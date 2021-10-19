Виктор Магдеев на первой персональной выставке
© Алмаз Толеке
Art & Design

Погружение в мир экстрима: как прошла выставка Виктора Магдеева

Экшен-фотограф Red Bull Виктор Магдеев представил в Алматы свою первую персональную выставку My Way.
Автор Надежда Пляскина
3 min readОпубликован
Выставка такая же неформальная и дерзкая, как и сам автор.
Здесь нет привычных распечатанных снимков. Погружение в мир экстрима глазами Виктора Магдеева происходит благодаря трансляции live-фотографий на цифровых экранах. Кадры разных периодов и событий сменяют друг друга один за другим, и многие зрители подолгу не могут оторваться от экранов.
Гости выставки My Way
Гости выставки My Way
© Алмаз Толеке
"Стандартные фотовыставки уже не так интересны, поэтому мы сделали экспозицию интерактивной. Места занимает меньше, а объем представленных снимков больше, – говорит Виктор. – Долго думал, что показать публике. Выбор был мучительным – архив достаточно большой. В итоге отобрал 80 фотографий, которые передают драйв и настроение экстремальных соревнований".
Зрители на выставке My Way
Зрители на выставке My Way
© Алмаз Толеке
Сегодня Виктор один из лучших экшен-фотографов и единственный фотограф Red Bull в Казахстане. Он носит бороду и философствует о жизни. Но многие друзья и знакомые помнят его другим – длинноволосым и безбородым скейтбордистом, который мечтал посвятить всю жизнь любимому виду спорта.
Первый официальный атлет Red Bull в Центральной Азии, победы на локальных и международных соревнованиях, травма, полностью изменившая жизнь, поиски себя и новый профессиональный путь в качестве фотографа – все это смогли увидеть зрители на интерактивной выставке My Way.
Виктор Магдеев и Денис Клеро
Виктор Магдеев и Денис Клеро
© Алмаз Толеке
Кроме экспозиции, все гости выставки смогли попасть на воркшопы по экшен-фото и настоящий скейтборд-контест. Главный зал в творческом пространстве "ДОМ" на Барибаева, 36 трансформировался в спортивную площадку со скейт-парком, на которой Виктор со своими друзьями-скейтерами устроил настоящую битву титанов.
"Скучаю по соревнованиям, – отмечает Виктор Магдеев. – Особенно ностальгия накатывает, когда приглашают судить турниры. Хочется взять доску и выйти покататься".
Виктор Магдеев показывает мастер-класс по скейтбордингу на своей выставке
Виктор Магдеев показывает мастер-класс по скейтбордингу на своей выставке
© Алмаз Толеке
Скейтеры участвуют в соревновании
Скейтеры участвуют в соревновании
© Алмаз Толеке
Скейтборд-контест прямо посреди выставки
Скейтборд-контест прямо посреди выставки
© Алмаз Толеке
Скейтеры соревнуются
Скейтеры соревнуются
© Алмаз Толеке
Денис Хабанец также принял участие в скейтборд-контесте
© Алмаз Толеке
Поздравить автора экспозиции пришло немало народу. А топовый экшен-фотограф международной команды Red Bull Денис Клеро и чемпион Европы, скейтбордист из Чехии Максим Хабанец специально прилетели на открытие выставки.
Виктор Магдеев и Максим Хабанец
Виктор Магдеев и Максим Хабанец
© Алмаз Толеке
В рамках выставки Денис Клеро провел воркшопы по экстремальной фотографии. Топовый фотограф рассказал, как создаются экшен-проекты с участием атлетов. Денис путешествовал в самые отдаленные места нашей планеты, снимал BASE-прыжок на Эвересте и пит-стоп болида F1 в условиях невесомости. Дважды (в 2016 и 2019 годах) выигрывал Red Bull Illume — самый престижный в мире конкурс спортивной и экстремальной фотографии.
Денис Клеро
Денис Клеро
© Алмаз Толеке
"Мне понравился формат выставки - программа очень насыщенная: и воркшопы, и соревнования. Если бы был один телевизор, было бы не так интересно, а вот когда всего много и картинка постоянно меняется – это классно, – отметил Денис Клеро. – Плюс драйву добавили соревнования в скейт-парке. На картинках изображено то, что на фигурах происходило вживую. Зритель погрузился в атмосферу на все 100 процентов".
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