Мы уже упоминали эту команду в материале про QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI , который проводился по четырем дисциплинам. А теперь поговорили с директором ON/gaming Елнуром Какимжановым и узнали, как ребята пришли к такому крутому результату.

С чего началась история ON/gaming?

Организация ON/gaming была основана в 2020 году с целью находить и развивать казахстанские таланты в сфере киберспорта. Ее основатель и владелец – мой брат Ильхалид Какимжанов. Он позвал меня в проект, за что я ему очень благодарен. С самого начала мы поставили для себя амбициозные цели и задачи. Мы понимали, что в Казахстане много талантливых игроков, среди которых есть те, кто может показать себя на международной арене. Нужно лишь предоставить условия и правильно их направлять. Наша конечная цель – это продвижение игроков в организации тир-2 и тир-1 уровней.

В данный момент у нас 10 игроков. Это две полноценные команды. Первую команду мы нашли не сразу, поиск занял около года. В середине февраля мы завершили процесс поиска и утвердили ее. После успеха первой команды на казахстанской сцене к нам потянулись и другие таланты. Из них мы отобрали еще одну команду. Также в нашей организации появились новые люди: менеджер-психолог Адлет Конопьянов, два тренера – Нурлан Каримов и Алдияр Сембиев. Этим составом мы сейчас активно готовимся к переезду в Киев.

Есть ли победы в каких-то турнирах кроме чемпионства в QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI?

Только локальные турниры, организованные Федерацией киберспорта. Мы одержали победу на турнире World Connected Series 2021 и Кубке Республики Казахстан. Играть из Казахстана и побеждать на престижных турнирах почти невозможно из-за высокого пинга. У соперников попросту лучше условия. Сейчас мы активно тренируемся и готовимся к переезду в Киев, откуда сможем составить конкуренцию. В наших планах регулярно выступать на турнирах с призовыми фондами до $50 000 уровня тир-3 и до $250 000 уровня тир-2.

Ребята были знакомы до того, как была собрана команда? Или притирались друг к другу уже в собранном коллективе?

Ребята в составе четырёх человек играли вместе на протяжении года. Костяк собирался по инициативе Нурсултана (nyx) и Никиты (e1sinse) . У них часто менялся пятый игрок. Подписав ребят, мы дополнили команду нашим талантом. В связи с тем, что основной костяк команды знает друг друга уже давно, ребятам было проще адаптироваться к графику на буткемпе. Бытовые вопросы сразу были решены, что позволило быстро приступить к активным тренировкам. Как было сказано выше, у нас еще есть второй состав. Скоро мы официально анонсируем этих ребят на наших страницах в соцсетях.

Как и где тренируется команда?

На протяжении последних трех месяцев команда, согласно строгому графику тренировок и распорядку дня, тренировалась на буткемпе. Сейчас игроки тренируются в онлайне. Мы разработали для ребят новый график тренировок и систему оценок, которая позволит отслеживать прогресс каждого игрока. Этот подход позволяет удерживать здоровую конкуренцию среди игроков, поддерживать мотивацию и выявить лучшую пятерку, которая отправится в Киев, где продолжит тренировки в лучших условиях и будет иметь возможность побеждать на мировых турнирах.

Чем занимаются игроки помимо киберспорта? Они школьники и студенты?

Как правило, киберспортсмены – это студенты высших учебных заведений. Игроки – довольно умные ребята, которые увлекаются разными вещами, как и любой обычный человек. Фильмы, музыка, чтение книг, классический спорт и многое другое – каждый выбирает то, что ему по душе. Есть много мировых примеров, когда бывшие киберспортсмены становились звездами в другой индустрии, потому что имели ряд навыков, приобретенных во времена геймерства.

На что ON/gaming потратит призовые?

Призовые деньги, по большей части, уходят игрокам. Часть, которая идет нам, незначительна, поэтому деньги уйдут на операционные расходы организации. Наша бизнес-модель не подразумевает заработка на призовых. Если проводить аналогию с футболом, то наша организация – это Аякс или Бока Хуниорс в мире киберспорта. Наша основная задача – это развитие и трансферы игроков в мировые киберспортивные организации.

У вас состав только по «контре»? Есть ли планы по развитию коллективов по другим дисциплинам? Например, DOTA 2?

Рынок киберспорта очень активен. Каждые полгода в мире появляется новая игра, которая быстро становится хитом, и вокруг неё вырастает огромное комьюнити. Яркий пример – мобильная игра Free Fire . В данный момент у нас в составе игроки в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive . Мы сфокусированы на этой игре и до конца года будем работать только в этом направлении.

В каких ближайших турнирах примет участие ваша команда?

В ближайшее время мы не будем делать упор на турниры. Сейчас наша задача – это подготовка и отбор лучшей пятерки игроков, которая отправится в Киев. А там с конкурентными условиями уже можно будет увидеть результаты наших выступлений на всевозможных турнирах.