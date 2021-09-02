Red Bull Basement: большие перемены начинаются со студенческих идей

Студенты со всего мира могут рассказать о своей идее по улучшению жизни с помощью технологий на сайте

. Авторы лучшей идеи смогут усовершенствовать ее в сотрудничестве с менторами и экспертами в области технологий и инноваций. Также победители отправятся на Глобальный финал в Стамбул, где представят свой проект.