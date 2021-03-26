Меньше одной тысячи тенге стоит космическая стратегия

. Это продолжение легендарной

XCOM: Enemy Unknown

, где люди отстаивают свое право на свободную жизнь на планете Земля. Организация XCOM потерпела сокрушительное поражение, и теперь пришельцы правят бал и строят на Земле сверкающие города. Людям обещают, что отныне жить станет лучше, жить станет веселее. А бесплатный сыр, как известно... Собери остатки агентов

XCOM

и верни нам нашу планету. 997 тенге вместо 12 250 тенге – весьма воодушевляет на освободительные войны, не правда ли?