Однако и это не главная причина, по которой надо уже сейчас развивать свой скилл во

Free Fire

. Основной мотивацией должна служить киберспортивная составляющая этой популярной игры. Судя по уже проведенным турнирам и созданным лигам, разработчики имеют далеко идущие и весьма масштабные планы по развитию соревновательной сцены. К примеру, последний крупный турнир состоялся в марте этого года –

Free Fire World Series 2021

. Его призовой фонд составил 2 000 000 долларов. Для игроков из Казахстана есть возможность пробиваться на большие турниры через региональное первенство

Free Fire EMEA Series

, в котором состязаются геймеры из Европы, СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.