Распродажа в GOG
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Мало кто из геймеров знает о сервисе цифровой дистрибуции GOG – Good Old Games. GOG является дочерней компанией CD Projekt, которая подарила миру "Ведьмака", Cyberpunk 2077 и другие бестселлеры.
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Изначально GOG специализировалась на простеньких играх для Windows без DRM (без какой-либо защиты). Сегодня же это большая платформа, где можно купить культовые тайтлы с большой скидкой и бесплатно скачать демо-версии игр от различных разработчиков. К примеру, прямо сейчас Cyberpunk 2077 продается со скидкой 20% – 9800 тенге вместо 12 250.
А на "Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года" скидка все 80% – 2055 тенге против 10 250. Надо брать!
За 2055 тенге можно купить и Mad Max, чтобы навести порядок в постапокалиптическом мире. Экономия 75% – неплохая мотивация, чтобы отправиться в Пустоши, очистить их от бандитского отребья и наконец добраться до «Безмолвной Равнины», чтобы обрести покой.
Ментально более близкий нам постапокалиптический шутер Metro Exodus - Gold Edition продается за 3670 тенге, что сэкономит тебе более 8500 тенге (скидка 70%). Ты станешь главным в боевом ордене "Спарта" и поведешь за собой людей на восток Росии, чтобы начать новую жизнь в чистом мире, который не затронула ядерная война.
Меньше одной тысячи тенге стоит космическая стратегия XCOM 2. Это продолжение легендарной XCOM: Enemy Unknown, где люди отстаивают свое право на свободную жизнь на планете Земля. Организация XCOM потерпела сокрушительное поражение, и теперь пришельцы правят бал и строят на Земле сверкающие города. Людям обещают, что отныне жить станет лучше, жить станет веселее. А бесплатный сыр, как известно... Собери остатки агентов XCOM и верни нам нашу планету. 997 тенге вместо 12 250 тенге – весьма воодушевляет на освободительные войны, не правда ли?
Легендарные пошаговые стратегии Heroes of Might & Magic III и Heroes of Might and Magic 5 продаются за 885 (73%) и 1445 тенге (74%) соответственно. Причем обе продаются с дополнениями. Третья часть – с Armageddon's Blade («Клинок Армагеддона») и The Shadow of Death («Тень смерти»). К пятой прилагаются Tribes of the East и Hammers of Fate. Довольно много геймеров играли в пиратские версии, и им не было доступно большое количество различного контента, которым иногда приходится жертвовать при взломе игр. Так вот сейчас у тебя есть возможность пройти культовые стратегии в оригинале да еще с официальными аддонами. Мотивирует?
Еще более 3000 игр с небывалыми скидками ты найдешь на официальной странице GOG. И загляни в раздел "Скоро расцветут", там ты можешь бесплатно скачать демо-версии игр, которые только готовятся к релизу. Поторопись: этот аттракцион невиданной щедрости закончится 5-го апреля. Веселых тебе игр!