It Takes Two: это будет нечто!
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Юсеф Фарес – основатель компании Hazelight Studios – когда-то подарил геймерам Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out. Обе игры стали очень популярны. Чем же отличается его новое творение?
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It Takes Two — это приключенческая игра, жанр которой однозначно определить непросто. Даже поиграв в два уровня триал-версии, можно смело сказать, что это мультижанровый проект. Шутер, тир-шутер, аркадная гонка, 2D-платформер, 3D-платформер, пати-гейм, пазл, файтинг, экшн и многое другое. Можно смело предположить, что в полной версии игры будут узнаваемы все самые популярные жанры. It Takes Two, кстати, выходит 26-го марта.
Уже сейчас можно похвалить команду Hazelight Studios за работу с графикой, контентом и сеттингом. По крайней мере, в двух демо-уровнях придраться не к чему. Уход от классического вида к мультипликационной графике более чем оправдан. Но главная фишка – смена механик, геймплея и правил игры каждые 5-7 минут. Здесь важно отметить, что играть в It Takes Two нужно вдвоем – например, с другом или со своей второй половинкой. Экран разделен на две половины и довольно часто действия игроков несимметричны. Есть и такие моменты, когда пройти определенный этап вовсе нужно на противодействии. В общем, заскучать даже на секунду игра не позволит никому.
Сюжет игры заключается в том, что Коди и Мэй, стараниями своей дочки, попали в сказочный мир в виде кукол. А все потому, что их отношения дали трещину, и все шло к разводу. И вот теперь, чтобы выбраться в реальный мир, им придется пройти множество безумных испытаний. А вот преодолеть все это можно только вместе. Все загадки, головоломки задуманы так, что для их решения нужны кооперативные действия Коди и Мэй. Все их приключения проходят под присмотром гуру любви – дока Хакима. Еще раз: It takes two проходится только в кооперативном режиме. Причем можно играть, как сидя на одном диване, так и по сети.
Сражения с монстрами-пылесосами, драки с белками-разбойницами, работа диджеем на вечеринке, полеты на фантомных стрекозах и многое другое. Мир, в который попадут Коди и Мэй, настолько же абсурдный, насколько прекрасный. На каждом этапе вокруг героев происходит какая-то яркая фантастическая "дичь". И все это проходится совместными действиями: пока ты рулишь – твой друг стреляет; пока друг крутит блоки – ты поднимаешься; один держит дверь – другой проходит. Но будут и соревновательные моменты: больше настрелять, перетянуть, обогнать и т. д. Нервное напряжение, в хорошем смысле, будет обеспечено. Возможно, стоит прикупить запасные геймпады?
Левел-дизайн и наполнение контентом проработаны так, что не хочется спешить проходить игру. Соблазн изучить красивый мир настолько велик, что пытаешься нажать на все, что нажимается, поднять, что поднимается. Сеттинг действительно потрясающий. А меняющийся раз в несколько минут геймплей придает этому еще больше шарма, отчего игра не отпускает даже ответить на звонок.
Релиз игры состоится 26-го марта практически на всех платформах, но уже сейчас доступен предзаказ. В Steam игра стоит 15 500 тенге. Недешево, конечно, но, на наш скромный взгляд, It Takes Two стоит своих денег. Хотя утверждать это точно можно будет после полного ее прохождения. Ждем!