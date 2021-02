Производители консолей всегда старались брать эксклюзивностью тайтлов. К примеру, The Last of Us , которая вышла в 2013-м исключительно на PS3 , а через год обновленная версия на PS4 . Или Gears of War 2006-го года, которая была эксклюзивом для приставок Xbox360 . Но через год все же переехала на Windows. Производители консолей шли и пока еще вынуждены идти на такие меры, чтобы удерживать рынок. Дело в том, что технологический прогресс с каждым годом все больше набирает обороты, и ПК в этом плане гораздо гибче. Видеокарту на компьютере можно менять сразу, как только выходит более мощная. А новую версию консоли нужно ждать неизвестно сколько лет и покупать ее придется целиком. А это недешево.