Есть четыре направления.

Техномант

– боец, который воюет в основном на расстоянии. Его специализация – установка турелей, которые могут забросать врагов гранатами и наложить ограничивающие эффекты (например, заморозку).

Пиромант

– боец средней дистанции, который, как понятно из названия, любит все поджигать.

Трикстер,

или

"Персонаж спецэффект",

может останавливать время, телепортироваться в заранее подготовленные точки, просто расщепить врага до костей, блинковаться врагам за спины. Он боец ближнего боя.

Разрушитель

– обыкновенный "танк". Может устраивать землетрясения и облеплять себя камнями, чтобы впитывать больше урона. Понятное дело, что бой ведет на максимально близкой дистанции. Каждый персонаж имеет 8 скиллов и 3 активных слота для их использования. Выбор, что прокачивать и использовать, само собой, за тобой.