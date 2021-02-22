Сделай выбор: игровой ПК, игровой ноутбук или консоль?
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В любом виде спорта подходящий инвентарь – одна из главных составляющих продуктивных тренировок. Киберспорт – не исключение. Что же выбрать? Разбираемся!
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Вечный спор между лыжниками и сноубордистами не прекратится никогда. А ведь, по сути, и те, и другие съезжают по снежным склонам. Примерно то же самое творится в киберспортивной среде. Любители ПК не понимают, как можно играть на ноутбуке, а чисто консольные геймеры не понимают и первых, и вторых. И всё же, что выбрать? Рассматривая этот вопрос, мы будем отталкиваться не только от игровых возможностей устройств.
Конечно, в первую очередь, исходить нужно из того, в какой игре ты хочешь добиться серьезных результатов. К примеру, Counter-Strike: Global Offensive не смогла прижиться на консолях. А ведь Valve в 2012-м выпустили версии для PS3 и Xbox 360 одновременно с игрой на ПК. И с тех пор консольные версии практически не обновлялись. Всё дело в том, что CS:GO – очень динамичный командный шутер, в котором довольно часто исход раунда решают доли секунды. Каким бы консольным гением ты ни был, на геймпаде ты никогда не сможешь прицелиться так же быстро, как на мышке. Быстро перемещаться, вовремя кинуть свето-шумовую или дымовую гранату, сменить оружие, на ходу общаясь с тиммейтами, — все это гораздо быстрее делается с помощью клавиатуры и мыши. Потому в таких играх выбор явно падет на ПК или ноутбук. Однако ноут здесь сильно уступает стационарному компьютеру. Во-первых, к ПК ты можешь выбрать любую игровую клавиатуру, а во-вторых, монитор любой желаемой диагонали. К ноутбуку все это тоже можно соединить, возразишь ты, но тогда какой смысл было брать ноут?
Производители консолей всегда старались брать эксклюзивностью тайтлов. К примеру, The Last of Us, которая вышла в 2013-м исключительно на PS3, а через год обновленная версия на PS4. Или Gears of War 2006-го года, которая была эксклюзивом для приставок Xbox360. Но через год все же переехала на Windows. Производители консолей шли и пока еще вынуждены идти на такие меры, чтобы удерживать рынок. Дело в том, что технологический прогресс с каждым годом все больше набирает обороты, и ПК в этом плане гораздо гибче. Видеокарту на компьютере можно менять сразу, как только выходит более мощная. А новую версию консоли нужно ждать неизвестно сколько лет и покупать ее придется целиком. А это недешево.
Выходит, что единственное преимущество приставок — это эксклюзивность некоторых игр. И даже эту привилегию отнимают народные умельцы, которые своими силами запиливают сборки для ПК. Часто они кривые и забагованные, но в целом играбельные.
Даже фишка в виде геймпада и удобства его использования, например, в спортивных играх типа FIFA или NBA LIVE улетучилась, когда появились джойстики для компьютеров. Кстати, если задумываешься о покупке геймпада для ПК, вот тебе пятерка лучших:
- SteelSeries Stratus Duo
- SPEEDLINK Xeox Pro Wireless
- Redragon Saturn
- Logitech G Gamepad F310
- Microsoft Xbox One Wireless
Как было уже замечено выше, ПК обладает большой гибкостью в плане апгрейда. Улучшать и разгонять его можно в любой момент времени. А ещё использовать эти мощные ресурсы можно не только в играх. Игровой компьютер прекрасно справляется с монтажом и рендером видео. Или, к примеру, рендеринг в 3ds Max тоже будет легкой задачей. Да что там, даже майнинг возможен, ну, в скромных масштабах, конечно. Любая другая работа с графикой, звуком, видео – по силам игровому ПК.
Игровые ноутбуки тоже легко выполняют вышеперечисленные задачи. Вот только ноут невозможно прокачивать так, как ПК. Все дело в маркетинге: производителям нужно больше продавать готовых лэптопов, а потому делать их гибкими для апгрейда неразумно. Однако у ноутбука есть весьма выгодное преимущество — мобильность. Закрыл, положил в сумку и пошел к другу отрабатывать новые тактики в CS:GO или заготовки в DOTA.
Подводя итог, можно смело констатировать, что самым разумным выбором для начала киберспортивной карьеры является покупка игрового компьютера. Ведь если что-то пойдет не так, или со временем ты решишь закончить геймерскую деятельность – ты легко сможешь переключиться на создание графического или видео-контента. Почему нет?