Лучшие танцоры со всего мира соберутся вместе на 18-ом по счету Red Bull BC One World Final, чтобы сразиться с другими B-Boy и B-Girl один на один. Победители станут чемпионами мира и увезут домой желанные чемпионские пояса.

Мировой финал Red Bull BC One 2021 пройдет в Гданьске, Польша © Little Shao / Red Bull Content Pool

В 2020 году мировой финал Red Bull BC One прошел при уникальных обстоятельствах. В связи с пандемией серия квалификационных этапов, которые обычно проходят более чем в 30 странах, была отменена. А мировой финал в Зальцбурге, отличился отсутствием зрителей, и транслировался в прямом эфире по всему миру.

В этом году финал пройдет в том формате, по которому мы все так скучали! Red Bull BC One возвращается в режим офлайн, и еще кое-что новенькое – теперь соревнования будут длиться два дня. А все потому, что впервые с момента дебюта B-Girls на этом мероприятии в 2018 году, 16 брейкеров-женщин вновь соберутся полным составом в Польше.

Paulina и AGT на баттле в Гданьске © Little Shao / Red Bull Content Pool

Мы также увидим возвращение всемирно известных сайферов Red Bull BC One. Red Bull BC One E-Battle примет участников из тех стран, в которых не проводятся квалификационные этапы. В качестве приза победители E-Battle получат полностью оплаченную поездку на мировой финал и шанс сразиться с лучшими из лучших.

Напомним, что на 17-м финале японский B-Boy Shigekix вошел в историю как самый молодой брейкер, который когда-либо выигрывал мировой финал Red Bull BC One. Российская B-Girl Kastet тоже оставила свое имя в истории танцев, став первым брейкером, одержавшим победу на чемпионате два года подряд (Kastet была победительницей мирового финала Red Bull BC One в Мумбаи в 2019 году).

Каждый год Red Bull BC One World Finals становится событием, которое невозможно пропустить, поэтому и на чемпионате в Гданьске мы увидим выступления лучших брейкеров мира и почувствуем настоящую атмосферу соревнований.

Как же пройдет это престижное событие по танцам? Кто станет победителем среди B-Boys и B-Girls? Все это ты сможешь увидеть в прямом эфире на каналах Red Bull TV и Red Bull BC One .