Греческая гавань Микролимано, некогда бывшая храмом богини Артемиды, 10 июля стала причалом для мирового фриран-контеста Red Bull Art of Motion . Подобно древнегреческим богам 18 лучших трейсеров мира соревновались друг с другом в превосходстве силы и грации человеческого тела.

Но в этот раз участникам Red Bull Art of Motion и правда предстояло проявить сверхчеловеческие способности – соревнования впервые проходили на плавучей “трассе”! Атлеты должны были показать свой лучший паркур на борту двух средиземноморских яхт длиной почти 50 футов. Неправильное приземление – и ты за бортом в воде!

Димитрис ДК Кирсанидис на Red Bull Art of Motion – 2021 © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Трейсеры смогли не только перепрыгнуть из зданий на палубы кораблей, но и совершили “квантовый” прыжок на новый уровень во фриране. Участники показывали самые сложные трюки на борту яхт, экспериментировали, совершали головокружительные прыжки с палубы на палубу, пролетали над водой и не только. Но на олимп славы в Микролимано поднялись только лучшие из лучших: польский фрираннер Кристиан Ковалевски и Ноа Джирджина из Нидерландов.

Смотри повтор Red Bull Art of Motion – 2021 и читай, как проходил первый в мире чемпионат по фрирану и паркуру на воде.

Финал Red Bull Art of Motion – 2021

Кристиан Ковалевски – бог сальто и трюков

Абсолютно новый формат спота на Red Bull Art of Motion представлял сложность не только для самих участников, но и судей. Жюри оценивали выступления спортсменов по креативности, сложности, плавности, исполнению и общим характеристикам. Но, несмотря на критерии, порой и судьям было нелегко оценивать участников.

“Плавучая “трасса” – самая уникальная трасса за все время существования чемпионата. Но в то же время – и самая сложная”, – рассказывает судья Red Bull Art of Motion и бывший чемпион Джейсон Пол.

“Яхта – это не городской спот, здесь тесно и мало пространства. Спортсменам приходилось быть более точными при выполнении сложных трюков, иначе можно было запросто вылететь за борт прямиком в воду. Но именно благодаря этому мы смогли увидеть такой фриран, который еще нигде не видели прежде. Но и оценивать участников было сложнее – спортсмены показывали просто запредельный уровень”.

Кристиан Ковалевски © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Эд Скотт © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Арчи Ароян © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Парусные яхты – новый формат спота на Red Bull Art of Motion – 2021 © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Давид Рицци © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Мимис Теодоридис © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Тем не менее паркур уровня “греческого бога” продемонстрировал Кристиан Ковалевски из Польши. В мужском зачете Ковалевски занял не только первое место, но и получил награду за лучший трюк Cast Gainer – один из самых сложных приемов во фриране.

“Когда я узнал про соревнования на яхтах, то переживал, что они будут в движении во время выступления, – рассказывает 22-летний польский чемпион. – Но на деле оказалось, что это один из лучших спотов Red Bull Art of Motion. И, честно говоря, я безмерно счастлив своей победе здесь!”

Победители в мужском зачете © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Вместе с Ковалевски на подиум в Микролимано поднялись: второе место – британец Эдвард Скотт и третье место – Арчи Ароян из России.

Ноа Джирджина – богиня креативного паркура

В женских соревнованиях Red Bull Art of Motion – 2021 также разгорелась жаркая борьба за олимп славы. Среди девушек доминировали три 16-летние спортсменки, но лучшей стала Ноа Джирджина из Нидерландов. Ноа поразила судей своим выступлением, в котором показала не только качественное исполнение трюков, но еще и проявила креативность.

“Red Bull Art of Motion всегда славился тем, что бросал вызов трейсерам и подталкивал их к спорту и творчеству, – говорит пионер фрирана и спортивный директор Red Bull Art of Motion Нико Влчек. – И мне кажется, что спот на воде – это лучший способ пробудить и проявить свою креативность”.

Ноа Джирджина © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Лилу Руэль © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Элиз Бикли © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool Red Bull Art of Motion проходил в греческой гавани Микролимано © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool Лиза Шнайдер © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Благодаря своей победе Ноа Джирджина стала самой юной чемпионкой в истории Red Bull Art of Motion. Вот, что говорит Ноа после соревнований: “Я мечтала об этой победе с семи лет. И, наконец-то, мои мечты сбываются! А еще здорово снова увидеть спортсменов и участвовать в офлайн-соревнованиях спустя 18 месяцев затишья”.

Другая 16-летняя спортсменка, которая также поразила судей, – Лилу Руэль из Франции. Лилу показала блестящий Double Cork, благодаря чему завоевала приз за лучший трюк и второе место среди девушек. Третьей стала Элиз Бикли из Великобритании.

Победительницы в женском зачете © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Pushing Progression – путешествие в мир паркура

Что ж, чемпионат мира по фрирану и паркуру в Греции закончился, но мы предлагаем тебе отправиться в новое и не менее увлекательное путешествие – в мир паркура! Для этого мы переместимся с берегов Средиземного моря на остров Мартиника в Карибском море. Только будь готов – нас ждет извержение вулкана и французская военная подготовка “Путь воина”, которые когда-то и стали отправной точкой для фрирана.

Как связаны паркур и извержение вулкана, что такое Parcours du Combatant и многое другое ты узнаешь в новом документальном фильме Pushing Progression . Вместе с пионерами фрирана Джейсоном Полом и Люси Ромберг ты перенесешься в далекий 1902 год, чтобы проследить эволюцию паркура от боевого искусства до одного из самых популярных видов спорта современности.

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