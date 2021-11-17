OYU LIVE: от идеи до реализации – один шаг

Два сезона, двадцать пять эпизодов и более двух миллионов просмотров. Ворвавшись в казахстанское медиапространство в начале 2021 года, проект OYU LIVE сразу стал настоящим этнокультурным феноменом.

OYU LIVE дал возможность современным казахстанским исполнителям не только заявить о себе, но и вести диалог с аудиторией на своем языке. Новые выпуски, равно как и live-выступления артистов, ждут, репостят в соцсетях и еще долго обсуждают на встречах с друзьями.

В рамках воркшопов Red Bull Basement , проекта для студентов-новаторов , поделиться опытом и раскрыть некоторые секреты творческого процесса пришли создатели OYU LIVE – Камилла Ажибаева , Жандос Кахар и Адилет Абиш .

01 Камилла Ажибаева – основатель паблика Sound Gram

Камилла Ажибаева © Из личного архива

Мы хотели создать музыкальное комьюнити нового уровня Камилла Ажибаева

Начало пути

В проекте я с самого начала. Поскольку имею отношение к музыке, меня попросили подготовить такой список артистов, в который бы вошли музыканты разных жанров – от хип-хопа до инди-исполнителей, а также легенды отечественной эстрады.

Я составила список, его утвердили, и через три недели мы начали подготовку к реализации проекта. Мы хотели создать музыкальное комьюнити нового уровня, показать ценность живых выступлений, открыть новые таланты. Пока нам это удается.

Об идее

У нас достаточно комфортный проект, но бывают разные моменты (смеется). На первом сезоне было сложно, тогда еще о проекте никто не знал. Ты зовешь артиста, а он не имеет представления, куда идет. Сейчас все проще. Но все равно не все музыканты понимают, что мы делаем это ради идеи. Некоторые думают, что мы хотим на них хайпануть.

Спикеры OYU LIVE на воркшопе Red Bull Basement © Виктор Магдеев

Для многих артистов приехать на съемки рано утром проблематично, а подстроить 12 артистов под единый график непросто. Одни не могут рано вставать, другие говорят, что голос утром не просыпается.

Мы делаем OYU ради идеи Камилла Ажибаева

Об энтузиазме и работе для души

У нас у всех есть основная работа, свои проекты и OYU для души. Мы хотим воплотить свои творческие идеи – в этом наша изюминка.

В нашей команде есть негласное правило, что если кому-то становится некомфортно или он начинает перегорать, то можно взять тайм-аут на пару дней. Поскольку мы не привязаны к финансам, нам комфортно работать.

Возможно, когда-нибудь у нас получится найти оптимальную интеграцию с определенной музыкальной компанией и мы начнем зарабатывать на проекте.

Команда OYU LIVE: Станислав Истратов, Камилла Ажибаева, Еркебулан Куришбаев © Из архива OYU LIVE

02 Жандос Кахар – режиссер музыкальных клипов и рекламных проектов

Жандос Кахар © Из личного архива

OYU – это такая капсула времени Жандос Кахар

О скрытых смыслах

Меня не звали в проект, я сам пришел (смеется). Ребята тогда отсняли первый сезон. Когда дело дошло до постпродакшена, мне написала Камилла, мы с ней одноклассники, и спросила о том, как лучше организовать этот процесс.

Мы отталкивались от того, что название должно быть коротким и запоминающимся. Выбрали OYU. Я бы хотел рассказать о посыле нашего проекта.

OYU – это такая капсула времени. Мы показываем нынешних артистов, тех, которые появились несколько лет назад, и мэтров, которых слушали наши родители. Надеюсь, что через лет 10 человек зайдет на наш канал и сможет узнать, какой была казахстанская музыка.

Жандос Кахар на воркшопе в рамках Red Bull Basement © Виктор Магдеев

О командной работе

На одного артиста уходит в основном 2-3 часа работы с учетом грима. Мы проводим саундчек, пишем вокальный дубль, дубль инструментов.

Над этим у нас работает целая команда. На последнем сезоне было задействовано 60 человек. Есть ребята, которые получают заработную плату, но в основном все работают на энтузиазме.

Над проектом OYU LIVE работает большая команда © Из архива OYU LIVE

О монетизации на YouTube

Не в нашей стране. У нас пытаться монетизировать проект на YouTube без рекламных интеграций невозможно. Одно наше видео собрало 42 миллиона просмотров, и на вырученные деньги мы купили петлички.

Мы хотим организовать большой фестиваль Жандос Кахар

О масштабировании и планах

Мы планируем приглашать артистов из других стран. После второго сезона мы поняли, что не хочется привязываться только к Казахстану, но при этом не стоит смотреть на Запад, лучше обратить внимание на Среднюю Азию.

Также мы хотели сделать масштабный фестиваль с теми артистами, которые уже участвовали в нашем проекте, и пригласить кого-то из новых. Пока ситуация с карантином не позволяет реализовать эту задумку. Но в планах она есть.

03 Адилет Абиш – режиссер музыкальных клипов и рекламных проектов

Адилет Абиш © Из личного архива

Было ощущение, как будто мы все не на работе и просто наслаждаемся хорошей музыкой Адилет Абиш

О рабочем процессе

Меня в проект позвали, когда идея уже была проработана и ее нужно было визуально оформить.

Во время съемок было ощущение, как будто мы все не на работе и просто наслаждаемся хорошей и разной музыкой.

Съемочный процесс © Из архива OYU LIVE

О популярности

Никогда не угадаешь, кто выстрелит, а кто нет. Мне кажется, что аудитория приветствует новые имена, новые стили, жанры. Поскольку у нас не перенасыщенный рынок, то когда появляется что-то новое, это сразу подхватывают.

Наш проект заточен не на визуале, а на артисте Адилет Абиш

О формате

Разговоры о смене локации у нас идут с первого сезона. Мы хотели второй и третий делать по-другому, но в какой-то момент поняли, что пока не стоит этого делать. Когда мы увидим, что аудитории нужна новая локация и новый формат, мы это сделаем.

Адилет рассказывает студентам об особенностях съемки выпусков OYU LIVE © Виктор Магдеев

На самом деле, когда у тебя в плейлисте 12 выпусков, тяжело подстроить локацию под настроение каждой песни. Наш проект заточен не на визуале, а на артисте.