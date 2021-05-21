6 основных моментов с Кубка мира по кросс-кантри в Нове-Место
Кубок мира UCI MTB вновь прошел в Чехии. Узнай результаты и посмотри лучшие моменты гонок.
Гонки в легендарном Нове-Место участники Кубка мира по кросс-кантри всегда ждут с нетерпением. И, как всегда, гонки в этом чешском городе оправдали все ожидания.
Повторы можно посмотреть здесь:
1. Абсолютный спринт на шорт-треке?
Nové Město 2021 – Herren XCC Finish
В мужском шорт-треке произошла битва двух талантливых молодых спортсменов. Матье ван дер Пул и Том Пидкок очень хорошо знают друг друга. Они сражались в циклокроссе на протяжении многих сезонов, на шоссе в этом году, а теперь соревнуются в дисциплине горных велосипедов.
Победа досталась Тому после эпического спринта. Казалось, у Пидкока появилось преимущество на финишной прямой, но ван дер Пул обогнал его на линии, и ему пришлось преследовать британца. Оба поставили все на кон ради желанной победы.
После гонки Пидкок сообщил, что не смог переключиться на самую большую скорость, поэтому крутил педали очень быстро. Тем не менее, молодой британец стал достойным новичком в гонках XCC.
2. Триумф Тома Пидкока
Tom Pidcock gewinnt sein erstes UCI MTB World Cup-Rennen in Nové Město
С малых лет у Тома замечали особый талант в велоспорте. Победы в крупных гонках в циклокроссе и на шоссе в элитных гонках давались ему легко. Однако гонки кросс-кантри -- это совсем другой уровень, и Пидкок признается, что каждый раз, участвуя в гонках, учится чему-то новому. Для сравнения, стоит посмотреть его первые две элитные гонки.
После пятого места в Альбштадте 21-летний гонщик доминировал в Нове-Место и победил с преимуществом в одну минуту над ван дер Пулом. Британский гонщик атаковал голландца на третьем круге и больше не оглядывался назад. Пидкок стал первым британским спортсменом, выигравшим гонку Кубка мира по кросс-кантри за 27 лет, после победы Гари Форда в 1994 году в Мамонтовой горе.
После своей победы Пидкок заявил, что любит горный велосипед и был рожден для кросс-кантри гонок. Если у него будет шанс участвовать в августовских соревнованиях этого года, он может стать абсолютным фаворитом.
3. Лоана Лекомт в своем классе
Лоана Лекомт впервые попала в заголовки газет в Нове-Место в прошлом году, одержав победу на чешской трассе в своем дебюте в элите. Доказав, что это не было случайностью, Лекомт сразу взяла под контроль гонку Elite Women's XCO. Опередив всех в самом начале, Лекомт проехала без помех и пересекла финишную черту за 1м 39с до ближайшей конкурентки Хейли Баттен.
Интересный факт: Лоана Лекомт лидирует на всех кругах женских гонок XCO в 2021 году. Она стала первой на дистанции и в Альбштадте, и Нове-Место.
Для остальных участников гонка была не совсем сказочной: грязные и неровные условия на трассе стали причиной множества аварий и механических проблем.
Кейт Кортни на этих гонках совсем не повезло. Находясь на третьем месте, она упала и повредила рычаг тормоза, в результате чего ей пришлось заехать в техническую зону, чтобы установить новый главный цилиндр. Вернувшись на трассу, американка вновь столкнулась с трудностями -- из-за прокола задней шины ей снова пришлось заехать в пит-зону для замены колеса.
Неудачи не обошли стороной и других участниц, как Линда Индерганд, Иви Ричардс и Полин Ферран-Прево. Им тоже не повезло в элитной гонке, хотя Ричардс смогла обыграть ситуацию и занять свое первое место на подиуме в элитной гонке, финишировав пятой.
4. Условия на трассе были максимально тяжелыми
Трасса в Нове-Место -- одна из любимых трасс велосипедистов, но, кажется, многие очень рады, что гонка наконец закончилась. Условия трассы 2021 года превратили приятную езду длительностью в 80 минут, в самую изнурительную гонку.
Из-за дождя трасса была грязной и неровной на протяжении всей недели, и это обнажило корни множества деревьев. В результате, как в мужском, так и в женском заездах XCO было довольно много скольжений, заносов, заминок и аварий. Даже великий Нино Шуртер поскользнулся на одном из таких корней. Всюду были брызги грязью, и для многих это создавало проблемы с видимостью.
5. В женском XCC была не только грязь
XCC Recap – Nové Město
Новый участок Mercedes Benz Rock & Roll стал предметом споров, поскольку многие гонщики считали, что он не должен быть частью шорт-трека. Но в конечном итоге расстройство вызвали не скользкие камни. Полина Ферран-Прево сошла с трассы в столбы, сильно ударилась о седло и получила порез возле глаза. Действующую чемпионку мира на носилках доставили в местную больницу для осмотра.
Хейли Баттен пробилась сквозь всю грязь, одержав свою первую победу в XCC. После напряженной борьбы с Лоаной Лекомт на протяжении большей части гонки, американка решила увеличить темп, а небольшая авария Лекомт помогла Баттен заполучить победу. Поколение молодых гонщиков, перешедших из категории до 23 лет, доказывает, что они достойны своего места в элите.
6. Матиас Флюкигер стал лучшим среди мужчин в XCO
Швейцарский гонщик Матиас Флюкигер, похоже, на пике своей формы. Он, несомненно, доволен тем, что занял третье место в первых двух гонках Кубка мира, но в обеих гонках он мог добиться гораздо большего. В Альбштадте проблема с подседельным штырем уничтожила его шансы как раз в тот момент, когда он, казалось, начал продвигаться вперед, а в Нове-Место он преследовал Пидкока и ван дер Пуля в начале гонки на третьем круге и уже почти догнал их, но затем Пидкок атаковал, чтобы сократить расстояние между ним и ван дер Пулом. Флюкигеру все же удалось проехать с ван дер Пулом несколько кругов, прежде чем голландец окончательно оторвался от него.