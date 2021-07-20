Плей-офф первого чемпионата QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI прошел 25 апреля в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Мы рассказали об этом здесь . И вот Qazaq CyberSport Federation запустил летний Кубок. И уже прошла первая волна отборочных игр. У тебя еще есть время подготовиться и принять участие в играх второй квалификации.

В этот раз призовой фонд Кубка вырос более чем в два раза – 3 500 000 тенге. Призовые весеннего Кубка составляли 1 500 000 тенге. Комментировать и анализировать матчи будут приглашенные профессионалы из-за рубежа. К примеру, на финальных играх по DOTA 2 комментатором будет Дмитрий Куприянов , известный как LighTofHeaven , или Lost . Тот самый, который выиграл первый The International в 2011 году в составе NaVi .

QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI © Qazaq Cybersport Federation

В рамках первой квалификации по DOTA 2 прошли команды ntb и Totally Spies . В составе ntb играют goddam, xsvmpre, BLACKARXANGEL, Hannah и Dodren – тот самый, что два года подряд выигрывал Red Bull R1v1r Runes . В составе Totally Spies играют Watson, cardi_bika, SamSam, Mirage и Melvin.

По CS:GO прошли коллективы AC/DC (Goodlikee, s4mez, hidenway, dART, fiaba) и AIMCAST (kAlash, oneonese7en, Janewka, flaMe, mauzero).

Прокачивать нужно свой скилл и завтра быть лучше, чем сегодня © Qazaq Cybersport Federation

Собирай команду и скорее регистрируйся, чтобы пройти вторую квалификацию и побороться за звание лучшего в Казахстане. Регистрация на вторую квалификацию турнира по DOTA 2 и CS:GO заканчивается 23 июля!

Как всегда, львиная доля призового фонда достанется чемпионам в командных дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive и DOTA 2 . Команды, которые займут первые места, получат по 850 000 тенге. Серебряные и бронзовые призеры получат по 400 000 и 300 000 тенге соответственно.

Существенно пополнят свои карманы и победители в киберспортивном футболе. На FIFA 21 и eFootball PES 21 выделено по 300 000 тенге. 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. Игры первой квалификации на стадии завершения. Регистрация на вторую волну отборочных также еще открыта.

Kake 084 – победитель первого Кубка по eFootball PES 21 © Qazaq Cybersport Federation

Деньги, конечно, хорошая мотивация, но еще большим стимулом для каждого геймера является возможность показать свой скил и доказать, что именно он best of the bests. QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI подходит для этой цели лучше всего. Ведь он, как и грядущие осенний и зимний Кубки, официально включен в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. За этим турниром, несомненно, будут наблюдать зарубежные киберспортивные организации и СМИ. Отличный шанс заявить о себе не только стране, но и всему миру.

Регистрируйся здесь . Плей-офф пройдет с 31 июля по 1 августа. Кстати, возрастной порог для участников командных игр (CS:GO и DOTA 2) снижен до 16+ лет. Осталось лишь собрать команду и вперед – строить киберспортивную карьеру.