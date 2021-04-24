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Честный обзор на Outriders
1-го апреля в свет вышел шутер Outriders от польской студии People Can Fly. Апрель еще не закончился, а в Steam у игры уже почти 30 000 обзоров, и они неодназначные. Почему? Разберемся!
Начать хочется с того, что компания People Can Fly имеет большой опыт в разработке реально хороших игр. К примеру, Painkiller, ранние части Gears of War, дикий шутер Bulletstorm. А также она принимала участие в работе над Fortnite. То есть уважать этих разработчиков есть за что и вполне можно рискнуть купить их новое творение Outriders за 19 000 тенге.
Outriders – это лутер-шутер с элементами RPG, где примерно 70% времени занимает стрельба, которой здесь можно поставить четверку, но с минусом. 15% – это кат-сцены, которые позволили разработчикам схалявить на некоторых механиках игры, а еще 15% позволяют игрокам ковыряться в инвентаре и навыках.
Кратко о сюжете можно сказать следующее: Земля утрачена, и мы первые колонисты планеты Энох. По сути, мы разведчики, которые должны понять: можно ли звать сюда еще полмиллиона человек. Но наша миссия потерпела неудачу, и энергетический шторм «Аномалия» дал нам и обитателям Эноха суперсилу. Мы проспали 30 лет, и пора бы выбраться из этой дыры, чтобы найти свой рай. Здесь надо отдать должное разработчикам за создание личных историй главных героев – твердая пятерка.
Графика в Outriders (если смотреть на общую картину) – хорошая. Но стоит начать присматриваться к деталям и начинает казаться, что начинали ее делать под железо пяти-семилетней давности и не стали переделывать под реалии 2021-го. Более того, бывают довольно частые лаги и фризы, причины которых непонятны. Но, видимо, это плохая оптимизация, что скорее всего пофиксят в ближайших обновлениях, если они будут.
Что касается геймплея, сразу скажу, что прыгать персонаж не может, – только кувыркаться, уходя от атак врагов. Прячется за укрытиями и перемещается во время боя перебежками. Кроме привычного огнестрельного оружия – от пистолетов до пулеметов – у главных героев есть особые способности. Это из-за воздействия вышеупомянутой "Аномалии" Эноха.
Есть четыре направления. Техномант – боец, который воюет в основном на расстоянии. Его специализация – установка турелей, которые могут забросать врагов гранатами и наложить ограничивающие эффекты (например, заморозку). Пиромант – боец средней дистанции, который, как понятно из названия, любит все поджигать. Трикстер, или "Персонаж спецэффект", может останавливать время, телепортироваться в заранее подготовленные точки, просто расщепить врага до костей, блинковаться врагам за спины. Он боец ближнего боя. Разрушитель – обыкновенный "танк". Может устраивать землетрясения и облеплять себя камнями, чтобы впитывать больше урона. Понятное дело, что бой ведет на максимально близкой дистанции. Каждый персонаж имеет 8 скиллов и 3 активных слота для их использования. Выбор, что прокачивать и использовать, само собой, за тобой.
Левел-дизайн несколько ленивый. Боевка однообразна на каждой арене, волны мобов нападают практически всегда. И так на каждой локации. Причем в соло-режиме справляться с ними на высоких уровнях мира весьма затруднительно. А если понижать сложность – лут будет выпадать очень слабый. В общем, баланс здесь стоит доработать. Если играть в кампанию с друзьями, а Outriders по большей части кооперативная игра, то нужно это делать всегда вместе, иначе разница в уровнях даст о себе знать очень заметно.
Побочные квесты, на первый взгляд, разнообразны, но на деле очень похожи: доставь посылку, найди потеряшку, отомсти за шахтера, убей монстра, который всех достал и так далее. А в итоге ты идешь по коридорам и мочишь толпы мобов. Кампания рассчитана на 30 часов и хотелось бы, чтобы игра за это время удивляла неожиданными поворотами, но увы.
Что в общем зачете? Похвалить можно художников за рисовку мира – Энох очень впечатляет. Команда, которая работала над геймплеем, тоже достойна добрых слов за стрельбу, за ощутимые различия персонажей, за отдельные элементы боевки. А вот левел-дизайнеры схалтурили и весьма серьезно.
Еще приятно то, что игра кросс-платформенная, поэтому можно спокойно играть в кооператив с друзьями-консольщиками. Более того, Outriders входит в Xbox Game Pass.
Итог таков: можно уверенно сказать, что Outriders – годный середнячок, который, несмотря на смешанные отзывы геймеров, сумел собрать неплохой онлайн, который продолжает расти.