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MTB

6 основных моментов с Кубка мира по кросс-кантри в Нове-Место

Кубок мира UCI MTB вновь прошел в Чехии. Узнай результаты и посмотри лучшие моменты гонок.
Автор Айжан Нурпеисова/Faye Brozek and Rajiv Desai
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Part of this story

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Czech Republic

Tom Pidcock

United KingdomUnited Kingdom

Kate Courtney

United StatesUnited States

Pauline Ferrand-Prévot

FranceFrance

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom
Гонки в легендарном Нове-Место участники Кубка мира по кросс-кантри всегда ждут с нетерпением. И, как всегда, гонки в этом чешском городе оправдали все ожидания.
Повторы можно посмотреть здесь:

1. Абсолютный спринт на шорт-треке?

MTB · 2 минут
Nové Město 2021 – Herren XCC Finish
В мужском шорт-треке произошла битва двух талантливых молодых спортсменов. Матье ван дер Пул и Том Пидкок очень хорошо знают друг друга. Они сражались в циклокроссе на протяжении многих сезонов, на шоссе в этом году, а теперь соревнуются в дисциплине горных велосипедов.
Tom Pidcock seen at UCI XCC in Nove Mesto na Morave, Czech Republic on May 14, 2021.
Tom Pidcock took part in his first XCC race
© Bartek Wolinski
Nino Schurter and Mathieu van der Poel seen at UCI XCC in Nove Mesto na Morave, Czech Republic on May 14, 2021.
Van der Poel is a force to be reckoned with at XCC
© Bartek Wolinski
Mathieu Van Der Poel leads the Men's XCC in Nove Mesto na Morave, Czech Republic on May 14, 2021.
Van der Poel put down the power from the start
© Bartek Wolinski
Tom Pidcock and Mathieu Van der Poel sprint for the finish in the UCI XCC in Nove Mesto na Morave, Czech Republic on May 14, 2021.
It was a tense sprint finish between Pidcock and van der Poel
© Bartek Wolinski
Mathieu van der Poel seen at the finish of the UCI XCC in Nove Mesto na Morave, Czech Republic on May 14, 2021.
The flat-out power from van der Poel to win took its toll
© Bartek Wolinski
Победа досталась Тому после эпического спринта. Казалось, у Пидкока появилось преимущество на финишной прямой, но ван дер Пул обогнал его на линии, и ему пришлось преследовать британца. Оба поставили все на кон ради желанной победы.
Удивительный результат для молодого британца в его первом XCC
Удивительный результат для молодого британца в его первом XCC
© Bartek Wolinski
После гонки Пидкок сообщил, что не смог переключиться на самую большую скорость, поэтому крутил педали очень быстро. Тем не менее, молодой британец стал достойным новичком в гонках XCC.

2. Триумф Тома Пидкока

MTB · 1 минут
Tom Pidcock gewinnt sein erstes UCI MTB World Cup-Rennen in Nové Město
С малых лет у Тома замечали особый талант в велоспорте. Победы в крупных гонках в циклокроссе и на шоссе в элитных гонках давались ему легко. Однако гонки кросс-кантри -- это совсем другой уровень, и Пидкок признается, что каждый раз, участвуя в гонках, учится чему-то новому. Для сравнения, стоит посмотреть его первые две элитные гонки.
Пидкок полностью сосредоточен
Пидкок полностью сосредоточен
© Bartek Woliński
После пятого места в Альбштадте 21-летний гонщик доминировал в Нове-Место и победил с преимуществом в одну минуту над ван дер Пулом. Британский гонщик атаковал голландца на третьем круге и больше не оглядывался назад. Пидкок стал первым британским спортсменом, выигравшим гонку Кубка мира по кросс-кантри за 27 лет, после победы Гари Форда в 1994 году в Мамонтовой горе.
На этой неделе Пидкок выйдет в первый ряд
На этой неделе Пидкок выйдет в первый ряд
© Bartek Woliński
Пидкок и ван дер Пул оторвались от остальных
Пидкок и ван дер Пул оторвались от остальных
© Bartek Woliński
ван дер Пул не смог преследовать Пидкока, британец атаковал на 3 круге
ван дер Пул не смог преследовать Пидкока, британец атаковал на 3 круге
© Bartek Woliński
Как только он обошел ван дер Пуля, Пидкока было не остановить
Как только он обошел ван дер Пуля, Пидкока было не остановить
© Bartek Woliński
Это было выдающееся выступление Пидкока
Это было выдающееся выступление Пидкока
© Bartek Woliński
Взаимное уважение между Пидкоком и ван дер Пулом
Взаимное уважение между Пидкоком и ван дер Пулом
© Bartek Woliński
После своей победы Пидкок заявил, что любит горный велосипед и был рожден для кросс-кантри гонок. Если у него будет шанс участвовать в августовских соревнованиях этого года, он может стать абсолютным фаворитом.

3. Лоана Лекомт в своем классе

Лоана Лекомт впервые попала в заголовки газет в Нове-Место в прошлом году, одержав победу на чешской трассе в своем дебюте в элите. Доказав, что это не было случайностью, Лекомт сразу взяла под контроль гонку Elite Women's XCO. Опередив всех в самом начале, Лекомт проехала без помех и пересекла финишную черту за 1м 39с до ближайшей конкурентки Хейли Баттен.
Лидер со старта
Лидер со старта
© Bartek Wolinski
Хейли Баттен достойно заняла второе место
Хейли Баттен достойно заняла второе место
© Bartek Wolinski
Лекомт выглядела очень расслабленной для такой крупной победы
Лекомт выглядела очень расслабленной для такой крупной победы
© Bartek Wolinski
Интересный факт: Лоана Лекомт лидирует на всех кругах женских гонок XCO в 2021 году. Она стала первой на дистанции и в Альбштадте, и Нове-Место.
Молодая француженка с неудержимой силой
Молодая француженка с неудержимой силой
© Bartek Wolinski
Для остальных участников гонка была не совсем сказочной: грязные и неровные условия на трассе стали причиной множества аварий и механических проблем.
Несмотря на аварию, Иви Ричардс заняла 5-е место
Несмотря на аварию, Иви Ричардс заняла 5-е место
© Bartek Wolinski
Кейт Кортни на этих гонках совсем не повезло. Находясь на третьем месте, она упала и повредила рычаг тормоза, в результате чего ей пришлось заехать в техническую зону, чтобы установить новый главный цилиндр. Вернувшись на трассу, американка вновь столкнулась с трудностями -- из-за прокола задней шины ей снова пришлось заехать в пит-зону для замены колеса.
Kate Courtney beim UCI XCO-Rennen in Nove Mesto na Morave, Tschechien, am 16. Mai 2021.
Kate Courtney vom Pech verfolgt
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Неудачи не обошли стороной и других участниц, как Линда Индерганд, Иви Ричардс и Полин Ферран-Прево. Им тоже не повезло в элитной гонке, хотя Ричардс смогла обыграть ситуацию и занять свое первое место на подиуме в элитной гонке, финишировав пятой.

4. Условия на трассе были максимально тяжелыми

Трасса в Нове-Место -- одна из любимых трасс велосипедистов, но, кажется, многие очень рады, что гонка наконец закончилась. Условия трассы 2021 года превратили приятную езду длительностью в 80 минут, в самую изнурительную гонку.
Иви Ричардс привыкла к демонтажу
Иви Ричардс привыкла к демонтажу
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Свежие боевые шрамы видны на Кейт Кортни
Свежие боевые шрамы видны на Кейт Кортни
© Bartek Woliński
Управлять велосипедом и объезжать корни в грязи было сложно
Управлять велосипедом и объезжать корни в грязи было сложно
© Bartek Woliński
На некоторых участках приходилось толкать велосипед
На некоторых участках приходилось толкать велосипед
© Bartek Woliński
Обильный дождь обнажил скользкие корни деревьев
Обильный дождь обнажил скользкие корни деревьев
© Bartek Woliński
Липкая грязь добралась и до очков
Липкая грязь добралась и до очков
© Bartek Woliński
Из-за дождя трасса была грязной и неровной на протяжении всей недели, и это обнажило корни множества деревьев. В результате, как в мужском, так и в женском заездах XCO было довольно много скольжений, заносов, заминок и аварий. Даже великий Нино Шуртер поскользнулся на одном из таких корней. Всюду были брызги грязью, и для многих это создавало проблемы с видимостью.

5. В женском XCC была не только грязь

MTB · 6 минут
XCC Recap – Nové Město
Новый участок Mercedes Benz Rock & Roll стал предметом споров, поскольку многие гонщики считали, что он не должен быть частью шорт-трека. Но в конечном итоге расстройство вызвали не скользкие камни. Полина Ферран-Прево сошла с трассы в столбы, сильно ударилась о седло и получила порез возле глаза. Действующую чемпионку мира на носилках доставили в местную больницу для осмотра.
Лекомт и Баттен взяли под контроль шорт-трек
Лекомт и Баттен взяли под контроль шорт-трек
© Bartek Wolinski
Хейли Баттен вырвалась вперед
Хейли Баттен вырвалась вперед
© Bartek Wolinski
Из-за падения Полин Ферран-Прево выбыла из соревнований
Из-за падения Полин Ферран-Прево выбыла из соревнований
© Bartek Wolinski
Хейли Баттен одержала свою первую победу в шорт-треке
Хейли Баттен одержала свою первую победу в шорт-треке
© Bartek Wolinski
Грязь, буквально, была всюду
Грязь, буквально, была всюду
© Bartek Wolinski
Хейли Баттен пробилась сквозь всю грязь, одержав свою первую победу в XCC. После напряженной борьбы с Лоаной Лекомт на протяжении большей части гонки, американка решила увеличить темп, а небольшая авария Лекомт помогла Баттен заполучить победу. Поколение молодых гонщиков, перешедших из категории до 23 лет, доказывает, что они достойны своего места в элите.

6. Матиас Флюкигер стал лучшим среди мужчин в XCO

Флюкигер может быть доволен проделанной работой на первых двух гонках
Флюкигер может быть доволен проделанной работой на первых двух гонках
© Bartek Woliński
Швейцарский гонщик Матиас Флюкигер, похоже, на пике своей формы. Он, несомненно, доволен тем, что занял третье место в первых двух гонках Кубка мира, но в обеих гонках он мог добиться гораздо большего. В Альбштадте проблема с подседельным штырем уничтожила его шансы как раз в тот момент, когда он, казалось, начал продвигаться вперед, а в Нове-Место он преследовал Пидкока и ван дер Пуля в начале гонки на третьем круге и уже почти догнал их, но затем Пидкок атаковал, чтобы сократить расстояние между ним и ван дер Пулом. Флюкигеру все же удалось проехать с ван дер Пулом несколько кругов, прежде чем голландец окончательно оторвался от него.
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Part of this story

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Czech Republic

Tom Pidcock

United KingdomUnited Kingdom

Kate Courtney

United StatesUnited States

Pauline Ferrand-Prévot

FranceFrance

Evie Richards

United KingdomUnited Kingdom
MTB