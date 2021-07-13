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Freerunning

Red Bull Art of Motion – 2021: первый в мире паркур на воде

Впервые чемпионат мира по фрирану и паркуру проходил буквально на воде – на борту парусных яхт в Греции. Но лучшие трейсеры со всего мира доказали – показать первоклассный паркур можно везде!
Автор Нелли Сатарова
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Red Bull Art of Motion

Греция

Krystian Kowalewski

PolandPoland

Dimitris Kyrsanidis

GreeceGreece

Evgeny 'Archie' Aroyan

RussiaRussia
Греческая гавань Микролимано, некогда бывшая храмом богини Артемиды, 10 июля стала причалом для мирового фриран-контеста Red Bull Art of Motion. Подобно древнегреческим богам 18 лучших трейсеров мира соревновались друг с другом в превосходстве силы и грации человеческого тела.
Но в этот раз участникам Red Bull Art of Motion и правда предстояло проявить сверхчеловеческие способности – соревнования впервые проходили на плавучей “трассе”! Атлеты должны были показать свой лучший паркур на борту двух средиземноморских яхт длиной почти 50 футов. Неправильное приземление – и ты за бортом в воде!
Димитрис ДК Кирсанидис на Red Bull Art of Motion – 2021
Димитрис ДК Кирсанидис на Red Bull Art of Motion – 2021
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Трейсеры смогли не только перепрыгнуть из зданий на палубы кораблей, но и совершили “квантовый” прыжок на новый уровень во фриране. Участники показывали самые сложные трюки на борту яхт, экспериментировали, совершали головокружительные прыжки с палубы на палубу, пролетали над водой и не только. Но на олимп славы в Микролимано поднялись только лучшие из лучших: польский фрираннер Кристиан Ковалевски и Ноа Джирджина из Нидерландов.
Смотри повтор Red Bull Art of Motion – 2021 и читай, как проходил первый в мире чемпионат по фрирану и паркуру на воде.
Freerunning
Финал Red Bull Art of Motion – 2021

Кристиан Ковалевски – бог сальто и трюков

Абсолютно новый формат спота на Red Bull Art of Motion представлял сложность не только для самих участников, но и судей. Жюри оценивали выступления спортсменов по креативности, сложности, плавности, исполнению и общим характеристикам. Но, несмотря на критерии, порой и судьям было нелегко оценивать участников.
“Плавучая “трасса” – самая уникальная трасса за все время существования чемпионата. Но в то же время – и самая сложная”, – рассказывает судья Red Bull Art of Motion и бывший чемпион Джейсон Пол.
“Яхта – это не городской спот, здесь тесно и мало пространства. Спортсменам приходилось быть более точными при выполнении сложных трюков, иначе можно было запросто вылететь за борт прямиком в воду. Но именно благодаря этому мы смогли увидеть такой фриран, который еще нигде не видели прежде. Но и оценивать участников было сложнее – спортсмены показывали просто запредельный уровень”.
Кристиан Ковалевски
Кристиан Ковалевски
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Эд Скотт
Эд Скотт
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Арчи Ароян
Арчи Ароян
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Парусные яхты – новый формат спота на Red Bull Art of Motion – 2021
Парусные яхты – новый формат спота на Red Bull Art of Motion – 2021
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Давид Рицци
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Мимис Теодоридис
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Тем не менее паркур уровня “греческого бога” продемонстрировал Кристиан Ковалевски из Польши. В мужском зачете Ковалевски занял не только первое место, но и получил награду за лучший трюк Cast Gainer – один из самых сложных приемов во фриране.
“Когда я узнал про соревнования на яхтах, то переживал, что они будут в движении во время выступления, – рассказывает 22-летний польский чемпион. – Но на деле оказалось, что это один из лучших спотов Red Bull Art of Motion. И, честно говоря, я безмерно счастлив своей победе здесь!”
Слева направо: Эд Скотт (2-е место), Кристиан Ковалевски (1-е место) и Арчи Ароян (3-е место)
Победители в мужском зачете
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool
Вместе с Ковалевски на подиум в Микролимано поднялись: второе место – британец Эдвард Скотт и третье место – Арчи Ароян из России.

Ноа Джирджина – богиня креативного паркура

В женских соревнованиях Red Bull Art of Motion – 2021 также разгорелась жаркая борьба за олимп славы. Среди девушек доминировали три 16-летние спортсменки, но лучшей стала Ноа Джирджина из Нидерландов. Ноа поразила судей своим выступлением, в котором показала не только качественное исполнение трюков, но еще и проявила креативность.
“Red Bull Art of Motion всегда славился тем, что бросал вызов трейсерам и подталкивал их к спорту и творчеству, – говорит пионер фрирана и спортивный директор Red Bull Art of Motion Нико Влчек. – И мне кажется, что спот на воде – это лучший способ пробудить и проявить свою креативность”.
Ноа Джирджина
Ноа Джирджина
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Лилу Руэль
Лилу Руэль
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Элиз Бикли
Элиз Бикли
© Sebastian Marko / Red Bull Content Pool
Red Bull Art of Motion проходил в греческой гавани Микролимано
Red Bull Art of Motion проходил в греческой гавани Микролимано
© Sebastian Marko / Red Bull Content Pool
Лиза Шнайдер
© Alex Grymanis / Red Bull Content Pool
Благодаря своей победе Ноа Джирджина стала самой юной чемпионкой в истории Red Bull Art of Motion. Вот, что говорит Ноа после соревнований: “Я мечтала об этой победе с семи лет. И, наконец-то, мои мечты сбываются! А еще здорово снова увидеть спортсменов и участвовать в офлайн-соревнованиях спустя 18 месяцев затишья”.
Другая 16-летняя спортсменка, которая также поразила судей, – Лилу Руэль из Франции. Лилу показала блестящий Double Cork, благодаря чему завоевала приз за лучший трюк и второе место среди девушек. Третьей стала Элиз Бикли из Великобритании.
Слева направо: Лилу Руэль (2-е место), Ноа Джирджина (1-е место) и Элиз Бикли (3-е место)
Победительницы в женском зачете
© Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Pushing Progression – путешествие в мир паркура

Что ж, чемпионат мира по фрирану и паркуру в Греции закончился, но мы предлагаем тебе отправиться в новое и не менее увлекательное путешествие – в мир паркура! Для этого мы переместимся с берегов Средиземного моря на остров Мартиника в Карибском море. Только будь готов – нас ждет извержение вулкана и французская военная подготовка “Путь воина”, которые когда-то и стали отправной точкой для фрирана.
Как связаны паркур и извержение вулкана, что такое Parcours du Combatant и многое другое ты узнаешь в новом документальном фильме Pushing Progression. Вместе с пионерами фрирана Джейсоном Полом и Люси Ромберг ты перенесешься в далекий 1902 год, чтобы проследить эволюцию паркура от боевого искусства до одного из самых популярных видов спорта современности.
Скачивай бесплатное приложение Red Bull TV и смотри документальный фильм Pushing Progression на всех своих устройствах.
Part of this story

Red Bull Art of Motion

Греция

Krystian Kowalewski

PolandPoland

Dimitris Kyrsanidis

GreeceGreece

Evgeny 'Archie' Aroyan

RussiaRussia
Freerunning
Parkour