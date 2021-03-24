Уже сейчас можно похвалить команду

Hazelight Studios

за работу с графикой, контентом и сеттингом. По крайней мере, в двух демо-уровнях придраться не к чему. Уход от классического вида к мультипликационной графике более чем оправдан. Но главная фишка – смена механик, геймплея и правил игры каждые 5-7 минут. Здесь важно отметить, что играть в

It Takes Two

нужно вдвоем – например, с другом или со своей второй половинкой. Экран разделен на две половины и довольно часто действия игроков несимметричны. Есть и такие моменты, когда пройти определенный этап вовсе нужно на противодействии. В общем, заскучать даже на секунду игра не позволит никому.