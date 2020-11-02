Команда HackNGo из Казахстанско-Британского технического университета стала одной из 38 финалистов глобальной программы Red Bull Basement 2020.

Что такое Red Bull Basement

Это глобальный проект для студентов-новаторов, которые хотят реализовать инновационные идеи для улучшения студенческой жизни.

В 2020 году во всем мире заявки на участие в проекте подали более 3 800 студенческих команд. Участникам нужно было представить короткое видео, описывающее суть их идеи. Далее проводилось открытое голосование, по результатам которого были отобраны 25 процентов заявок, набравших наибольшее количество голосов. После этого локальное жюри приступило к отбору трех лучших проектов, и затем уже глобальное жюри определяло национального победителя.

О казахстанском победителе – команде HackNGo

Команда состоит из 3 человек – Темерлана Жанбекова, Аргуна Ауталипова и Асана Беккалиева. Все ребята – студенты 3 курса КБТУ, специальность "вычислительная техника и программное обеспечение".

Темерлан рассказал нам подробнее об инновационном проекте:

"Наша идея достаточно проста – помочь студентам, находящимся в поиске навыков и работы, а также помочь компаниям, ищущим молодых специалистов. Идея подобного приложения всегда была где-то рядом. Поскольку мы жили в относительно небольшом городе, у нас не было возможности участвовать в различных конкурсах и проектах для получения практики. Всегда хотелось решить эту проблему. С другой стороны, приехав в Алматы, мы часто слышали от представителей компаний, что им тяжело найти новых квалифицированных сотрудников."

Как будет работать приложение?

"В HackNGo компании выкладывают различные кейсы, которые нужно решить, студенты же заполняют резюме, собираются в команды и решают кейсы, предоставленные компаниями. Другими словами, и студенты, и компании остаются в плюсе."

У команды HackNGo есть опыт в разработке стартапов, это уже их третий проект. "С предыдущим проектом мы прошли две инкубации и одну акселерационную программу для стартапов."

Команда HackNGo © Red Bull Kazakhstan

"Ожидания от Red Bull Basement у нас только положительные. Мы очень рады представлять Казахстан на такой крупной площадке. После онлайн-встречи с победителями 2018 года мы поняли, что Red Bull Basement – это большая возможность не просто рассказать о нашей идее на международном уровне, но еще и шанс улучшить жизнь студентов по всему миру", – поделился своими ожиданиями Темерлан. "Мы находимся в большом предвкушении и нацелены на победу!"

Что будет дальше?

Со 2 ноября по 9 декабря у команд-финалистов намечен этап доработки идей и инкубационный период. В распоряжении ребят будет рабочее пространство, доступ к ресурсам и глобальной программе наставничества.

Кроме студентов-новаторов из 36 стран, две команды с wildcard от глобальных партнеров Red Bull Basement - HONOR и NTT, также примут участие в проекте.

Информацию обо всех командах-финалистах и их идеях можно найти по ссылке .

Кульминация проекта Red Bull Basement намечена на декабрь, именно тогда казахстанцы из HackNGo присоединятся к другим командам финалистов на глобальном воркшопе Red Bull Basement .