QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI, DOTA 2
© Qazaq Cybersport Federation
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Ворвись в большой киберспорт!

Летний кубок QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI набирает обороты. В этот раз он снова пройдет по четырем популярным дисциплинам: CS:GO, DOTA 2, FIFA 21 и eFootball PES 21
Автор Арманем Каримов
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Плей-офф первого чемпионата QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI прошел 25 апреля в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Мы рассказали об этом здесь. И вот Qazaq CyberSport Federation запустил летний Кубок. И уже прошла первая волна отборочных игр. У тебя еще есть время подготовиться и принять участие в играх второй квалификации.
В этот раз призовой фонд Кубка вырос более чем в два раза – 3 500 000 тенге. Призовые весеннего Кубка составляли 1 500 000 тенге. Комментировать и анализировать матчи будут приглашенные профессионалы из-за рубежа. К примеру, на финальных играх по DOTA 2 комментатором будет Дмитрий Куприянов, известный как LighTofHeaven, или Lost. Тот самый, который выиграл первый The International в 2011 году в составе NaVi.
QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI
QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI
© Qazaq Cybersport Federation
В рамках первой квалификации по DOTA 2 прошли команды ntb и Totally Spies. В составе ntb играют goddam, xsvmpre, BLACKARXANGEL, Hannah и Dodren – тот самый, что два года подряд выигрывал Red Bull R1v1r Runes. В составе Totally Spies играют Watson, cardi_bika, SamSam, Mirage и Melvin.
По CS:GO прошли коллективы AC/DC (Goodlikee, s4mez, hidenway, dART, fiaba) и AIMCAST (kAlash, oneonese7en, Janewka, flaMe, mauzero).
Прокачивать нужно свой скилл и завтра быть лучше, чем сегодня
Прокачивать нужно свой скилл и завтра быть лучше, чем сегодня
© Qazaq Cybersport Federation
Собирай команду и скорее регистрируйся, чтобы пройти вторую квалификацию и побороться за звание лучшего в Казахстане. Регистрация на вторую квалификацию турнира по DOTA 2 и CS:GO заканчивается 23 июля!
Как всегда, львиная доля призового фонда достанется чемпионам в командных дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive и DOTA 2. Команды, которые займут первые места, получат по 850 000 тенге. Серебряные и бронзовые призеры получат по 400 000 и 300 000 тенге соответственно.
Существенно пополнят свои карманы и победители в киберспортивном футболе. На FIFA 21 и eFootball PES 21 выделено по 300 000 тенге. 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. Игры первой квалификации на стадии завершения. Регистрация на вторую волну отборочных также еще открыта.
Kake 084 – победитель первого Кубка по eFootball PES 21
Kake 084 – победитель первого Кубка по eFootball PES 21
© Qazaq Cybersport Federation
Деньги, конечно, хорошая мотивация, но еще большим стимулом для каждого геймера является возможность показать свой скил и доказать, что именно он best of the bests. QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI подходит для этой цели лучше всего. Ведь он, как и грядущие осенний и зимний Кубки, официально включен в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. За этим турниром, несомненно, будут наблюдать зарубежные киберспортивные организации и СМИ. Отличный шанс заявить о себе не только стране, но и всему миру.
Регистрируйся здесь. Плей-офф пройдет с 31 июля по 1 августа. Кстати, возрастной порог для участников командных игр (CS:GO и DOTA 2) снижен до 16+ лет. Осталось лишь собрать команду и вперед – строить киберспортивную карьеру.
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