Free Fire вышла еще в 2017 году. Ее разработала компания 111dots Studio, а издала Garena для платформ Android и iOS. Но настоящая популярность пришла к ней в 2019-м году, когда она стала самой загружаемой мобильной игрой. Тогда же она получила награду от корпорации Google в номинации "Best Breakthrough Game". А уже осенью 2020-го Free Fire поставила рекорд по количеству геймеров среди мобильных игр.
Главная фишка, которая заметно выделяет Free Fire среди других мобильных игр в жанре "Королевская битва", – система развития персонажей и их навыков. Это дает большой простор для кастомизации персонажа, исходя из сильных сторон самих геймеров. Кто-то непобедим в ближнем бою, кто-то понимает, как лучше прокачивать броню, и так далее. Можно развивать разных персонажей под определенные виды матчей.
Однако и это не главная причина, по которой надо уже сейчас развивать свой скилл во Free Fire. Основной мотивацией должна служить киберспортивная составляющая этой популярной игры. Судя по уже проведенным турнирам и созданным лигам, разработчики имеют далеко идущие и весьма масштабные планы по развитию соревновательной сцены. К примеру, последний крупный турнир состоялся в марте этого года – Free Fire World Series 2021. Его призовой фонд составил 2 000 000 долларов. Для игроков из Казахстана есть возможность пробиваться на большие турниры через региональное первенство Free Fire EMEA Series, в котором состязаются геймеры из Европы, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.
В самой игре постоянно проходят различные турниры, через которые можно пробиться в различные лиги. Free Fire весьма перспективная игра, с которой можно начать киберспортивную карьеру. К примеру, открывать таланты по этой дисциплине планируют в организации ON/gaming, о которой мы писали в этом материале. Эта игра позволяет состояться как в качестве соло-игрока, так и в командном варианте. А различные мелкие внутриигровые турниры помогают наращивать скилл и повышать свой рейтинг.
Одноклассники по жанру, например, PUBG Mobile, Fortnite и Call of Duty: Mobile плюс-минус похожи на Free Fire, а это значит, что всегда можно переквалифицироваться или вообще строить киберспортивную карьеру параллельно в нескольких дисциплинах. Действуй!