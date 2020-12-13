Расследования можно проводить не только в реальной жизни. Порой эффективно погрузиться в свое подсознание и разложить исходные данные там, чтобы собрать весь пазл. Twin Mirror — это интерактивный детектив от создателей хитовой Life is Strange .

Релиз Twin Mirror был отложен почти на два года. Выйти она должна была еще в начале 2019-го, и выходы планировались в виде эпизодов, как упомянутая выше Life is Strange . Однако, как это бывает, что-то пошло не так, и релиз состоялся только 1-го декабря этого года, но зато целиком.

Все начинается с того, что утром после поминок друга главный герой по имени Сэм обнаруживает на своей рубашке кровь и осознает, что ничего помнит. С этого и начинается его расследование.

Twin Mirror © wallpapercave.com

Казалось бы игра сконструирована так, что можно пойти по нескольким путям развития сюжета. Но это все иллюзия. На деле это лишь разные головоломки, где правильный ответ всего один. Совершить ошибку и пойти по неверному пути игра не даст. Вот это прям обидно. Игра по большому счету весьма линейна. Кое-какие разветвления появятся ближе к финалу, но это уже не то.

Большинство персонажей влияют на сюжет чуть больше, чем никак. Но поговорить можно с каждым. А вот двойник главного героя, который именуется просто Он очень помогает ему в расследовании. Он всего лишь альтер эго Сэма и, понятное дело, что кроме него самого его никто не видит. Еще один NPC, который оказывает помощь Сэму, — его бывшая девушка Анна. Но ее поведение тоже линейно, что даже несколько раздражает. Проще говоря, первый психологический триллер у Dontnod Entertainment получился сырым, скомканным и не совсем психологическим.

Но есть и очень приятный момент. Окружение и его детализация. Городок Басвуд, в котором происходят все события, похож на подобные местности из голливудских триллеров. По нему приятно бродить, изучая все улицы, закоулки, детали. Стоит отметить и подход к созданию кат-сцен. Очень даже кинематографично. Само собой, и к графике нет каких-то серьезных претензий. В общем, на уровне.