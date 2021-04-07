Мими Ильницкая на открытии выставки "Этно-шик" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

Мими называют волшебницей, которая мастерски миксует в своих работах Восток и Запад, прошлое и настоящее, традицию и современность. Ее картины завораживают, восхищают и вызывают массу разговоров. В соцсетях до сих пор обсуждают ее социально-культурный проект "Этно-шик", который художница презентовала в Алматы в октябре прошлого года.

Художник не должен загонять себя в рамки

Встретиться с Мими оказалось не так-то просто, – она все время погружена в новые проекты.

KELIN, серия "Этно-шик" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– Столько идей, задумок и так мало времени, – улыбается Мими. – Иногда жалею, что в сутках всего 24 часа.

Мы в мастерской Мими. Я любуюсь картинами, которые здесь повсюду. Украдкой разглядываю хозяйку творческого пространства. Утонченная и тонкая натура, хрупкая и изящная, но в тоже время сильная и волевая личность, которая заряжает своей уверенностью.

– Вы больше художник или иллюстратор?

– Креатор. Я постоянно экспериментирую с техниками, материалами, цветом, идеями, подачей работ. Современный художник не должен ограничивать себя в самовыражении. Когда я только постигала основы живописи, то часто думала смогу ли себя реализовать в мире, где и так уже много художников. Тяготеющей тучей висело изречение, что художник должен быть голодным. Чтобы это опровергнуть, я много училась и постигала новое.

В 2009 году открылась новая в рекламной индустрии Казахстана вакансия – иллюстратор. Тогда в Алматы можно было по пальцам посчитать, у кого на руках были графические планшеты, и кто мог претендовать на эту должность. И я подала заявку на конкурс в крупный холдинг. Было несколько этапов и в итоге из большого числа претендентов выбрали всего двоих – меня и еще одного парня. Мы стали первыми официальными коммерческими иллюстраторами. Поскольку мы работали в рекламе, то основной задачей было уметь работать в разных стилях и техниках.

Эта способность осталось со мной навсегда, я сначала стеснялась, что не обладаю одним узнаваемым стилем, но сейчас это мне очень помогает, потому что техники исполнения моих работ всегда разные, будто рисуют несколько художников.

"Современный художник не должен ограничивать себя в самовыражении" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– Быть художником – мечта детства?

– Как все дети я сначала хотела быть космонавтом, после ученым и даже математиком. Рисовать любила как любой ребенок, но не думала, что стану художником. Зато моя мама всегда говорила, что я прирожденный художник, у которого своя особая идея в рисунках и свое видение. В 12 лет я поступила в лицей при Казахской Национальной Академии Искусств им. Жургенова. Этот выбор определил мое будущее.

Муза - Марика © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– У ваших картин есть реальные прототипы?

– В некоторых сериях да. У меня есть муза – Марика Акишева. Я познакомилась с ней, когда ей было четыре года. Когда увидела этого ребенка и их милые отношения с мамой, которая была моей коллегой по рекламному бизнесу, я захотела иметь детей. До этого всегда твердила: "Дети – это точно не про меня! Семья – не мое. Я буду великой художницей, мне некогда!". И тут я захотела быть мамой, конечно, все мои убеждения рухнули.

"Идея приходит и мне нужно ее реализовать во что бы то ни стало" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– По паспорту вы Мария. Откуда появился творческий псевдоним Мими?

– Из моего увлечения японской культурой. Я даже мечтала стать известным дизайнером в Токио, так как считала уровень подготовки в наших академиях подходит уровню Японии. Сестра называла меня Мимика, я убрала окончания и получилось – Мими, тем более на западе это уменьшительно-ласкательная форма имени Мария. Псевдоним всем понравился и быстро прижился, и конечно, отражает мой милый порой нрав.

Симбиоз традиционного и современного

В портфолио Мими два высших образования – диплом КазНАИ и КазГАСА по специальностям "Художник-специалист" и "Графический дизайн", титул "Женщина года FunFearFemales" по версии журнала Cosmopolitan, пять персональных экспозиций, коллективные выставки в Казахстане, России и Испании.

Вместе с супругом Дмитрием Белобровским они создали коллекцию одежды и бренд "ПОЛУОСТРОВ". И это далеко не весь список достижений художницы.

"ШӨП", серия "Этно-шик" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– Мне всегда хотелось, чтобы мои рисунки жили на одежде, – признается мастер. – Начинала с того, что расписывала джинсовые, кожаные жакеты и даже выставляла на выставке в 2016 году. Тогда их сразу раскупили. Когда мы с супругом, который по совместительству еще и мой агент, жили на Ямале, там у нас родился проект "Полуостров". Мы попали на День оленевода и я была впечатлена, насколько одежда ямальцев функциональная и продуманная. К сожалению, мы не увидели аксессуаров и мерча, которые бы хотелось взять в современный дом, и тогда появилась идея создать необычную коллекцию. Мы скрестили продуманный национальный костюм тундровика – малицу, с высокотехнологичной урбан-одеждой городских ниндзя в стиле hi-tech.

Наши свитшоты, футболки, сумки, серия изображений с национальными принтами и образами со смыслом имели большой успех. Они разлетелись по всему миру. Все любят черепа, а мы пошли в музей Салехарда и устроили фотосессию скелету мамонта, а после воссоздали серию принтов с дерзким черепом, конечно, это был обреченный успех для региона и не только.

VӨGUE, серия "Этно-шик" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– Я читала, что на Ямале вы не только творили как художник, но и открыли кофейни для гурманов.

– Точно, – улыбается Мими. – Три года назад на Севере был достаточно скудный выбор продуктов, а нам с мужем, людям, привыкшим жить в разных продвинутых городах, не хватало гедонистических изысков. Так родилась идея открыть пекарню, где можно будет купить итальянские чиабатты, французские багеты, парижские круассаны. Мы даже сами их учились выпекать. Дима, будучи бизнесменом далеким от такого гастро-направления, научился печь испанский хлеб и даже давал мастер-классы нашим северным сотрудникам, а я стояла за кассой. Живя в заполярье, мы создали европейскую пекарню с ассортиментом из разных уголков планеты.

– Она функционирует до сих пор?

– Да, и уже не одна. И пользуется популярностью у местных гедонистов.

Главное – поймать идеи

– Семья, творчество, новые проекты. Как получается во всем преуспеть?

– Просто Мими была в декрете и изголодалась по творчеству, – подхватывает разговор Дмитрий. – Сейчас активно творит. Вы не представляете, какая она работоспособная.

"Когда начинаю писать, то забываю про время" © Фото из личного архива Мими Ильницкой

– Когда начинаю писать, то забываю про время, про еду, про любые мирские заботы. Если бы физическое тело не уставало, то я бы могла творить сутками напролет, – продолжает Мими. – У нас в вузе был педагог, который говорил, что идеи витают в воздухе и многие люди могут почувствовать и поймать эту волну, но только один из десяти может воплотить идею в реальность. Кто-то спать ляжет, кто-то подумает, что не справится, заленится и найдет оправдание своей бездейственности, но один схватит и дожмет ее. Нужно постоянно отдавать и перерабатывать то, что вам приходит из Вселенной, тогда поток будет бесконечный. У меня так и работает. Идея приходит и мне нужно ее реализовать во что бы то ни стало.

– А как вы познакомились с Мими? Насколько я понимаю, вы не из Алматы.

– Я учился в Малайзии и десять лет назад мне позвонил знакомый и попросил показать город двум девушкам из Алматы. Они были проездом в Куала-Лумпуре. Я их встретил, и увидев голубые глаза Мими, понял, что пропал в них навсегда. После той встречи мы стали общаться и однажды я осознал, что хотел бы с ней прожить всю жизнь. Она ответила мне взаимностью.

– У вас два сына. Они проявляют интерес к рисованию?

– Да, особенно старший, Эрнест. Ему шесть лет и него уже выработал свой стиль рисования, – восхищенно рассказывает Мими. – Он приходит из детского сада, достает блокнот и начинает упоенно рисовать. Когда интересуюсь, что он делает, он отвечает, что видел по дороге цветок и создает одуванчика-монстра, даже не осознавая, что эскизирует персонажа под вдохновением от органики природы. Он думает и творит уже серийно. Специально не планируя, он создает героев, наделяя их смысловой нагрузкой, которую выполняют character-designers при проектировке маскота. Я, конечно, в шоке от этого интуитивно правильного подхода в дизайне. Потому что я этому училась в колледже и в академии, а он сам. Вот так он круто мыслит.

– Будет ли продолжение проекта "Этно-шик"?

– Много картин не вошло в экспозицию, кроме того, появились коммерческие работы в ключе именно этой серии, которые я бы хотела показать аудитории. Поэтому я планирую сделать еще одну выставку, но чуть позже, дополнив ее картинами, написанными в этом стиле от руки. У каждого моего полотна свой социальный подтекст, порой скрытый, а иногда и явный. Если в рисунке нет смысла, я не приступаю к нему или просто не показываю итог. К примеру, в серии "Этно-шик", всем нравится картина "Келин". Когда я ее писала, то хотела обратить внимание, что надо быть внимательнее и нежнее к молодым женам. Что нужно учитывать интересы новой женщины в семье, ведь став женой, она не утеряла своих уникальных целей и желаний.