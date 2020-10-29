Прошедший в Португалии этап F1 стал историческим. В первую очередь из-за грандиозного достижения пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, который выиграл рекордное 92 Гран-при в своей карьере. Пал, казалось, вечный рекорд Михаэля Шумахера. И хотя именно эта новость будет самой обсуждаемой до следующего этапа, во время гонки, прошедшей в португальском Портимане, случилось и несколько других ярких событий.

Они связаны с гонщиками Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri Максом Ферстаппеном и Пьером Гасли.

На Гран-при было холодно и влажно © Getty Images/Red Bull Content Pool

Небольшой дождь перед стартом внес свои коррективы, из-за чего некоторые пилоты поначалу оказались не на лучших позициях. В большей степени это касалось Ферстаппена, а вот Гасли резво отыграл несколько позиций. В итоге все завершилось для них благополучно.

Ферстаппен финишировал третьим, аккурат позади двух "Мерседесов", а Гасли прорвался на высокую пятую позицию и по мнению большинства болельщиков и специалистов стал лучшим гонщиком Гран-при.

Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Португалии © Getty Images / Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, завоевавший подиум, тоже отличился уникальным достижением. Он стал единственным пилотом за последний год, который прорывался на подиум в каждой гонке, где финишировал. Серия эта началась на Гран-при США в 2019 и включает уже 12 подиумов.

После финиша Ферстаппен признался, что в гонке его впечатлил стартовый прорыв ветерана Кими Райкконена, который подобрался к нему вплотную. Также пилот поздравил с рекордом Льюиса Хэмилтона, иронично заметив, что ему придется выступать до 40 лет, чтобы побить достижение британца.

Макс Ферстаппен после гонки © Getty Images / Red Bull Content Pool

"Мы показали хороший темп, но отставание от Mercedes было слишком большим, и ничего сделать было нельзя. При этом они ехали на жестких шинах, которые не отличаются особой эффективностью – по-моему, резина "медиум" однозначно была лучше. Но если бы я стартовал на таких шинах, то затем неизбежно потерял бы время на комплекте жесткой резины. Мы финишировали там, где должны были", – подвел итоги гонки Ферстаппен.

Новый контракт для Гасли

Яркий перформанс французского гонщика, похоже, окончательно убедил руководство AlphaTauri продлить контракт с Пьером. Спустя пару дней после гонки команда официально объявила, что Гасли остается до конца 2021 года.

Блестящая езда Пьера Гасли © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Для нас, команды-середняка, ощущения от финиша на пятом месте позади трех топ-команд – почти как от победы, так что я очень доволен результатом. Особенно после столь напряженной работы парней ночью в пятницу, когда они построили для меня полностью новую машину. Очень рад, что принес им пятое место", – поделился своими впечатлениями Пьер Гасли.

Общий зачет

В личном зачете Ферстаппен закрепился на третьей позиции, набрав 162 очка. До идущего вторым Валтери Боттаса всего 17 очков. Лидирует Хэмилтон, у которого 256 очков. В Кубке конструкторов Red Bull Racing занимает второе место с 226 баллами, у Mercedes – 435. Замыкает тройку Racing Point – 141 очко. AlphaTauri на 7 позиции из десяти команд.