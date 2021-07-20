Плей-офф первого чемпионата QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI прошел 25 апреля в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Мы рассказали об этом здесь. И вот Qazaq CyberSport Federation запустил летний Кубок. И уже прошла первая волна отборочных игр. У тебя еще есть время подготовиться и принять участие в играх второй квалификации.
В этот раз призовой фонд Кубка вырос более чем в два раза – 3 500 000 тенге. Призовые весеннего Кубка составляли 1 500 000 тенге. Комментировать и анализировать матчи будут приглашенные профессионалы из-за рубежа. К примеру, на финальных играх по DOTA 2 комментатором будет Дмитрий Куприянов, известный как LighTofHeaven, или Lost. Тот самый, который выиграл первый The International в 2011 году в составе NaVi.
В рамках первой квалификации по DOTA 2 прошли команды ntb и Totally Spies. В составе ntb играют goddam, xsvmpre, BLACKARXANGEL, Hannah и Dodren – тот самый, что два года подряд выигрывал Red Bull R1v1r Runes. В составе Totally Spies играют Watson, cardi_bika, SamSam, Mirage и Melvin.
По CS:GO прошли коллективы AC/DC (Goodlikee, s4mez, hidenway, dART, fiaba) и AIMCAST (kAlash, oneonese7en, Janewka, flaMe, mauzero).
Собирай команду и скорее регистрируйся, чтобы пройти вторую квалификацию и побороться за звание лучшего в Казахстане. Регистрация на вторую квалификацию турнира по DOTA 2 и CS:GO заканчивается 23 июля!
Как всегда, львиная доля призового фонда достанется чемпионам в командных дисциплинах – Counter-Strike: Global Offensive и DOTA 2. Команды, которые займут первые места, получат по 850 000 тенге. Серебряные и бронзовые призеры получат по 400 000 и 300 000 тенге соответственно.
Существенно пополнят свои карманы и победители в киберспортивном футболе. На FIFA 21 и eFootball PES 21 выделено по 300 000 тенге. 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за первое, второе и третье места соответственно. Игры первой квалификации на стадии завершения. Регистрация на вторую волну отборочных также еще открыта.
Деньги, конечно, хорошая мотивация, но еще большим стимулом для каждого геймера является возможность показать свой скил и доказать, что именно он best of the bests. QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ JAZĞY KUBOGI подходит для этой цели лучше всего. Ведь он, как и грядущие осенний и зимний Кубки, официально включен в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. За этим турниром, несомненно, будут наблюдать зарубежные киберспортивные организации и СМИ. Отличный шанс заявить о себе не только стране, но и всему миру.
Регистрируйся здесь. Плей-офф пройдет с 31 июля по 1 августа. Кстати, возрастной порог для участников командных игр (CS:GO и DOTA 2) снижен до 16+ лет. Осталось лишь собрать команду и вперед – строить киберспортивную карьеру.