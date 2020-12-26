Iron Conflict

Жанр RTS уже не так популярен, как лет 15-20 назад, но все же есть у него свои преданные фанаты как среди игроков, так и со стороны разработчиков. Компания Angela Game среди таких. Их новое творение Iron Conflict в направлении онлайн RTS непременно окажет влияние на судьбу жанра. Игра предложит тебе юнитов и технику из настоящей истории, а ты, в свою очередь, будешь собирать из них отряды и вступать в многопользовательские замесы 10 на 10. И все это будет происходить на локациях, где велись настоящие сражения.

Iron Conflict — не тематическая стратегия. Здесь будут юниты из первой и второй мировых войн, а также современные войсковые подразделения и техника. Возникает вполне логичный вопрос: как в игре будет реализован баланс при такой мешанине? Как выйдет игра — увидим. Десятки различных тактик и стратегий, засады, блицкриги, форсирования и вот это вот все. Принимай командование 8-го января 2021-го года.

Hitman 3

Агент 47 возвращается, чтобы делать то, для чего его создали, — нейтрализовать особо важные цели. Новая и последняя часть трилогии World of Assassinations, по обещаниям разработчиков, будет очень гибкой. Каждый выполненный тобою контракт будет существенно влиять на игровой мир. Задания придется выполнять в больших локациях — например, в сером Дартмуре в Британии и жарком Дубае. Разработчики обещают скрупулезную проработку деталей локаций. Самое приятное из обещаний — нелинейность прохождения. Хочешь — устрани цель по-тихому или так, чтобы за тобой гонялись и бандиты, и полиция. Если у тебя есть первая и вторая часть World of Assassinations , ты сможешь импортировать свой прогресс в Hitman 3 . А еще карты, чтобы поиграть в них на новом движке. Первое задание получишь 20-го января.

Everspace 2

Космический шутер Everspace 2 выйдет в раннем доступе. Это значит, что разработчики из Rockfish Games не довели ее до ума, и ты можешь принять активное участие в шлифовке игры. В космосе сотни, а то и тысячи планет и станций, так что с заданиями у тебя проблем не будет. Пиратов, разбойников, охотников за головами тоже хватает, а значит, мирно выполнять контракты не получится. Не так просто застолбить свое место в солнечных системах различных галактик. Кроме всего прочего, разработчики обещают интересный гринд в игре и шикарную, ну просто космическую, графику. Общий сбор на ранний доступ начнется в январе нового года, точная дата пока неизвестна.

Wild Terra 2: New Lands

Новая MMORPG от Juvty Worlds Ltd. должна выйти 29-го января. Запланированный ранний доступ был отменен. Весь движ игры будет происходить на цельном материке, а новыми локациями его будут дополнять посезонно. В игре всё будет по классическим канонам жанра: квесты, просто фарм мобов, разборки с врагами и, конечно, прокачка персонажа. Само собой, изучение ремесел, чтобы зарабатывать и крафтить для себя. Осады, рейды, клановые войны и многое другое. Плюс ко всему в игре будет смена времени суток и времен года. И еще, конечно, турниры, ивенты, праздники и прочие радости от разработчиков. Последние обещают какие-то фишки, которые будут выгодно отличать их творение от конкурентов. Ждем.

Cyber Shadow

Олды здесь? Они точно заценят это детище компании Aarne "MekaSkull" Hunziker . Cyber Shadow — это пиксельный инди-экшн, который выполнен в двухмерном стиле восьмибитных приставок. Ты Тень — ниндзя, который хочет разобраться почему мир оказался под гнетом синтетических форм жизни. Исследовать, прыгать по платформам, избегать ловушек, уклоняться от вражеских снарядов и атаковать самому — чистая классика аркадных платформеров. И, конечно, сражения с мощными боссами. Ностальгия начнется 26-го января.

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