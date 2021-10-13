Подготовка к Red Bull 400: четыре совета от спортивного эксперта по питанию

17 октября на Международном комплексе лыжных трамплинов “Сункар” в Алматы пройдет казахстанский этап Red Bull 400.

Red Bull 400 – это забег, в котором участникам предстоит преодолеть дистанцию 400 метров на лыжном трамплине. Побеждает тот, кто первым доберется до вершины трамплина.

Участники покоряют трамплин в Алматы на Red Bull 400 © Almaz Toleke / Red Bull Content Pool

Red Bull 400 считается одним из сложнейших и экстремальных забегов планеты – большая часть соревнований по всему миру проходит на трамплинах со средним наклоном 35-37 градусов. Поэтому многие спортсмены называют дистанцию Red Bull 400 самыми сложными 400 метрами в жизни.

Если говорить о сложности самой дистанции, примерно через 50 метров после стартового сигнала, при максимальном пульсе 181 удар в минуту (зависит от степени подготовки бегуна), сердце начинает биться в три раза быстрее, чем обычно, и перекачивает по венам до 40 литров крови в минуту, что почти в восемь раз больше обычного. А уже примерно на отметке 140 метров системы дыхания и кровообращения работают на максимуме.

Смотри в видео, как меняются показатели организма при забеге на лыжных трамплинах “Сункар” в Алматы:

Как проходит Red Bull 400 в Алматы

“Поскольку забег проходит под наклоном, вы сможете пробежать только 100 м, дальше вам придется карабкаться. Вам может показаться – это всего лишь 400 метров, но сколько усилий придется приложить! После забега все ваши мышцы будут натянуты, как струны, дыхание еще долго будет восстанавливаться, а уровень молочной кислоты в мышцах будет запредельным”, – объясняет Ахмет Арслан, профессиональный бегун и победитель 17 соревнований Red Bull 400 на сегодняшний день.

Ахмет Арслан – рекордсмен Red Bull 400 по количеству побед © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Физическая подготовка и интенсивные тренировки перед таким сложным забегом – обязательные составляющие для любого участника Red Bull 400. Каждый выбирает свою спортивную программу и вид тренировок. Но немногие уделяют внимание питанию перед соревнованиями.

“Диета спортсмена играет решающую роль в поддержке высокого уровня физической работоспособности в течение всего соревновательного дня”, – говорит доктор Бернхард Францке, спортивный эксперт по питанию.

“Red Bull 400 – это соревнование на выносливость с относительно короткими физическими нагрузками, которые очень интенсивны, – продолжает доктор Францке. – Хотя оптимальное питание во многом зависит от конкретного человека, существуют ключевые и общие моменты, которые вы должны иметь в виду”.

Мария Коробицкая – победительница Red Bull 400 – 2019 в Алматы © Maxim Malov / Red Bull Content Pool

Четыре совета доктора Бернхарда Францке по оптимальному питанию

1. За несколько дней до забега

Для общих физических нагрузок продолжительностью максимум от шести до 15 минут не требуется никаких специальных стратегий, например, углеводной загрузки . Организм уже имеет достаточный запас энергии для таких нагрузок.

Однако, чтобы восстановиться после тренировок и достичь максимальной производительности, диета спортсмена должна состоять примерно на 50 процентов из углеводов. Особенно такую диету необходимо соблюдать последние три-пять дней перед соревнованиями. В целом, здоровая и питательная диета – залог успешного забега.

Участники стартуют © Ilona Gerezhuk / Red Bull Content Pool

2. За несколько часов до соревнований

Нормальная и устойчивая работа желудочно-кишечного тракта очень важна при забеге, так как она может нарушаться при интенсивных физических нагрузках. Поэтому начните день забега с питательного завтрака: овсянка, йогурт, фрукты. И не забывайте про водный баланс! Убедитесь, что вы пьете достаточно воды или спортивных напитков в течение последних 1-2 часов до старта. Спортивные напитки также содержат углеводы, которые легко усваиваются нашим организмом.

3. Во время перерывов

Во время перерывов полезно употреблять быстродействующие углеводы . Не менее важным во время таких интенсивных нагрузок становится достаточное потребление натрия, особенно при высоких температурах. Это помогает мышцам оставаться в тонусе и предотвращает судороги.

Для получения натрия вы можете растворить чайную ложку морской соли в одном литре жидкости (соотношение воды и сока 50:50) и пить ее в перерывах. В качестве альтернативы можно использовать спортивные напитки и изотоники.

Следите за своими физическими показателями во время забега © Almaz Toleke / Red Bull Content Pool

4. После соревнований

Восстановление после соревнований важно не меньше, чем предварительная подготовка. И многие по окончании забега никак не заботятся о своем теле и организме. Обязательно добавьте в свой рацион высококачественный протеин, углеводы и жиры. Особенно это становится важным в первые 1-2 часа после интенсивных физических нагрузок, когда мышечные клетки лучше всего усваивают углеводы и белок. Не пренебрегайте этим правилом, чтобы после избежать негативных последствий.

Удачи в покорении трамплина!