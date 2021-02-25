Презентацию модели RB16B с нетерпением ждал весь автоспортивный мир. Ведь его долгожданное появление может стать началом новой эпохи. Сегодня пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес опробовали обновку. При этом Перес вчера впервые прокатился за рулем болида австрийской команды.

Vzhůru k cílovce! Prohlédni si nový monopost Red Bull Racing

Сразу после заезда гонщик восхитился работой в новом коллективе: "Просто потрясающий день – первый для меня день в составе Red Bull. Возможность видеть свое имя на болиде – это действительно нечто особенное, исполнилась моя мечта. Я доволен прогрессом которого мы добились с точки зрения ощущений".

На первый взгляд, в новой версии автомобиля не много изменений. Однако под капотом произошли грандиозные перемены. В своем последнем сезоне в Formula 1 японский производитель Honda представляет новый силовой агрегат. И именно этого сильно модифицированного зверя Максу и Серхио довелось испытать.

Отметим, что переднее антикрыло, днище и остальные аэродинамические элементы автомобиля приведены в соответствие с регламентом 2021 года. А вот ливрея болида не изменилась – матовая краска и фирменная расцветка остались на месте.

Советник по автоспорту компании Red Bull Racing, доктор Хельмут Марко заявил: "Мы обсуждали эту тему с Honda в течение некоторого времени. После решения FIA о приостановке разработки силовых агрегатов с 2022 года, мы, наконец, смогли достичь соглашения о дальнейшем использовании гибридных силовых агрегатов Honda". Теперь и Red Bull Racing, и Scuderia AlphaTauri будут иметь конкурентоспособные энергоблоки.

Проверка машины в Сильверстоуне покажет, насколько хорош RB16B. Это будет тест в преддверии дебютной гонки в Бахрейне. Она даст "быкам" понять, на что делать акцент в ходе подготовительного сбора на берегу Персидского залива, который стартует 12 марта.

К слову, этот день будет особенно ценным для тестирования резервного пилота Алекса Албона. Помимо вождения RB15 в течение проверочного дня, Алекс будет активно изучать и искать недочеты, а также анализировать действия Макса и Серхио.