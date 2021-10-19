Погружение в мир экстрима: как прошла выставка Виктора Магдеева

Выставка такая же неформальная и дерзкая, как и сам автор.

Здесь нет привычных распечатанных снимков. Погружение в мир экстрима глазами Виктора Магдеева происходит благодаря трансляции live-фотографий на цифровых экранах. Кадры разных периодов и событий сменяют друг друга один за другим, и многие зрители подолгу не могут оторваться от экранов.

Гости выставки My Way © Алмаз Толеке

"Стандартные фотовыставки уже не так интересны, поэтому мы сделали экспозицию интерактивной. Места занимает меньше, а объем представленных снимков больше, – говорит Виктор. – Долго думал, что показать публике. Выбор был мучительным – архив достаточно большой. В итоге отобрал 80 фотографий, которые передают драйв и настроение экстремальных соревнований".

Зрители на выставке My Way © Алмаз Толеке

Сегодня Виктор один из лучших экшен-фотографов и единственный фотограф Red Bull в Казахстане. Он носит бороду и философствует о жизни. Но многие друзья и знакомые помнят его другим – длинноволосым и безбородым скейтбордистом, который мечтал посвятить всю жизнь любимому виду спорта.

Первый официальный атлет Red Bull в Центральной Азии, победы на локальных и международных соревнованиях, травма, полностью изменившая жизнь, поиски себя и новый профессиональный путь в качестве фотографа – все это смогли увидеть зрители на интерактивной выставке My Way.

Виктор Магдеев и Денис Клеро © Алмаз Толеке

Кроме экспозиции, все гости выставки смогли попасть на воркшопы по экшен-фото и настоящий скейтборд-контест. Главный зал в творческом пространстве "ДОМ" на Барибаева, 36 трансформировался в спортивную площадку со скейт-парком, на которой Виктор со своими друзьями-скейтерами устроил настоящую битву титанов.

"Скучаю по соревнованиям, – отмечает Виктор Магдеев. – Особенно ностальгия накатывает, когда приглашают судить турниры. Хочется взять доску и выйти покататься".

Виктор Магдеев показывает мастер-класс по скейтбордингу на своей выставке © Алмаз Толеке Скейтеры участвуют в соревновании © Алмаз Толеке Скейтборд-контест прямо посреди выставки © Алмаз Толеке Скейтеры соревнуются © Алмаз Толеке Денис Хабанец также принял участие в скейтборд-контесте © Алмаз Толеке

Поздравить автора экспозиции пришло немало народу. А топовый экшен-фотограф международной команды Red Bull Денис Клеро и чемпион Европы, скейтбордист из Чехии Максим Хабанец специально прилетели на открытие выставки.

Виктор Магдеев и Максим Хабанец © Алмаз Толеке

В рамках выставки Денис Клеро провел воркшопы по экстремальной фотографии. Топовый фотограф рассказал, как создаются экшен-проекты с участием атлетов. Денис путешествовал в самые отдаленные места нашей планеты, снимал BASE-прыжок на Эвересте и пит-стоп болида F1 в условиях невесомости. Дважды (в 2016 и 2019 годах) выигрывал Red Bull Illume — самый престижный в мире конкурс спортивной и экстремальной фотографии.

Денис Клеро © Алмаз Толеке

"Мне понравился формат выставки - программа очень насыщенная: и воркшопы, и соревнования. Если бы был один телевизор, было бы не так интересно, а вот когда всего много и картинка постоянно меняется – это классно, – отметил Денис Клеро. – Плюс драйву добавили соревнования в скейт-парке. На картинках изображено то, что на фигурах происходило вживую. Зритель погрузился в атмосферу на все 100 процентов".