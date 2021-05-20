В пыльной 1000-километровой гонке на юге Испании прошел очередной этап чемпионата мира по ралли-рейдам 2021 года. Состязание обещало быть непредсказуемым и захватывающим: бывший чемпион Аль-Аттия хотел реабилитироваться после прошлогодних проигрышей на “Дакаре” и Кубке мира по ралли-рейдам, а новичкам предстояло доказать свое мастерство.

Испанский этап чемпионата мира по ралли был жарким – в прямом и переносном смысле. Одних штрафовали, другие стали сенсацией, но обо всем по порядку.

Легендарная битва чемпионов

Трехкратный победитель Ралли “Дакар” Насер Аль-Аттия и его французский штурман Матье Бомель одержали победу в первом раунде, тем самым успешно защитив свой титул на ралли Андалусии.

Аль-Аттия за рулем Toyota Hilux рванул с первых минут старта, благодаря чему выиграл пролог и первый этап, установив лидерство над испанским соперником Карлосом Сайнсом. Испанец за рулем полноприводного автомобиля MINI John Cooper Works Rally демонстрировал хладнокровие и выдержку, постоянно подгоняя Аль-Аттия до самого финала.

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Не обошлось и без нервов в финале, когда судьи добавили команде Аль-Аттии и Бомеля 2 минуты штрафа за отклонение от маршрута. В итоге на финише Аль-Аттия и Сайнса разделили всего 43 секунды в пользу первого!

Карлос – один из лучших гонщиков, и мне вдвойне было приятно сразиться с ним. Насер Аль-Аттия

Первенство на пьедестале призеров заняли Насер Аль-Аттия и Матье Бомель. Второе место в классе внедорожников T1 на родной земле завоевал трехкратный победитель “Дакара” – Карлос Сайнс со своим штурманом Лукасом Крузом. На третьей позиции разместились гонщики Аль-Раджи и Фон Цитцевитц на Toyota Hilux Overdrive.

Победители Ралли Андалусия в классе T1 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Молодые звезды и их победы

На испанском этапе Кубка мира по ралли-рейдам было жарко не только среди легенд ралли, но впечатлили и молодые атлеты.

Наконец-то мы выиграли свою категорию, и это невероятно! Надеюсь, мы сможем повторить это в следующей гонке. Кристина Гутьеррес

Самым громким событием стала победа юниорской команды Red Bull Off-Road Junior . Одержать первенство помогла 29-летняя Кристина Гутьеррес в категории T3. “Наконец-то мы выиграли свою категорию, и это невероятно! Финальный этап был очень напряженным. Надеюсь, мы сможем повторить это в следующей гонке”, – делится впечатлениями Кристина Гутьеррес после гонки.

Уроженка Испании показывала стабильный темп за рулем OT3, что позволило ей финишировать между машинами T1 Экстрема и Санц в финальном общем зачете. Победа поставила ее на вершину турнирной таблицы T3 Кубка мира по ралли-рейдам 2021 года. Также на этапах были победы Гийома де Мевиуса и 18-летнего Сета Кинтеро.

Другие звезды испанского ралли

Приковал к себе внимание и швед Маттиас Экстрем – бывший чемпион DTM и WRX, который в этот раз дебютировал на тяжелом и мощном (по сравнению с прежним SSV/UTV) MINI John Cooper Works Buggy. Во второй половине ралли-рейда Экстрем дважды подряд финишировал на спецучастках и завершил Ралли Андалусия пятым в абсолюте.

Маттиас Экстрем на 4-м раунде Ралли Андалусии © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Не осталась незамеченной и Лайя Санс, которая впервые участвовала в категории группы T1 на Mini All4 Racing. До этого Санс финишировала в последних 11 заездах “Дакар” в качестве лучшей мотогонщицы. Несмотря на сложный пролог, испанка показала отличную скорость на всех этапах гонки и заняла 7-е место в общем зачете.

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Ралли Андалусия стало одним из семи этапов Кубка мира FIA 2021 по ралли-рейдам. Следующий этап гонки пройдет в Казахстане с 7 по 13 июня.