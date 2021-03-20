Возможно, дело в цене – всего 2650 тенге. На самом деле не только цена повлияла на любовь геймеров всего мира. В Valheim сложились в один пазл несколько составляющих, которые продолжают удерживать ее в лидерах продаж.

Во-первых, контент, которого хватает на десятки часов непрерывной игры. Это при том, что игра еще в раннем доступе. И это сделали всего 5 человек, которые работают в Iron Gate – это компания разработчик Valheim . Ребята потрудились на славу, и игрокам не приходится скучать, изучая огромный открытый мир.

Мир в Valheim нереально огромен. © valheimgame.com

Во-вторых, разработчики не стали пытаться изобрести велосипед. Они использовали классические механики жанра "выживалка". Некоторые просто слегка изменили. Проще говоря, появляешься ты в огромном мире, не имея ничего, и бьешь руками деревья, чтобы добыть себе первые инструменты и оружие. Потом часами с палкой бегаешь по миру, изучая его. Потом, по классике жанра, надо выбить из босса составляющие для металлических предметов и так далее. Бонусом от поверженного врага ты получишь и активные способности. Например, усиление твоих умений рубить деревья или увеличение магического резиста. Некоторых животных можно приручать, заниматься строительством, сажать огород и вот это вот все. Знакомо, да? Но вот нет какого-то конкретного сюжета. Хотя, судя по активности миллионов игроков, он не особо-то и нужен.

– Простите, я пещерой ошибся. © valheimgame.com

В-третьих, свобода! Огромный открытый мир и отсутствие ведущего сюжета дарят тебе полную свободу действий. Иди куда хочешь, делай что хочешь и сколько душе будет угодно. Это дарит ощущение настоящего приключения. Обязательные квесты с дедлайнами во многих подобных играх это ощущение как бы отняли, а Valheim его вернул. Примечательно, что просто нарубить деревьев – уже приключение. Так как срубленный ствол падает по всем законам физики и может либо сам убить твоего героя, либо вызвать цепную реакцию, и тогда твой персонаж погибнет от другого дерева. Еще приятнее, что можно рубить так, чтобы дерево упало на врага, тем самым нейтрализовать его. Кстати, о законах физики: когда будешь строить дом, помни, что дыму нужен дымоход...

Что нам стоит дом построить? © valheimgame.com

Чайная ложка дегтя, которая, на самом деле, довольно условна – графика. А она здесь слегка косит под PS1. Ну, создается такое ощущение. Но сглаживание и работа со светом с лихвой нивелируют этот слабый минус, если его можно отнести к минусам. Понятное дело, что при мощи современных игровых устройств можно запилить графику значительно красивее и кинематографичнее. Но тогда будет меньше игрового контента. В общем, баланс есть, и он на уровне.

Ну ведь правда графон, как в играх на PS1? © valheimgame.com

К четвертому преимуществу Valheim можно смело отнести автогенерацию мира. Игра рандомно разбрасывает экосистемы. К примеру, у меня ближайший биом может оказаться в нескольких десятках метров от точки респауна, а кому-то придется полчаса-час побегать в его поисках. При этом игра, как говорится, "френдли". Например, при разборе своих построек ты получишь назад абсолютно все ресурсы. А еще у твоего героя лихо прокачиваются те навыки, которыми ты больше всего пользуешься. Если ты просто много бегаешь, изучая мир, соответственно, твой персонаж будет тот еще легкоатлет. Неустанно рубишь лес – значит, скилл рубки деревьев будет на высоте. Навыки боя прокачиваются отдельно для каждого вида оружия, что тоже весомый плюс.

И снова к недостаткам: бои здесь пока еще глючат. К примеру, ты красиво уворачиваешься от удара какого-нибудь огра, но твой персонаж все равно погибает. Бывает, что герой застрявает в какой-нибудь ямке, и чудища просто забивают его. В то же время не редкость, когда монстры сильно тупят, просто бегая вокруг тебя. На это может повлиять упавшее дерево или природные неровности земли. В общем, баги присутствуют. Но давай помнить о том, что игра в самом раннем доступе. Можно ей снисходительно простить эти моменты.

Продолжая хвалить, скажу: в-пятых, в игре отличный кооператив. Каждый игрок может сам запустить сервер для друзей и наслаждаться скандинавскими красотами Valheim . Пока официальный максимум геймеров на один мир – 10 человек. PvP-сражения здесь происходят только с согласия обеих сторон. Вот тут мнение складывается двоякое, но когда понимаешь, что тебя никто не отминусует, когда ты, например, добываешь камни, – это радует.