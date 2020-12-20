Как прошел глобальный воркшоп Red Bull Basement 2020

Работа над проектом © Виктор Магдеев

Компании выкладывают на HackNGo челленджи и задания, а студенты могут собирать группы и решают задачи. В награду победители получают возможность стажироваться в компании, предоставившей задания. Идею придумали и реализуют студенты Темерлан Жанбеков, Аргун Ауталипов, Асан Беккалиев и Кирилл Лялин.

С 10 по 13 декабря 2020 года 38 команд-финалистов из вузов со всего мира представили свои идеи на виртуальном глобальном воркшопе Red Bull Basement. В этом году заявки подали более чем 3 800 студентов. Финалисты работали в течение 5 недель, чтобы при помощи наставников воплотить идеи в жизнь.

Виртуальный Global Workshop Red Bull Basement 2020 © Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool

“Организация была очень крутой! Мы познакомились со многими участниками из других стран. Изначально предполагалось, что финал пройдет в Токио, но все прошло онлайн. И мы взаимодействовали в виртуальном пространстве, записывали видео в студии. Были окружены камерами, было очень волнительно и увлекательно”, - поделился впечатлениями Темерлан Жанбеков, участник казахстанской команды Hackngo, которая прошла в финал Red Bull Basement 2020.

Глобальными победителями стали студенты из Лондонского университета Брунеля - Парамвеер Бхачу и Джоанна Пауэр . Они разработали прибор, который собирает и фильтрует использованную душевую воду, чтобы потом ее можно было повторно использовать в портативной стиральной машине Lava Aqua X. Ребята рассчитали, что если каждый студент в Лондоне будет использовать Aqua X, это сэкономит более 1,7 млрд литров воды в год.

Селфи с победителями © Philipp CARL Riedl / Red Bull Content Pool

В своем обращении к командам Манджула Ли, предприниматель, новатор, генеральный директор World Wide Generation, член жюри проекта поздравила все 38 команд и отметила: “Я ищу инновации, которые действительно могли бы развернуть вектор развития в сторону улучшения общества, экономики и окружающей среды. Я получила удовольствие во время презентаций. Ваши идеи абсолютно потрясающие”.

“Самым полезным было общение с представителями крупных компаний таких как NTT, Honor. Особенно нам запомнилась беседа с австрийским венчурным инвестором, в ходе которой мы обсуждали возможные плюсы и минусы нашей идеи”, - поделился представитель команды HackNGo Темерлан Жанбеков.

Red Bull Basement объединяет © Виктор Магдеев

Благодаря проекту, финалисты из Казахстана познакомились с двумя командами из России, Японии, Словении и Канады и со многими обменялись контактами, чтобы и дальше вдохновлять друг друга и перенимать опыт коллег.

“Самое главное, мы поняли, что проблема трудоустройства студентов и выпускников после окончания вуза существует не только у нас в стране или в СНГ, она есть во всем мире, поэтому возможности к расширению нашего проекта - огромные”, - отметил Темерлан.

По словам студентов из казахстанской команды, проект Red Bull Basement 2020 стал для них очень мотивирующим и вдохновляющим, теперь они собираются развивать свой проект дальше:

Приложение с большим потенциалом © Виктор Магдеев

“Сейчас мы выпустили приложение для устройств на базе Android и уже сотрудничаем с шестью компаниями. Готовимся провести хакатон совместно с нашим университетом в будущем семестре. Следующим для нас этапом будет выпуск приложения на iOS-устройства. Наша цель на следующие полгода - распространить наше приложение на весь Казахстан.