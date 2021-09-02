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Red Bull Basement: большие перемены начинаются со студенческих идей
Знаешь, как улучшить мир с помощью технологий? Расскажи о своей идее в проекте для студентов-новаторов.
Red Bull Basement – это глобальный проект для студентов-новаторов, которые не боятся бросить вызов привычному порядку вещей и хотят сделать мир лучше с помощью технологий.
Проект Red Bull Basement возник в 2018 году. Тогда заявки подали участники из 16 стран. С каждым годом количество идей растет, и в 2021 году участие примут студенты уже из 45 стран!
Как это работает
Студенты со всего мира могут рассказать о своей идее по улучшению жизни с помощью технологий на сайте Red Bull Basement. Авторы лучшей идеи смогут усовершенствовать ее в сотрудничестве с менторами и экспертами в области технологий и инноваций. Также победители отправятся на Глобальный финал в Стамбул, где представят свой проект.
В прошлом году участники продемонстрировали самые разные и необычные проекты: от аккумулятора, который заряжает устройства простым движением руки, до стиральной машины Lava Aqua X, в которой повторно используется вода из душа.
Благодаря масштабу этого события мы познакомились с людьми со всего мира
"Самое классное в Red Bull Basement -- это то, что проект помогает в реализации самых разных идей. Мы смогли создать прототип модели, оформить права на интеллектуальную собственность и зарегистрировать товарный знак. К тому же мы многое узнали из семинаров, -- рассказывает один из создателей стиральной машины Lava Aqua X, победитель Red Bull Basement – 2020, Парамвеер Бхачу. -- Мы также хотели активнее продвигать принципы устойчивого развития и экономии воды. Благодаря масштабу этого события мы познакомились с людьми со всего мира".
Финалисты 2020 года из Казахстана
Не остались в стороне и казахстанские студенты. На Глобальном финале Red Bull Basement – 2020, который прошел в онлайн-формате, команда из Казахстанско-Британского технического университета представила приложение HackNGo. Платформа связывает компании со студентами для совместного сотрудничества. Молодые люди получают обширный опыт и потенциальные контакты для дальнейшего развития своей карьеры, выполняя проекты данных компаний.
Идею придумали и реализовали студенты Темерлан Жанбеков, Аргун Ауталипов, Асан Беккалиев и Кирилл Лялин. Подробнее о проекте и команде можно узнать здесь.
Какие проблемы помогает решить Red Bull Basement?
Цель Red Bull Basement -- помочь студентам изменить мир к лучшему с помощью технологий. Чтобы участникам было проще решить, в каком направлении развивать свою идею, Red Bull Basement предлагает несколько категорий:
- тело и разум;
- карьера;
- чистота воды;
- борьба с изменением климата;
- образование;
- расширение прав и возможностей;
- источники энергии;
- умные города.
Есть идея, как изменить мир к лучшему? Расскажи о ней!
- Прием заявок на Red Bull Basement 2021 продлится с 1 сентября по 24 октября. Для подачи заявки расскажи о своей идее в 60-секундном видео на английском языке или на русском/казахском языке с английскими субтитрами. Видео необходимо загрузить на сайт проекта. На этом же этапе проходит и онлайн-голосование: проголосовать за идею можно сразу после того, как она будет опубликована на сайте.
- С 25 октября по 2 ноября жюри выберет одну команду, которая представит страну на Глобальном финале. Судьи будут принимать решение, исходя из следующих критериев: практическая осуществимость идеи, степень ее влияния, креативность, количество голосов, отданных за идею на этапе приема заявок.
- После этого у команд-финалистов будет около пяти недель, чтобы прокачать свою идею с помощью менторов и международной программы наставничества Red Bull Wingfinder. Red Bull Wingfinder была разработана командой опытных психологов и находится в открытом доступе. Благодаря этому инструменту каждый может получить подробный отчет о своих сильных сторонах и рекомендации для раскрытия потенциала. Это особенно важно для командной работы, чтобы добиться максимального результата.
- Наконец, 13–15 декабря в Стамбуле пройдет Глобальный финал. Команды соберутся вместе, будут посещать семинары и встречаться с новаторами и визионерами со всего мира. 15 декабря пройдет финальный питч, на котором каждая команда представит свою идею мировым экспертам.
Узнай более подробно обо всех этапах проекта здесь.
Вдохновляйся идеями финалистов Red Bull Basement – 2020
XCOVER BUCKET LIST (Австрия). Чтобы вдохновить студентов следовать за своими мечтами, команда из Венского университета разработала приложение, позволяющее людям создавать «свой список» того, что нужно успеть сделать в жизни. В приложении также имеется функция -- «планировать следующие шаги и налаживать контакт с теми, кто следует таким же целям».
BOOKROUND (Россия). Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали платформу для книгообмена, чтобы помочь студентам найти ресурсы, сэкономить деньги и защитить окружающую среду. Система распознает книгу по обложке или штрихкоду.
COLI (Швейцария). Команда из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе разработала новую платформу, которая, используя мощный искусственный интеллект, предлагает студентам эффективную систему поиска жилья и/или соседей по комнате.
CULTURE CAPTURE (Кения). Учитывая, что каждые две недели на нашей планете умирает один язык, студенты-новаторы из Университета им. Кеньятты создали интересную социальную платформу "Цифровой музей", которая позволяет людям выкладывать видеоролики об их культуре -- от национальных блюд до народных сказок.
Вдохновляйся креативностью студентов со всего мира и узнай больше об инновационных идеях прошлых лет здесь.
Red Bull Basement Sessions: истории успеха
Бывшие студенты-энтузиасты и молодые мечтатели, а сегодня они знаменитости и активисты, меняющие мир – теперь и ты можешь узнать их личные истории успеха. В рамках проекта Red Bull Basement мы поговорили с выдающимися спортсменами, международными предпринимателями, новаторами в области технологий, чтобы вдохновить и показать тебе – возможно все!
Например, чемпионка мира по серфингу Карисса Мур рассказывает в своем интервью о том, как перестать сомневаться в своих идеях, полюбить риск и открыть для себя массу новых возможностей с помощью проекта Red Bull Basement.
Карисса Мур об уверенности в себе
Или Филип Вестермейер, основатель крупнейшого в мире фестиваля OMR в области цифрового маркетинга и технологии, делится секретами, как стать рок-звездой в коммуникациях и продвижении, и почему Red Bull Basement – идеальный шанс для этого.
Эти и другие эксклюзивные интервью в рамках Red Bull Basement Sessions ты можешь посмотреть здесь.
Мы ждем твою заявку!
Red Bull Basement – это отличный старт для тебя, как для молодого предпринимателя и изобретателя. Студенты-новаторы смогут использовать полученный опыт в качестве отправной точки: взять все то, что они узнали, и все, чего они достигли, чтобы реализовать свои идеи в реальном мире.
Если ты видишь несовершенства современного мира и знаешь, как решить эти проблемы -- Red Bull Basement может помочь тебе в реализации твоих идей! Переходи по ссылке, чтобы узнать, как отправить заявку и поделиться своей идеей с миром.
Если у тебя остались вопросы, то более подробную информацию о проекте Red Bull Basement читай здесь.
Скачай бесплатное приложение Red Bull TV и смотри видео и фильмы, которые вдохновят тебя пробовать новое.