила увеличить темп, а небольшая авария Лекомт помогла Баттен заполучить победу. Поколение молодых гонщиков, перешедших из категории до 23 лет, доказывает, что они достойны своего места в элите.

6. Матиас Флюкигер стал лучшим среди мужчин в XCO

Флюкигер может быть доволен проделанной работой на первых двух гонках © Bartek Woliński

Швейцарский гонщик Матиас Флюкигер , похоже, на пике своей формы. Он, несомненно, доволен тем, что занял третье место в первых двух гонках Кубка мира, но в обеих гонках он мог добиться гораздо большего. В Альбштадте проблема с подседельным штырем уничтожила его шансы как раз в тот момент, когда он, казалось, начал продвигаться вперед, а в Нове-Место он преследовал Пидкока и ван дер Пуля в начале гонки на третьем круге и уже почти догнал их, но затем Пидкок атаковал, чтобы сократить расстояние между ним и ван дер Пулом. Флюкигеру все же удалось проехать с ван дер Пулом несколько кругов, прежде чем голландец окончательно оторвался от него.