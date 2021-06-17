Экстремальная победа Кристины Гутьеррес на Ралли Казахстан

В прошедшие выходные в Мангистауской области завершился “Ралли Казахстан – 2021”. На фоне Каспийского моря, среди степных дюн лучшие ралли-пилоты покоряли 2000-километровый маршрут гонки. Всего казахстанский этап состоял из 5 разных участков трассы.
Кристина Гутьеррес стала одной из тех, кому удалось первой пройти казахстанский этап Кубка Мира по ралли-рейдам FIA. Это ее вторая победа подряд в классе T3 после триумфа в Андалусии. Но в этот раз не обошлось без травм для юниорской команды Red Bull Off-Road.
Рассказываем, как проходил “Ралли Казахстан-2021”.
Гутьеррес побеждает, несмотря на травму
Испанская гонщица уже зарекомендовала себя, как возможную претендентку на победу в Кубке Мира по ралли-рейдам FIA 2021 в классе Т3. А триумфальная победа в Казахстане лишь укрепило ее позиции на пути к главному титулу гонки. Вместе со штурманом Франсуа Казале и несмотря на большие повреждения их OT3 на пятом этапе ралли, Кристина смогла довести машину до финала. Но после окончания гонок Гутьеррес отправилась в больницу.
“Большое спасибо всем за поддержку и слова любви. Мы закончили Ралли Казахстан как с хорошими новостями, так и с травмами. Мне сделали компьютерную томографию и подтвердили перелом двух позвонков”, – сообщила Кристина после гонки.
Несмотря на сильную боль и серьезную травму, Гутьеррес проехала 249 км на финальном этапе и одержала победу в общей классификации Т3 на Ралли Казахстан. Теперь Кристина будет восстанавливаться перед следующим этапом гонки в начале июля.
Победителем же финального пятого этапа Ралли Казахстан в категории Т3 стал напарник Гутьеррес по бельгийской команде – Гийом Де Мевиус вместе со штурманом Томом Колсулом.
“Нет лучшего способа закончить неделю, чем прийти самым первым!” – делится впечатлениями Гийом Де Мевиус. “Для нас с Томом – это была насыщенная на события неделя. Уже с нетерпением жду следующий этап. И поздравляю с победой в общем зачете свою напарницу по команде – Кристину Гутьеррес”.
Маттиас Экстрем завоевывает свой первый подиум в кросс-кантри ралли
Мангистауские дюны запомнятся и другим гонщикам. Так в классе автомобилей шведский пилот Маттиас Экстрем вместе со штурманом Эмилем Бергквистом победили в кросс-кантри ралли на своем MINI John Cooper Works Buggy.
“Нам очень понравился казахстанский маршрут – наш Buggy здесь был очень хорош”, – рассказывает шведский гонщик. “У нас были сложности на некоторых этапах, но мы нашли хороший ритм с навигацией на втором и пятом этапах маршрута. Я доволен гонкой и своим вождением – просто мне нужно больше практиковаться в езде по таким дюнам”.
Матиас Уолкнер улучшает позиции
На степной трассе, обгоняя верблюдов и камни, бывший чемпион ралли “Дакар” смог продвинуться вверх по турнирной таблице. После пятого этапа Ралли Казахстан Матиас Уолкнер занял второе место в общем зачете в классе мотоциклов.
Вот, что говорит о своей гонке 34-летний австриец: “Второе место в общем зачете – это хорошо, но немного неприятно находиться всего в четырех минутах от победы после почти 15 часов гонок. Я знаю, что сделал пару ошибок ранее в гонке и это стоило мне упущенного времени. Теперь я жду с нетерпением следующего этапа”.
Экстремально закончился казахстанский этап для другого пилота Red Bull KTM Factory Racing. Сэм Сандерленд потерпел аварию на 20 км на последнем этапе, что, к сожалению, привело к перелому бедра и сотрясению мозга.
“Очень важно, чтобы Матиас чувствовал себя уверенным и сильным на следующем этапе”, – говорит Джорди Виладомс, менеджер команды Red Bull KTM Factory Racing. “Плохая новость – это, конечно, авария Сэма. Гонка была сложная и на высоких скоростях. Поэтому радует, что Сэм еще легко отделался. Мы надеемся, что он сможет быстро восстановиться и вернуться к гонке уже на следующем этапе”.
Следующая остановка ралли: Шелковый путь
Теперь гонщикам предстоит преодолеть следующий этап Кубка Мира по ралли-рейдам FIA – Шелковый путь. Маршрут ралли будет состоять из 10 этапов общей протяженностью 5500 км, 3500 км из которых составят спецучастки.
Соревнования пройдут 1–11 июля по территории России и Монголии. Старт запланирован в Омске, а финиш – в Улан-Баторе.