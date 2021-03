It Takes Two — это приключенческая игра, жанр которой однозначно определить непросто. Даже поиграв в два уровня триал-версии, можно смело сказать, что это мультижанровый проект. Шутер, тир-шутер, аркадная гонка, 2D-платформер, 3D-платформер, пати-гейм, пазл, файтинг, экшн и многое другое. Можно смело предположить, что в полной версии игры будут узнаваемы все самые популярные жанры. It Takes Two , кстати, выходит 26-го марта.