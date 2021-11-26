Макс Ферстаппен устанавливает матч-пойнт после второго места в Катаре

Второе место Макса Ферстаппена на первом Гран-при Катара после Льюиса Хэмилтона – тот же результат, что и на Гран-при Бразилии неделю назад – означает, что голландец лидирует в чемпионате пилотов на восемь очков в предпоследней гонке сезона в Саудовской Аравии. Если это лидерство увеличится до 26 после гонки в Джидде, титул будет его.

Несмотря на то что существует бесчисленное количество статистических расчетов, которые позволяют Ферстаппену стать чемпионом в оставшихся двух гонках, не вызывает сомнений одно – борьба двух фаворитов сделала сезон F1–2021 захватывающим и волнительным.

Так и первый ближневосточный этап, который начался в Дохе 21 ноября , не оставил равнодушным фанатов королевских гонок. Победа Хэмилтона в воскресенье стала седьмой в сезоне и принесла ему его 15-й подиум. Макс Ферстаппен поднялся на подиум в 16-й раз в 20 гонках в этом году и занял второе место.

Ферстаппен завоевал самый быстрый круг на Гран-при Катара © Getty Images/Red Bull Content Pool

К фаворитам F1 мог снова присоединиться и другой пилот Red Bull Racing Honda – Серхио Перес . Мексиканец уверенно держал темп на третьем месте в течение гонки на трассе Лусаил. Однако поздний пит-стоп испортил планы Чеко на очередной двойной подиум – его обогнал Фернандо Алонсо из Alpine. Для ветерана-испанца это стал первый подиум со времен Гран-при Венгрии 2014 года.

Вот как разворачивались события под светом прожекторов воскресной ночью в Катаре.

Макс завоевывает самый быстрый круг

“Как только я узнал, что стартую седьмым, то меня это очень замотивировало двигаться вперед, что в итоге мы и сделали”, – прокомментировал Макс свой старт в воскресной гонке.

Дело в том, что нидерландский гонщик изначально завоевал вторую позицию на стартовой решетке по результатам квалификации. Но позже он получил штраф за то, что по правилам F1 не сбавил скорость при объявленных желтых флагах в квалификации. В результате этого Ферстаппен опустился на седьмое место на старте в Дохе, что потенциально усложнило ему работу.

Несмотря на все 16 поворотов трассы Лусаил, от средних до скоростных, возможности обогнать соперников здесь почти не было. Поэтому это означало – стратегия пит-стопов и старт будут в этот раз даже более важными, чем обычно.

“Первые 500 метров будут решающими”, – прокомментировал после квалификации руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер . Но Ферстаппен не упустил возможности на старте, уверенно прошел первые два поворота и сразу поднялся на четвертое место. Позже голландец уже продолжил гонку на второй позиции.

“Наша стартовая позиция была немного скомпрометирована, но, к счастью, у нас был действительно хороший старт. Я быстро прошел первый круг, а после пяти кругов мы снова стали вторыми, и я просто держал небольшой отрыв на протяжении всей гонки”, – сказал Ферстаппен.

Ферстаппен уверенно стартовал и благодаря этому вырвался вперед © Getty Images/Red Bull Content Pool

Наблюдая за гонкой в Дохе, стало понятно, что целью лидера чемпионата была, скорее, консолидация, чем увеличение его преимущества над гонщиком Mercedes. И на последних кругах борьба между Ферстапенном и Хэмилтоном шла не за первенство на финише, а за самый быстрый круг в гонке.

На последнем, 57-м круге голландец заехал на пит-стоп для свежих мягких шин и после завоевал самый быстрый круг, проехав его за 1 м 23,196 с. Благодаря этому Ферстаппен заработал еще одно дополнительное очко, которое на последних этапах сезона может стать решающим в борьбе за титул чемпиона.

Потерянный подиум Чеко

Один или два пит-стопа – этим вопросом задавалась команда Red Bull, у которой не было достоверных исторических данных о трассе Лусаил. И выбранная стратегия двойного пит-стопа стала для Серхио Переса определяющей результат.

Решение пройти пит-стоп дважды было понятным. Во время Гран-при Катара трое гонщиков, Валттери Боттас из Mercedes и Латифи вместе с Расселом из Williams, пострадали от проколов спереди слева, наткнувшись на зазубренные катарские бордюры. Это и послужило финальным решением в дальнейшей стратегии Чеко в Дохе.

Чеко на Гран-при Катара © Getty Images/Red Bull Content Pool

Однако второй пит-стоп на 42-м круге стал для Чеко не спасающим. Если до этого круга Перес уверенно вел гонку, сохраняя свои позиции на третьем месте, то после остановки Чеко упустил подиум. Фернандо Алонсо обогнал пилота Red Bull, который не смог отыграть позиции и пришел четвертым, после испанца.

Благодаря очкам Ферстаппена и Переса команда Red Bull Racing набрала 31 очко, в результате чего отрыв от Mercedes в Кубке Конструкторов сократился до пяти очков.

Упущенные очки Scuderia AlphaTauri

Весьма неудачным оказался Гран-при Катара для команды Scuderia AlphaTauri . Пьер Гасли , несмотря на вторую позицию на стартовой решетке, пропал после пит-стопа на 13-м круге и в конечном итоге финишировал лишь на 11-м месте. “Сегодняшний темп был шокирующим”, – признал французский пилот.

Гонка в Дохе закончилась без очков для Scuderia Alpha Tauri © Getty Images/Red Bull Content Pool

Другой пилот команды Юки Цунода также не вошел в топ-10 на трассе в Дохе. Японец квалифицировался восьмым, но потерял очки после первого из двух пит-стопов на девятом круге. В итоге 19-летний пилот Scuderia AlphaTauri приехал 13-м и также не заработал очков для команды.

Следующая остановка: Саудовская Аравия

После трех уик-эндов подряд – Мексика-Бразилия-Катар, королевские гонки берут небольшую паузу перед финальными этапами сезона F1–2021. Первый из них состоится на первом Гран-при Саудовской Аравии 6 декабря в прибрежном городе Джидде.

Совершенно новая трасса Джидды Корниш – не обычная уличная трасса на берегу Красного моря. Ни одна трасса в календаре не имеет более 27 поворотов, что позволит автомобилям F1 продемонстрировать свои возможности. И пока неизвестно, на что окажутся способны пилоты на новой трассе, ведь на кону слишком большие ставки!

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