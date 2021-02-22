Конечно, в первую очередь, исходить нужно из того, в какой игре ты хочешь добиться серьезных результатов. К примеру,

Counter-Strike: Global Offensive

не смогла прижиться на консолях. А ведь

Valve

в 2012-м выпустили версии для

PS3

и

Xbox 360

одновременно с игрой на ПК. И с тех пор консольные версии практически не обновлялись. Всё дело в том, что

CS:GO

– очень динамичный командный шутер, в котором довольно часто исход раунда решают доли секунды. Каким бы консольным гением ты ни был, на геймпаде ты никогда не сможешь прицелиться так же быстро, как на мышке. Быстро перемещаться, вовремя кинуть свето-шумовую или дымовую гранату, сменить оружие, на ходу общаясь с тиммейтами, — все это гораздо быстрее делается с помощью клавиатуры и мыши. Потому в таких играх выбор явно падет на ПК или ноутбук. Однако ноут здесь сильно уступает стационарному компьютеру. Во-первых, к ПК ты можешь выбрать любую игровую клавиатуру, а во-вторых, монитор любой желаемой диагонали. К ноутбуку все это тоже можно соединить, возразишь ты, но тогда какой смысл было брать ноут?